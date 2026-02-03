CarWale
    AD

    क्या नई रेनो डस्टर नए फ़ीचर्स, दमदार इंजन और हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ सेग्मेंट में जमा पाएगी अपनी धाक?

    Authors Image

    Gulab Chaubey

    3,282 बार पढ़ा गया
    क्या नई रेनो डस्टर नए फ़ीचर्स, दमदार इंजन और हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ सेग्मेंट में जमा पाएगी अपनी धाक?
    • 21,000 रुपए में कर सकते हैं प्री-बुक
    • मार्च में होगी क़ीमतों की घोषणा

    नई रेनो डस्टर 2026 भारतीय बाज़ार में मार्च 2026 में लॉन्च होने के लिए पूरी तरह तैयार है। कंपनी ने इसकी प्री-बुकिंग पहले ही 21,000 रुपए की टोकन अमाउंट पर शुरू कर दी है। टर्बो पेट्रोल वेरीएंट की डिलिवरी अप्रैल 2026 से शुरू होने की उम्मीद है, जबकि स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वेरीएंट दिवाली 2026 के आसपास लाइन-अप में शामिल होगा।

    नई जनरेशन डस्टर अपने पुराने मॉडल के मुक़ाबले न सिर्फ़ ज़्यादा मॉडर्न और दमदार दिखती है, बल्कि इसका केबिन भी पहले से कहीं ज़्यादा प्रीमियम और फ़ीचर-लोडेड हो गया है। इसके साथ ही, यह एसयूवी अब सेग्मेंट की सबसे पावरफुल पेट्रोल और हाइब्रिड इंजन के साथ आएगी।

    Exterior Left Front Three Quarter

    सेग्मेंट-फर्स्ट डिज़ाइन और प्रैक्टिकल एड्वांटेज

    नई रेनो डस्टर को ख़ास तौर पर ख़राब सड़कों और ऑफ़-रोडिंग को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किया गया है। इसमें 26.9 डिग्री का अप्रोच एंगल और 34.7 डिग्री का डिपार्चर एंगल मिलता है, जो इसे इस सेग्मेंट की सबसे सक्षम एसयूवी में से एक बनाता है। वहीं, 17.9 डिग्री का मल्टीमीडिया व्यूइंग एंगल और 502mm का ड्राइवर-टू-स्क्रीन डिस्टेंस ड्राइविंग के दौरान बेहतर विज़िबिलिटी सुनिश्चित करता है।

    बूट स्पेस और स्टोरेज में सेग्मेंट-लीडिंग

    Interior Open Boot/Trunk

    प्रैक्टिकैलिटी के मामले में भी नई डस्टर आगे निकल जाती है। इसमें 700 लीटर का बूट स्पेस (छत तक) और 518 लीटर का स्टैंडर्ड बूट स्पेस मिलता है। इसके अलावा, केबिन के अंदर 32.6 लीटर का इंटीरियर स्टोरेज दिया गया है, जो फैमिली और लॉन्ग ट्रिप्स के लिए इसे बेहद उपयोगी बनाता है।

    टेक्नोलॉजी और फ़ीचर्स: पहली बार इतने एड्वांस

    Interior Sunroof/Moonroof

    नई डस्टर अपने सेग्मेंट की पहली एसयूवी है, जिसमें गूगल बिल्ट-इन के साथ ओपन आर लिंक मल्टीमीडिया सिस्टम मिलता है। इसके साथ ही इसमें मल्टी-सेंस ड्राइव मोड्स दिए गए हैं, जिनके साथ 48-कलर एम्बिएंट लाइटिंग कस्टमाइज़ेशन का फ़ीचर भी मिलता है।

    Interior Dashboard

    इसके अलावा, रेनो ने इसमें 50 से ज़्यादा ऐक्सेसरी कैटेगरी, यूक्लिप ऐक्सेसरी सिस्टम और बेहतर वीइकल डाइनमिक्स भी दिए हैं, जिससे यह एसयूवी पर्सनलाइज़ेशन और ड्राइविंग इक्सपीरियंस दोनों में आगे रहती है।

    इंजन ऑप्शंस: सबसे पावरफुल लाइन-अप

    नई रेनो डस्टर में सेग्मेंट का सबसे पावरफुल 1.3-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो 160bhp की पावर और 280Nm का टॉर्क जनरेट करता है। यह इंजन 6-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड डीसीटी ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ उपलब्ध होगा।

    Exterior Engine Shot

    इसके अलावा, टॉप वेरीएंट में मिलने वाला 1.8-लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड ई-टेक 160 इंजन इस सेग्मेंट का सबसे दमदार हाइब्रिड सेटअप होगा। इसमें 1.4kWh की बैटरी, एक इलेक्ट्रिक मोटर और हाइब्रिड स्टार्टर जनरेटर शामिल है। वहीं ऐंट्री-लेवल के लिए 1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल (100bhp) इंजन दिया जाएगा, जो 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ आएगा।

    वॉरंटी और ओनरशिप बेनिफ़िट्स

    Exterior Right Side View

    रेनो नई डस्टर के साथ रेनो फ़ॉरएवर प्रोग्राम के तहत 7 साल या 1.5 लाख किलोमीटर तक की वॉरंटी दे रही है, जो इसे लॉन्ग-टर्म ओनरशिप के लिहाज़ से और भी आकर्षक बनाती है।

    निष्कर्ष

    नई रेनो डस्टर 2026 सिर्फ़ एक वापसी नहीं है, बल्कि यह रेनो की भारत में दोबारा मज़बूत पकड़ बनाने की सबसे बड़ी कोशिश है। अगर यह 11 से 12 लाख रुपए के अंदर लॉन्च होती है तो, सेग्मेंट-फर्स्ट फ़ीचर्स, ज़बरदस्त बूट स्पेस, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और पावरफुल पेट्रोल-हाइब्रिड इंजन के साथ यह एसयूवी मिड-साइज़ एसयूवी सेग्मेंट में बड़ा बदलाव ला सकती है।

    रेनो डस्टर इमेज
    रेनो डस्टर
    Rs. 9.50 - 19.00 लाख
    द्वारा साझा करें
    • Facebook Share Link
    • Twitter Share Link
    • Gmail Share Link
    हमें यहां फ़ॉलो करें
    गूगल न्यूज़
    हमें यहां फ़ॉलो करें गूगल न्यूज़
     पहले का 
    यूनियन बजट 2026; ईवी सेक्टर को बड़ी राहत, लिथियम-आयन बैटरी से जुड़ा सामान हुआ टैक्स फ्री
     अगला 
    जनवरी 2026 में महिंद्रा की ज़ोरदार सेल्स; 1.04 लाख से ज़्यादा यूनिट्स बिके

    संबंधित न्यूज़

    नई रेनो डस्टर भारत में हुई पेश

    नई रेनो डस्टर भारत में हुई पेश

    गुलाब चौबे द्वारा

    26 Jan 2026

    चर्चित न्यूज़

    हाल-फ़िलहाल की न्यूज़

    रेनो डस्टर गैलरी

    • images
    • videos
    Renault Duster India Exclusive Review | Interior, Features, and Real-World Mileage Detailed
    youtube-icon
    Renault Duster India Exclusive Review | Interior, Features, and Real-World Mileage Detailed
    CarWale टीम द्वारा21 Nov 2025
    403979 बार देखा गया
    2283 लाइक्स
    Upcoming New Car Launches in India in 2025 & Early 2026 | XUV700 EV, Sierra, Duster, Seltos & More!
    youtube-icon
    Upcoming New Car Launches in India in 2025 & Early 2026 | XUV700 EV, Sierra, Duster, Seltos & More!
    CarWale टीम द्वारा03 Nov 2025
    103429 बार देखा गया
    544 लाइक्स

    फ़ीचर्ड कार्स

    • एसयूवीs
    • अभी लॉन्च हुआ
    • आगामी
    निसान ग्रैवाइट
    निसान ग्रैवाइट
    Rs. 5.65 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    अभी लॉन्च हुआ
    17th फ़र
    टाटा पंच ईवी
    टाटा पंच ईवी
    Rs. 8.09 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    अभी लॉन्च हुआ
    20th फ़र
    टाटा पंच
    टाटा पंच
    Rs. 5.60 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    टाटा सिएरा
    टाटा सिएरा
    Rs. 11.49 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    किआ सेल्टोस
    किआ सेल्टोस
    Rs. 10.99 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    हुंडई क्रेटा
    हुंडई क्रेटा
    Rs. 10.79 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    हुंडई वेन्यू
    हुंडई वेन्यू
    Rs. 8.00 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    महिंद्रा XUV 7XO
    महिंद्रा XUV 7XO
    Rs. 13.66 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    सभी एसयूवी कार्स देखें
    टाटा पंच ईवी
    टाटा पंच ईवी
    Rs. 8.09 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    अभी लॉन्च हुआ
    20th फ़र
    फ़ॉक्सवैगन टेरॉन R-लाइन
    फ़ॉक्सवैगन टेरॉन R-लाइन
    Rs. 46.99 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    अभी लॉन्च हुआ
    19th फ़र
    निसान ग्रैवाइट
    निसान ग्रैवाइट
    Rs. 5.65 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    अभी लॉन्च हुआ
    17th फ़र
    मारुति सुज़ुकी ई विटारा
    मारुति ई विटारा
    Rs. 13.49 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    अभी लॉन्च हुआ
    17th फ़र
    टाटा पंच
    टाटा पंच
    Rs. 5.60 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    महिंद्रा XUV 3XO ईवी
    महिंद्रा XUV 3XO ईवी
    Rs. 13.89 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    महिंद्रा XUV 7XO
    महिंद्रा XUV 7XO
    Rs. 13.66 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    किआ सेल्टोस
    किआ सेल्टोस
    Rs. 10.99 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    सभी लॉन्च की गई नई कार्स देखें
    टोयोटा अर्बन क्रूज़र इबेला
    टोयोटा अर्बन क्रूज़र इबेला

    Rs. 16.00 - 19.50 लाखअनुमानित प्राइस

    फ़रवरी 2026 (Tentative)अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    स्कोडा कुशाक फ़ेसलिफ़्ट
    स्कोडा कुशाक फ़ेसलिफ़्ट

    Rs. 11.00 - 19.00 लाखअनुमानित प्राइस

    फ़रवरी 2026 (Tentative)अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    मर्सिडीज़ बेंज़ नई वी-क्लास
    Launching Soon
    मार 2026
    मर्सिडीज़ बेंज़ नई वी-क्लास

    Rs. 1.00 - 1.50 करोड़अनुमानित प्राइस

    3rd मार्च 2026अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    रेनो डस्टर
    रेनो डस्टर

    Rs. 9.50 - 19.00 लाखअनुमानित प्राइस

    मार्च 2026 (Tentative)अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    टाटा सिएरा ईवी
    टाटा सिएरा ईवी

    Rs. 20.00 - 25.00 लाखअनुमानित प्राइस

    मार्च 2026 (Tentative)अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    महिंद्रा बोलेरो 2026
    महिंद्रा बोलेरो 2026

    Rs. 10.00 - 12.00 लाखअनुमानित प्राइस

    मार्च 2026 (Tentative)अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    निसान टेक्टॉन
    निसान टेक्टॉन

    Rs. 11.00 - 18.00 लाखअनुमानित प्राइस

    फ़रवरी 2026Unveil Date

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    एमजी मैजेस्टर
    एमजी मैजेस्टर

    Rs. 40.00 - 45.00 लाखअनुमानित प्राइस

    अप्रैल 2026 (Tentative)अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    सभी आगामी कार्स देखें
    AD
    • रेनो-कार्स
    • अन्य ब्रैंड्स
    रेनो ट्राइबर
    रेनो ट्राइबर
    Rs. 5.76 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    रेनो क्विड
    रेनो क्विड
    Rs. 4.30 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    रेनो काईगर
    रेनो काईगर
    Rs. 5.76 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    सभी रेनो-कार्स

    लोकप्रिय वीडियोज़

    Renault Duster India Exclusive Review | Interior, Features, and Real-World Mileage Detailed
    youtube-icon
    Renault Duster India Exclusive Review | Interior, Features, and Real-World Mileage Detailed
    CarWale टीम द्वारा21 Nov 2025
    403979 बार देखा गया
    2283 लाइक्स
    Upcoming New Car Launches in India in 2025 & Early 2026 | XUV700 EV, Sierra, Duster, Seltos & More!
    youtube-icon
    Upcoming New Car Launches in India in 2025 & Early 2026 | XUV700 EV, Sierra, Duster, Seltos & More!
    CarWale टीम द्वारा03 Nov 2025
    103429 बार देखा गया
    544 लाइक्स
    Mail Image
    हमारे न्यूज़लेटर के लिए साइन अप करें
    Get all the latest updates from कारवाले
    • होम
    • न्यूज़
    • क्या नई रेनो डस्टर नए फ़ीचर्स, दमदार इंजन और हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ सेग्मेंट में जमा पाएगी अपनी धाक?