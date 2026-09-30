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    नई पोर्शे काइएन इलेक्ट्रिक इंडिया में लॉन्च, कीमतें शुरू होंगी Rs. 1.77 करोड़ से

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    Desirazu Venkat
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    नई पोर्शे काइएन इलेक्ट्रिक इंडिया में लॉन्च, कीमतें शुरू होंगी Rs. 1.77 करोड़ से
    • स्टैंडर्ड और टर्बो दोनों वेरिएंट्स में उपलब्ध
    • बुकिंग्स 2025 से चालू, डिलीवरीज़ आज से शुरू

    दो वेरिएंट्स में ऑफर

    पोर्शे काएन का नया जनरेशन SUV अब इंडिया में ऑफिशियली आ गया है और वो भी एक्स्ट्रा-पावरफुल इलेक्ट्रिक वर्ज़न में। इसे दो ट्रिम्स में पेश किया गया है – स्टैंडर्ड और टर्बो। इनकी कीमतें हैं रु. 1.77 करोड़ (स्टैंडर्ड) और रु. 2.27 करोड़ (टर्बो), ये कीमतें कस्टमाइज़ेशन और ऑप्शनल एक्स्ट्रा से पहले की हैं। प्राइस और बुकिंग्स 2025 के आखिर में अनाउंस हुए थे, और डिलीवरीज़ आज से शुरू हो गई हैं।

    Exterior Left Side View

    धमाकेदार पावर

    काएन और इसका टर्बो वेरिएंट पोर्शे बैज के नाम पर खूब दमदार है। स्टैंडर्ड वेरिएंट का AWD ड्यूल-मोटर पैकेज 440bhp और 835Nm तक का पावर देता है, जिससे 0-100kmph का स्पीड सिर्फ 4.8 सेकंड्स में मिल जाता है और टॉप स्पीड 230kmph है। वहीं, टर्बो वेरिएंट में 1154bhp और 1500Nm तक पावर मिलता है, जो 0-100kmph सिर्फ 2.5 सेकंड्स में पूरा कर देता है, इसकी टॉप स्पीड 260kmph है। इतना ही नहीं, 400V DC फास्ट चार्जर से चार्ज करने पर 10-80% सिर्फ 26 मिनट में चार्ज हो जाता है और सिर्फ 10 मिनट में टर्बो को 312kms और स्टैंडर्ड को 325kms की रेंज मिल जाती है।

    Interior Steering Wheel

    फीचर लिस्ट और डिज़ाइन हाइलाइट्स

    जबरदस्त पावर के साथ इसमें बड़ा और प्रीमियम केबिन भी मिलता है जिसमें शानदार फीचर्स हैं। इसकी लंबाई 4.98 मीटर और व्हीलबेस 3.02 मीटर है, जो क्लास में सबसे बड़ी कार्स में से एक बनाती है। इसमें फोर-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल, ड्यूल डिजिटल स्क्रीन, सभी पैसेंजर्स के लिए पावर्ड सीट्स, पावर्ड टेलगेट, फुल LED लाइट पैकेज, पैनोरमिक ग्लास रूफ, वायरलेस चार्जिंग और टर्बो वेरिएंट में Sport Chrono पैकेज भी है। अपनी पसंद के मुताबिक कई एड-ऑन भी चुन सकते हैं, जो 15 लाख रुपये तक जा सकते हैं। डिजाइन में 21-इंच व्हील्स, क्वॉड LED हेडलाइट्स, कॉन्ट्रास्ट कलर्ड डोर हैंडल्स और सिग्नेचर काएन रूफलाइन मिलती है जो इसकी पहचान है।

    Exterior Wheel

    ICE वर्ज़न भी रहेगा

    जहाँ काएन का इलेक्ट्रिक वर्ज़न तमाम नंबरों में आगे है, वहीं इसके ICE सिबलिंग्स भी कुछ साल और मार्केट में रहेंगे। कंपनी ने थर्ड जनरेशन ICE फैमिली के लिए भी कुछ अपग्रेड और अपडेट्स अनाउंस किए हैं, जो शायद 2027 की शुरुआत में आएंगे।

    पोर्शे Cayenne Electric इमेज
    पोर्शे Cayenne Electric
    Rs. 1.77 करोड़से शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
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    पोर्शे Cayenne Electric की भारत में प्राइस

    शहरऑन-रोड कीमतें
    MumbaiRs. 1.87 करोड़
    BangaloreRs. 2.04 करोड़
    DelhiRs. 2.04 करोड़
    PuneRs. 1.87 करोड़
    HyderabadRs. 1.87 करोड़
    AhmedabadRs. 1.88 करोड़
    ChennaiRs. 1.87 करोड़
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