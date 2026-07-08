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    कल होगा नई निसान टेक्टॉन का भारत में लॉन्च!

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    Aditya Nadkarni
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    कल होगा नई निसान टेक्टॉन का भारत में लॉन्च!

    निसान इंडिया, इस साल का दूसरा लॉन्च करने की तैयारी में जुटा हुआ है। कंपनी अब नई कार, टेक्टॉन लॉन्च करने जा रही है, जोकि रेनो डस्टर के प्लेटफ़ॉर्म पर बेस्ड होगी और इसका थ्री-रो एसयूवी वर्ज़न भी अगले साल लॉन्च किया जा सकता है।

    Exterior Right Front Three Quarter

    बता दें कि, डिज़ाइन के मामले में, 2026 निसान टेक्टॉन में इनवर्टेड एल-शेप एलईडी डीआरएल्स, एलईडी हेडलैम्प्स, फ़ॉक्स सिल्वर स्किड प्लेट्स, बोनट पर टेक्टॉन बैज़िंग और फ्रंट फ़ेसिया पर रेड इंसर्ट देखने को मिलेगा। साइड प्रोफ़ाइल की बात करें तो, इसके फ्रंट फे़ंडर पर इंसर्ट और नए डिज़ाइन के अलॉय वील्स शामिल हैं। जबकि रियर प्रोफ़ाइल में एलईडी लाइट बार, सी-शेप एलईडी टेललाइट्स, रियर वाइपर और वॉशर, हाइ-माउंटेड स्टॉप लैंप, टेलगेट पर टेक्टॉन बैज़िंग और शार्क-फ़िन एंटिना दिया जाएगा।

    Nissan Tekton Rear View

    इंटीरियर के मामले में नई टेक्टॉन एसयूवी में बड़ी टचस्क्रीन इन्फ़ोटेन्मेंट सिस्टम, फुली डिज़िटल कलर्ड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, नया थ्री-स्पोक मल्टीफ़ंक्शन स्टीयरिंग वील, सेंटर कंसोल पर रोटरी डायल्स, हाइट-अड्ज़स्टेबल ड्राइवर सीट, ब्लैक थीम इंटीरियर के साथ वाइट इंसर्ट, मैन्युअल आइआरवीएस व नए डिज़ाइन के एसी वेंट्स देखने को मिल सकते हैं।

    इंजन की बात करें तो, आने वाला निसान टेक्टॉन 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल, 1.3-लीटर टर्बो-पेट्रोल और 1.8-लीटर टर्बो-पेट्रोल हाइब्रिड पावरट्रेन ऑप्शन में पेश किया सकता है। इनमें से हाइब्रिड वेरीएंट बाद में लॉन्च होने की उम्मीद लगाई जा रही है। लॉन्च के बाद टेक्टॉन का मुक़ाबला हुंडई क्रेटा, मारुति विक्टोरिस, किआ सेल्टोस, फ़ॉक्सवोगन टाइगुन, स्कोडा कुशाक, रेनो डस्टर, टाटा सिएरा, मारुति ग्रैंड विटारा, टोयोटा अर्बन क्रूज़र हायराइडर और होंडा एलिवेट से होगा।

    अनुवाद - शोभित शुक्ला

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    निसान टेक्टॉन की भारत में प्राइस

    शहरऑन-रोड कीमतें
    MumbaiRs. 12.49 लाख
    BangaloreRs. 13.00 लाख
    DelhiRs. 12.30 लाख
    PuneRs. 12.49 लाख
    HyderabadRs. 13.09 लाख
    AhmedabadRs. 11.64 लाख
    ChennaiRs. 13.11 लाख
    KolkataRs. 12.26 लाख
    ChandigarhRs. 11.92 लाख

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