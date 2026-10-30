नई मिनी कूपर SE और पॉल स्मिथ एडिशन 27 नवंबर को भारत में लॉन्च होंगी

नई कूपर SE को मिलेगा बड़ा 54.2kWh बैटरी पैक

पॉल स्मिथ एडिशन के बॉडी स्टाइल का खुलासा अभी बाकी

मिनी इंडिया ने कन्फर्म कर दिया है कि नई कूपर SE और पॉल स्मिथ एडिशन भारत में 27 नवंबर को लॉन्च होंगे। वेरिएंट्स और कीमत की डिटेल्स अभी आनी बाकी हैं।

कूपर SE भारत में पहले से ही जाना-पहचाना नाम है। इसकी फर्स्ट जनरेशन फरवरी 2022 में सेल पर आई थी और दिसंबर 2025 में बंद कर दी गई थी। नई जनरेशन कार ने अक्टूबर 2023 में ग्लोबली डेब्यू किया था और अब इंडिया आ रही है। इसे 215bhp के इलेक्ट्रिक मोटर से पावर मिलती है, जो 330Nm टॉर्क जनरेट करती है और कार को 0 से 100kmph तक सिर्फ 6.7 सेकंड में पहुंचा देती है।

इसमें 54.2kWh की बैटरी दी गई है, जिसे WLTP साइकिल पर 402km की रेंज का दावा किया गया है। 95kW तक की DC फास्ट चार्जिंग से इसे 10 से 80 प्रतिशत तक चार्ज करने में करीब 30 मिनट लगेंगे। नया डिजाइन राउंड एलईडी हेडलैंप्स के साथ आता है, जिनमें अब सिलेक्टेबल लाइट सिग्नेचर दी गई है। इसके अलावा, इसमें ऑक्टागनल ग्रिल और फ्लश-फिटेड टेल लैंप्स मिलते हैं। इंटीरियर में राउंड OLED डिस्प्ले, टेक्सटाइल-फिनिश डैशबोर्ड, वॉइस असिस्टेंट, 12 अल्ट्रासोनिक सेंसर्स और चार कैमरा वाला पार्किंग असिस्टेंट, और स्मार्टफोन-बेस्ड डिजिटल की दी गई है।

पॉल स्मिथ एडिशन एक स्पेशल एडिशन है, जो ब्रिटिश डिजाइनर के डिजाइन स्टाइल से इंस्पायर्ड है। इंटरनेशनल लेवल पर इसे थ्री-डोर, फाइव-डोर, इलेक्ट्रिक और थ्री-डोर कन्वर्टिबल वर्जन में ऑफर किया जाता है, लेकिन मिनी ने अभी नहीं बताया कि इंडिया में कौन सा बॉडी स्टाइल आएगा।

इस एडिशन में सिर्फ कॉस्मेटिक बदलाव किए गए हैं, कोई मैकेनिकल बदलाव नहीं मिलेगा। इलेक्ट्रिक वर्जन बाहर से Midnight Black कलर में आएगा, जिसमें ब्लैक रूफ के साथ ग्लॉसी और मैटे ब्लैक स्ट्राइप्स होंगी। साथ ही स्टेटमेंट ग्रे कलर भी मिलेगा। मिरर, ऑक्टागनल ग्रिल और व्हील हब कैप्स पर नॉटिंघम ग्रीन कलर और Paul Smith की बैजिंग मिलेगी, और कार में 18-इंच के Night Flash Spoke Black अलॉय व्हील्स होंगे। इंटीरियर में Nightshade Blue सीट्स, ब्लैक निटेड सरफेस के साथ टोन-ऑन-टोन स्ट्राइप्स, दरवाज़ा खोलने पर 'Hello' लाइट प्रोजेक्शन, स्टीयरिंग व्हील पर Paul Smith की सिग्नेचर स्ट्राइप्स और डिजाइनर की हैंड-ड्रॉन रैबिट वाला फ्लोर मैट मिलेगा।