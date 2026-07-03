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    नई रेनो क्विड फ़ेसलिफ़्ट का आज होगा भारत में आधिकारिक लॉन्च!

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    Shobhit Shukla
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    नई रेनो क्विड फ़ेसलिफ़्ट का आज होगा भारत में आधिकारिक लॉन्च!
    • तकनीकी विशेषताओं को बरक़रार रखने की उम्मीद
    • डिज़ाइन में किए जा सकते हैं कुछ बदलाव

    रेनो इंडिया, आज अपनी नई क्विड की क़ीमतों का सार्वजनिक तौर पर ऐलान करने जा रहा है। बता दें कि, ब्रैंड की इस कार को बीते कुछ महीनों पहले ही भारत में 10वीं एनिवर्सरी इडिशन के तौर पर फ़ाइनल अपडेट मिला था, जिसके बाद अब नया अपडेट मिल रहा है।

    अगस्त 2025 में कारवाले ने पुष्टि की थी कि रेनो क्विड के अपडेट पर काम कर रही है, जिसका लॉन्च आने वाले महीनों में होने की उम्मीद है। एक्सपर्ट का मानना है कि, इसके इक्सटीरियर डिज़ाइन में बदलाव किया जा सकता है, जिसके चलते आगे और पीछे के बंपर्स का नया डिज़ाइन और अलॉय वील्स का नया सेट शामिल हो जाएगा।

    Exterior Left Front Three Quarter
    प्रतीकात्मक तस्वीर

    2026 रेनो क्विड के इंटीरियर में होने वाले बदलावों के बारे में फ़िलहाल कोई पुख़्ता जानकारी सामने नहीं आई है। लॉन्च होने पर इसमें नए फ़ीचर्स और नई सीटिंग हो सकती है।

    इंजन की बात करें तो, इस मॉडल में वही 1.0-लीटर, नैचुरली अटैच्ड पेट्रोल इंजन पेश किया जाएगा, जो 67bhp का पावर और 91Nm का टॉर्क जनरेट करता है। ट्रैंस्मिशन विकल्पों में इसे पांच-स्पीड मैनुअल और एएमटी यूनिट के साथ उपलब्ध कराया जा सकता है। इसके अलावा कार निर्माता डीलर-स्तर पर सीएनजी किट की सुविधा भी दे सकता है।

    रेनो क्विड इमेज
    रेनो क्विड
    Rs. 4.53 लाखसे शुरु
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    रेनो क्विड
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    रेनो क्विड की भारत में प्राइस

    शहरऑन-रोड कीमतें
    MumbaiRs. 5.89 लाख
    BangaloreRs. 6.12 लाख
    DelhiRs. 5.74 लाख
    PuneRs. 5.89 लाख
    HyderabadRs. 6.11 लाख
    AhmedabadRs. 5.79 लाख
    ChennaiRs. 6.08 लाख
    KolkataRs. 5.98 लाख
    ChandigarhRs. 5.97 लाख

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