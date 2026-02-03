क्या नई रेनो डस्टर नए फ़ीचर्स, दमदार इंजन और हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ सेग्मेंट में जमा पाएगी अपनी धाक?

21,000 रुपए में कर सकते हैं प्री-बुक

मार्च में होगी क़ीमतों की घोषणा

नई रेनो डस्टर 2026 भारतीय बाज़ार में मार्च 2026 में लॉन्च होने के लिए पूरी तरह तैयार है। कंपनी ने इसकी प्री-बुकिंग पहले ही 21,000 रुपए की टोकन अमाउंट पर शुरू कर दी है। टर्बो पेट्रोल वेरीएंट की डिलिवरी अप्रैल 2026 से शुरू होने की उम्मीद है, जबकि स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वेरीएंट दिवाली 2026 के आसपास लाइन-अप में शामिल होगा।

नई जनरेशन डस्टर अपने पुराने मॉडल के मुक़ाबले न सिर्फ़ ज़्यादा मॉडर्न और दमदार दिखती है, बल्कि इसका केबिन भी पहले से कहीं ज़्यादा प्रीमियम और फ़ीचर-लोडेड हो गया है। इसके साथ ही, यह एसयूवी अब सेग्मेंट की सबसे पावरफुल पेट्रोल और हाइब्रिड इंजन के साथ आएगी।

सेग्मेंट-फर्स्ट डिज़ाइन और प्रैक्टिकल एड्वांटेज

नई रेनो डस्टर को ख़ास तौर पर ख़राब सड़कों और ऑफ़-रोडिंग को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किया गया है। इसमें 26.9 डिग्री का अप्रोच एंगल और 34.7 डिग्री का डिपार्चर एंगल मिलता है, जो इसे इस सेग्मेंट की सबसे सक्षम एसयूवी में से एक बनाता है। वहीं, 17.9 डिग्री का मल्टीमीडिया व्यूइंग एंगल और 502mm का ड्राइवर-टू-स्क्रीन डिस्टेंस ड्राइविंग के दौरान बेहतर विज़िबिलिटी सुनिश्चित करता है।

बूट स्पेस और स्टोरेज में सेग्मेंट-लीडिंग

प्रैक्टिकैलिटी के मामले में भी नई डस्टर आगे निकल जाती है। इसमें 700 लीटर का बूट स्पेस (छत तक) और 518 लीटर का स्टैंडर्ड बूट स्पेस मिलता है। इसके अलावा, केबिन के अंदर 32.6 लीटर का इंटीरियर स्टोरेज दिया गया है, जो फैमिली और लॉन्ग ट्रिप्स के लिए इसे बेहद उपयोगी बनाता है।

टेक्नोलॉजी और फ़ीचर्स: पहली बार इतने एड्वांस

नई डस्टर अपने सेग्मेंट की पहली एसयूवी है, जिसमें गूगल बिल्ट-इन के साथ ओपन आर लिंक मल्टीमीडिया सिस्टम मिलता है। इसके साथ ही इसमें मल्टी-सेंस ड्राइव मोड्स दिए गए हैं, जिनके साथ 48-कलर एम्बिएंट लाइटिंग कस्टमाइज़ेशन का फ़ीचर भी मिलता है।

इसके अलावा, रेनो ने इसमें 50 से ज़्यादा ऐक्सेसरी कैटेगरी, यूक्लिप ऐक्सेसरी सिस्टम और बेहतर वीइकल डाइनमिक्स भी दिए हैं, जिससे यह एसयूवी पर्सनलाइज़ेशन और ड्राइविंग इक्सपीरियंस दोनों में आगे रहती है।

इंजन ऑप्शंस: सबसे पावरफुल लाइन-अप

नई रेनो डस्टर में सेग्मेंट का सबसे पावरफुल 1.3-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो 160bhp की पावर और 280Nm का टॉर्क जनरेट करता है। यह इंजन 6-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड डीसीटी ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ उपलब्ध होगा।

इसके अलावा, टॉप वेरीएंट में मिलने वाला 1.8-लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड ई-टेक 160 इंजन इस सेग्मेंट का सबसे दमदार हाइब्रिड सेटअप होगा। इसमें 1.4kWh की बैटरी, एक इलेक्ट्रिक मोटर और हाइब्रिड स्टार्टर जनरेटर शामिल है। वहीं ऐंट्री-लेवल के लिए 1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल (100bhp) इंजन दिया जाएगा, जो 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ आएगा।

वॉरंटी और ओनरशिप बेनिफ़िट्स

रेनो नई डस्टर के साथ रेनो फ़ॉरएवर प्रोग्राम के तहत 7 साल या 1.5 लाख किलोमीटर तक की वॉरंटी दे रही है, जो इसे लॉन्ग-टर्म ओनरशिप के लिहाज़ से और भी आकर्षक बनाती है।

निष्कर्ष

नई रेनो डस्टर 2026 सिर्फ़ एक वापसी नहीं है, बल्कि यह रेनो की भारत में दोबारा मज़बूत पकड़ बनाने की सबसे बड़ी कोशिश है। अगर यह 11 से 12 लाख रुपए के अंदर लॉन्च होती है तो, सेग्मेंट-फर्स्ट फ़ीचर्स, ज़बरदस्त बूट स्पेस, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और पावरफुल पेट्रोल-हाइब्रिड इंजन के साथ यह एसयूवी मिड-साइज़ एसयूवी सेग्मेंट में बड़ा बदलाव ला सकती है।