किआ के नए टीज़र से आने वाली कॉम्पैक्ट एसयूवी का मिला बड़ा संकेत

• टीज़र में छिपी है एक पहेली

• ईवी में मिलेगा हाई एनर्जी-डे​न्सिटी वाला बैटरी पैक

किआ इंडिया ने “यू आर क्लोज़र दैन यू थिंक” टैगलाइन के साथ एक नया टीज़र जारी किया है। इसमें कुल छह सिंबल्स को क्रमवार दिखाया गया है। आइए समझते हैं कि यह टीज़र क्या इशारा करता है।

पहली स्लाइड में तीन सिंबल्स दिखाई देते हैं- एक झंडा, एक जहाज़ और एक बैटरी। इन तीनों को मिलाकर इसका मतलब निकलता है एक फ़्लैगशिप ईवी। दूसरी स्लाइड में तीन और सिंबल्स दिखाए गए हैं- एक परिवार, चार्जिंग का सिंबल और एक कॉम्पैक्ट एसयूवी। इसका मतलब निकलता है परिवारों के लिए बनाई गई इलेक्ट्रिक एसयूवी। दोनों स्लाइड्स को मिलाकर यह एक फ़्लैगशिप फ़ैमिली-ओरिएंटेड इलेक्ट्रिक एसयूवी की ओर इशारा करता है। सबसे ख़ास बात आख़िरी सिंबल है, जो पहले सामने आई जानकारी से मेल खाता है। पहले देखी गई स्पाई तस्वीरों और कन्फ़र्म लॉन्च के आधार पर यह कार कोई और नहीं, बल्कि किया सीरॉस ईवी है।

किया सीरॉस ईवी को इसी महीने आधिकारिक तौर पर पेश किया जाएगा। यह मौजूदा सीरॉस का इलेक्ट्रिक वर्ज़न होगी। अंतरराष्ट्रीय बाजार में उपलब्ध हुंडई इंस्टर सब-4 मीटर ईवी के आधार पर माना जा रहा है कि सीरॉस ईवी में दो बैटरी विकल्प मिल सकते हैं, 42kWh बैटरी के साथ 95bhp/147Nm और 49kWh बैटरी के साथ 113bhp/147Nm के आंकड़े देखने मिल सकते हैं।

चूंकि सीरॉस ईवी की पोज़िशनिंग कारेन्स क्लाविस ईवी से नीचे होगी, इसलिए इसमें एनएमसी बैटरी केमिस्ट्री मिलने की संभावना है। इसकी वजह यह है कि बड़ा 49kWh बैटरी पैक कॉम्पैक्ट स्पेस में फ़िट किया जाएगा।

अनुवाद: सोनम गुप्ता