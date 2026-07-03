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    नई रेनो क्विड भारत में 4.53 लाख रुपए की शुरुआती क़ीमत पर लॉन्च

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    Dwij Bhandut
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    नई रेनो क्विड भारत में 4.53 लाख रुपए की शुरुआती क़ीमत पर लॉन्च

    • टॉप वेरीएंट में अब मिलेंगे छह एयरबैग

    • अब लाइनअप में सिर्फ दो वेरीएंट्स

    रेनो इंडिया ने अपडेटेड क्विड को 4.53 लाख रुपए (एक्स-शोरूम) की शुरुआती क़ीमत पर लॉन्च कर दिया है। यह अपडेट पिछले अपडेट के एक साल से भी कम समय बाद आया है, जब कंपनी ने इसका 10वीं एनिवर्सरी एडिशन पेश किया था। नए मॉडल के डिज़ाइन में ज़्यादा बदलाव नहीं किए गए हैं। सिर्फ नए वील्स और नया रेनो लोगो दिया गया है, लेकिन इस हैचबैक के वेरीएंट लाइनअप में अहम बदलाव किया गया है।

    Renault Kwid Facelift Front Row Seats

    क्या-क्या बदला?

    बाहरी डिज़ाइन की बात करें तो नई क्विड का फ्रंट पहले जैसा ही है। पीछे की तरफ भी बदलाव तुरंत नज़र नहीं आते। सिर्फ टेललैम्प की हाउसिंग में हल्का बदलाव किया गया है। केबिन के अंदर भी कोई विज़ुअल बदलाव नहीं किया गया है।

    सबसे बड़ा बदलाव छह एयरबैग्स का है, जो पहले इस हैचबैक में नहीं मिलते थे। इंफ़ोटेन्मेंट सिस्टम, डैशबोर्ड का डिज़ाइन और इस्तेमाल किए गए मटेरियल पहले जैसे ही हैं। हालांकि, अब लाइनअप में सिर्फ दो वेरीएंट्स- इवोल्यूशन और क्लाइम्बर उपलब्ध हैं।

    कंपनी की ओर से आधिकारिक सीएनजी रेट्रोफ़िटमेंट किट 70,449 रुपए में लगवाई जा सकती है।

    क्लाइम्बर वेरीएंट की एक्स-शोरूम क़ीमत 5.15 लाख रुपए है। हालांकि, इसे ऑनलाइन बुकिंग के ज़रिए 4.99 लाख रुपए (एमटी) और 5.46 लाख रुपए (एएमटी) में ख़रीदा जा सकता है।

    वेरीएंट

    मैनुअल (MT)

    ऑटोमैटिक (AMT)

    इवोल्यूशन

    4.53 लाख रुपए

    4.89 लाख रुपए

    क्लाइंबर

    5.15 लाख रुपए (4.99 लाख रुपए ऑनलाइन)

    5.61 लाख रुपए (5.46 लाख रुपए ऑनलाइन)

    Renault Kwid Facelift Dashboard

    क्या पहले जैसा है?

    मकैनिकल तौर पर नई रेनो क्विड में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसमें पहले वाला 1.0-लीटर, तीन-सिलेंडर, नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 67bhp की पावर और 91Nm का टॉर्क जनरेट करता है। यह इंजन मैनुअल और एएमटी, दोनों गियरबॉक्स विकल्पों के साथ उपलब्ध है।

    फ़ीचर्स की बात करें तो इसमें 8-इंच इंफ़ोटेन्मेंट सिस्टम के साथ ऐंड्रॉइड ऑटो और ऐप्पल कारप्ले, रूफ़ रेल्स, एलईडी टेललैम्प्स, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 14-इंच टायर्स, 184mm ग्राउंड क्लीयरेंस, 279-लीटर बूट स्पेस, रिमोट की-लेस एंट्री, रियर-व्यू कैमरा, रियर पावर विंडोज़ और इलेक्ट्रिकली अड्जस्ट होने वाले ओआरवीएम्स मिलते हैं।

    नई रेनो क्विड का मुक़ाबला मारुति सुज़ुकी ऑल्टो K10, सेलेरियो और एस-प्रेसो से है।

    तस्वीरें: हाजी चकरालवाले

    अनुवाद: सोनम गुप्ता

    रेनो क्विड इमेज
    रेनो क्विड
    Rs. 4.53 लाखसे शुरु
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    रेनो क्विड की भारत में प्राइस

    शहरऑन-रोड कीमतें
    MumbaiRs. 5.89 लाख
    BangaloreRs. 6.12 लाख
    DelhiRs. 5.74 लाख
    PuneRs. 5.89 लाख
    HyderabadRs. 6.11 लाख
    AhmedabadRs. 5.79 लाख
    ChennaiRs. 6.08 लाख
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