नई किआ सेल्टोस हुई लॉन्च; जानें इसके कौन-से वेरीएंट की कितनी है क़ीमत?

- क़ीमत 10.99 लाख रुपए से शुरू
- कुल 10 रंग विकल्प में है उपलब्ध
किआ इंडिया ने भारतीय बाज़ार में नई किआ सेल्टोस को लॉन्च कर दिया है और इसके साथ ही इस मिड-साइज़ एसयूवी की पूरी वेरीएंट-वाइज़ क़ीमतें भी सामने आ गई हैं। नई जनरेशन की किआ सेल्टोस अब नए K3 प्लेटफ़ॉर्म पर आधारित है, जिससे इसमें बेहतर सेफ़्टी, ज़्यादा स्पेस और नई टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है। इसकी क़ीमत 10.99 लाख से शुरू होकर 19.99 लाख रुपए (एक्स-शोरूम) तक जाती है।
इक्सटीरियर हाइलाइट्स
नई किआ सेल्टोस को किआ की नई डिज़ाइन लैंग्वेज के साथ तैयार किया गया है। इसमें नया डार्क क्रोम ग्रिल, स्प्लिट एलईडी डीआरएल्स, एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, फ़्लश-फ़िट डोर हैंडल्स, डायनमिक वेलकम लाइटिंग और रूफ़ रेल्स दिए गए हैं। एसयूवी 18-इंच तक के अलॉय वील्स और कुल 10 कलर ऑप्शंस में उपलब्ध है।
इंटीरियर और कम्फ़र्ट फ़ीचर्स
केबिन के अंदर नई किआ सेल्टोस पहले से ज़्यादा प्रीमियम और टेक-लोडेड हो गई है। इसमें बड़ा पैनरॉमिक डिस्प्ले पैनल, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वायरलेस ऐंड्रॉइड ऑटो और ऐप्पल कारप्ले, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, मल्टी-कलर एम्बिएंट लाइटिंग, पैनरॉमिक सनरूफ़ और प्रीमियम अपहोल्स्ट्री जैसे फ़ीचर्स मिलते हैं।
सेफ़्टी और टेक्नोलॉजी
सेफ़्टी के लिहाज़ से नई किआ सेल्टोस में छह एयरबैग्स, एबीएस के साथ ईबीडी, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल स्टार्ट असिस्ट और लेवल 2 एडास जैसे एड्वांस सेफ़्टी फ़ीचर्स दिए गए हैं।
नई किआ सेल्टोस: वेरीएंट-वाइज़ क़ीमतें (एक्स-शोरूम)
वेरीएंट
1.5-लीटर एनए पेट्रोल
1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल
1.5-लीटर डीज़ल
HTE एमटी
10.99 लाख रुपए
—
—
HTE (O) एमटी
12.09 लाख रुपए
—
—
HTE एमटी
—
—
12.59 लाख रुपए
HTE (O) आईएमटी
—
12.89 लाख रुपए
—
HTK एमटी
13.09 लाख रुपए
—
—
HTE (O) सीवीटी
13.39 लाख रुपए
—
—
HTE (O) एमटी
—
—
13.69 लाख रुपए
HTK आईएमटी
—
13.89 लाख रुपए
—
HTK (O) एमटी
14.19 लाख रुपए
—
—
HTK सीवीटी
14.39 लाख रुपए
—
—
HTK एमटी
—
—
14.69 लाख रुपए
HTE (O) एटी
—
—
14.99 लाख रुपए
HTK (O) आईएमटी
—
14.99 लाख रुपए
—
HTK (O) सीवीटी
15.49 लाख रुपए
—
—
HTX एमटी
15.59 लाख रुपए
—
—
HTK (O) एमटी
—
—
15.79 लाख रुपए
HTK एटी
—
—
15.99 लाख रुपए
HTK (O) डीसीटी
—
16.29 लाख रुपए
—
HTX (A) एमटी
16.69 लाख रुपए
—
—
HTX सीवीटी
16.89 लाख रुपए
—
—
HTK (O) एटी
—
—
17.09 लाख रुपए
HTX एमटी
—
—
17.19 लाख रुपए
HTX डीसीटी
—
17.69 लाख रुपए
—
HTX (A) सीवीटी
17.99 लाख रुपए
—
—
HTX (A) एमटी
—
—
18.29 लाख रुपए
GTX / X-लाइन सीवीटी
18.39 लाख रुपए
—
—
HTX एटी
—
—
18.49 लाख रुपए
HTX (A) डीसीटी
—
18.79 लाख रुपए
—
GTX / X-लाइन डीसीटी
—
19.19 लाख रुपए
—
GTX (A) / X-लाइन (A) सीवीटी
19.49 लाख रुपए
—
—
HTX (A) एटी
—
—
19.59 लाख रुपए
GTX / X-लाइन एटी
—
—
19.79 लाख रुपए
GTX (A) / X-लाइन (A) डीसीटी
—
19.99 लाख रुपए
—
GTX (A) / X-लाइन (A) एटी
—
—
19.99 लाख रुपए
इंजन विकल्प
नई किआ सेल्टोस में 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल, 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल और 1.5-लीटर डीज़ल इंजन मिलते हैं, जिन्हें मैनुअल और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स विकल्पों के साथ पेश किया गया है।
कुल मिलाकर, क़ीमत, फ़ीचर्स और नई टेक्नोलॉजी के दम पर नई किआ सेल्टोस मिड-साइज़ एसयूवी सेग्मेंट में अपनी पकड़ और मज़बूत करती नज़र आती है।