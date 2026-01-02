CarWale
    नई किआ सेल्टोस 10.99 लाख रुपए में हुई लॉन्च

    Gulab Chaubey

    नई किआ सेल्टोस 10.99 लाख रुपए में हुई लॉन्च
    • कुल चार वेरीएंट्स में है उपलब्ध
    • लेवल 2 एडास किया गया है शामिल

    किआ इंडिया ने भारत में नई जनरेशन सेल्टोस को आधिकारिक तौर पर लॉन्च कर दिया है। इस अपडेटेड एसयूवी की शुरुआती एक्स-शोरूम क़ीमत 10.99 लाख रुपए रखी गई है। नई सेल्टोस को कई वेरीएंट्स, इंजन और गियरबॉक्स विकल्पों के साथ उतारा गया है, जिससे यह सेग्मेंट में हुंडई क्रेटा, मारुति सुज़ुकी विक्टोरिस, स्कोडा कुशाक, फ़ॉक्सवैगन टाइगुन, होंडा एलिवेट, टोयोटा हाइराइडर और एमजी एस्टर जैसी एसयूवीज़ को कड़ी टक्कर देगी।

    Exterior Right Rear Three Quarter

    दूसरी जनरेशन की किआ सेल्टोस अब पहले से बड़ी हो गई है और यह किआ के नए ग्लोबल K3 प्लेटफ़ॉर्म पर आधारित है। इसकी लंबाई 4,460mm, चौड़ाई 1,830mm और वीलबेस 2,690mm है, जिससे केबिन में ज़्यादा जगह मिलती है। डिज़ाइन की बात करें तो, इसमें चौड़ी डार्क क्रोम ग्रिल, ऑटोमैटिक फ़्लश डोर हैंडल्स, डायनमिक वेलकम लाइटिंग और स्प्लिट एलईडी डीआरएल्स दिए गए हैं। यह एसयूवी 18-इंच तक के अलॉय वील्स और 10 मोनोटोन कलर ऑप्शंस में उपलब्ध है, जिसमें नए मॉर्निंग हेज़ और मैग्मा रेड शेड्स शामिल हैं।

    Interior Dashboard

    इंटीरियर में नई सेल्टोस को बड़ा टेक्नोलॉजी अपग्रेड मिला है। इसमें 30-इंच का पैनरॉमिक डिस्प्ले पैनल, बोस का आठ-स्पीकर साउंड सिस्टम, वायरलेस ऐंड्रॉइड ऑटो और ऐप्पल कारप्ले, प्रॉक्सिमिटी अनलॉक, मेमोरी और वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स के साथ 10-वे पावर अडज़स्टेबल ड्राइवर सीट दी गई हैं। साथ ही ड्युअल-पैन पैनरॉमिक सनरूफ़ भी मौजूद है।

    सेफ़्टी के मामले में नई सेल्टोस में 24 स्टैंडर्ड सेफ़्टी फ़ीचर्स दिए गए हैं, जिनमें छह एयरबैग्स, एबीएस और हिल-स्टार्ट असिस्ट शामिल हैं। इसके अलावा, इसमें लेवल 2 एडास भी है, जो 21 ऑटोनॉमस फ़ंक्शंस को सपोर्ट करता है।

    इंजन ऑप्शंस में 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल, 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल और 1.5-लीटर डीज़ल इंजन मिलते हैं। इन्हें मैनुअल, आईएमटी, आईवीटी, 7-स्पीड डीसीटी और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ पेश किया गया है। नई किआ सेल्टोस HTE, HTK, HTX और GTX वेरीएंट्स में उपलब्ध है, साथ ही ऑप्शनल पैकेज भी दिए गए हैं।

    किआ सेल्टोस इमेज
    किआ सेल्टोस
    Rs. 10.99 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    हुंडई क्रेटा की लोकप्रियता बरक़रार; सालाना बिक्री 2 लाख यूनिट्स के पार

