महिंद्रा XUV 7XO भारत में कल होगी लॉन्च; क़ीमत आने से पहले जानिए पूरी जानकारी

यह XUV 700 की लेगा जगह और XEV 9S से होगा इंस्पायर्ड

प्री-बुकिंग्स कर दी गई है पहले ही शुरू

महिंद्रा ऐंड महिंद्रा कल भारतीय बाज़ार में अपनी नई एसयूवी महिंद्रा XUV7XO को आधिकारिक तौर पर लॉन्च करने जा रही है। यह नया मॉडल मौजूदा महिंद्रा XUV 700 की जगह लेगा और इसमें डिज़ाइन, फ़ीचर्स और टेक्नोलॉजी के मामले में कई अहम बदलाव देखने को मिलेंगे। कंपनी ने पहले ही साफ कर दिया है कि, यह एसयूवी हाल ही में पेश की गई महिंद्रा XEV 9S से इंस्पायर्ड होगा, जो उसके कई कई एलिमेंट्स के साथ आएगी।

नई महिंद्रा XUV 7XO के लिए प्री-बुकिंग फ़िलहाल खुली हुई है, जिसे ग्राहक 21,000 रुपए की टोकन अमाउंट पर बुक कर सकते हैं। साथ ही क़ीमतों की घोषणा के तुरंत बाद इसकी डिलिवरी शुरू होने की उम्मीद है।

इंजन विकल्पों की बात करें तो, महिंद्रा XUV 7XO में मौजूदा मॉडल जैसे ही इंजन दिए जाने की उम्मीद है। इसमें 2.0-लीटर टर्बो पेट्रोल और 2.2-लीटर डीज़ल इंजन मिलने की उम्मीद है, जिन्हें 6-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ पेश किया जाएगा। पावर और टॉर्क आंकड़े मौजूदा XUV 700 की तरह ही रहने की उम्मीद है।

फ़ीचर्स के मोर्चे पर नई महिंद्रा XUV 7XO पहले से कहीं ज़्यादा प्रीमियम होगी। इसमें डैशबोर्ड पर तीन-स्क्रीन सेटअप, पैनरॉमिक सनरूफ़, नया अपहोल्स्ट्री, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स और ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल जैसे फ़ीचर्स मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा, रियर पैसेंजर्स के लिए सन ब्लाइंड्स और नया टू-स्पोक मल्टीफ़ंक्शन स्टीयरिंग वील भी दिया जाएगा।

इक्सटीरियर में महिंद्रा XUV 7XO को नए फ्रंट और रियर बम्पर्स, नए अलॉय वील्स और अपडेटेड लाइटिंग एलिमेंट्स के साथ पेश किया जाएगा। सेफ़्टी के लिहाज़ से इसमें एडास, एड्रेनॉएक्स कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, और डॉल्बी एटमॉस के साथ प्रीमियम हार्मन कार्डन साउंड सिस्टम जैसे फ़ीचर्स शामिल होंगे।

कुल मिलाकर, नई महिंद्रा XUV 7XO अपने सेग्मेंट में फ़ीचर्स और टेक्नोलॉजी के दम पर मज़बूत मौजूदगी दर्ज कराने के लिए पूरी तरह तैयार है। क़ीमतों का ख़ुलासा कल होने के बाद तस्वीर और साफ़ हो जाएगी।

