नई हुंडई वेन्यू 2025 का कौन-सा वेरीएंट है आपके लिए सबसे सही? जानिए हर वेरीएंट में मिलते हैं कौन-से फ़ीचर्स!

क़ीमत 7.90 लाख रुपए से है शुरू

कुल आठ वेरीएंट्स में है उपलब्ध

हुंडई मोटर इंडिया ने नई जनरेशन हुंडई वेन्यू को 7.90 लाख रुपए (एक्स-शोरूम) की शुरुआती क़ीमत पर लॉन्च कर दिया है। यह एसयूवी अब और ज़्यादा प्रीमियम, टेक-फ्रेंडली और सुरक्षित बन चुकी है। नई वेन्यू में डिज़ाइन, इंजन, इंटीरियर और फ़ीचर्स सभी में बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। कंपनी ने इसे HX2, HX4, HX5, HX6, HX6T, HX7, HX8 और HX10 के आठ वेरीएंट्स में उतारा है। हमने हाल ही में इन वेरीएंट्स के साथ मिलने वाले इंजन और इनकी क़ीमतें बताईं हैं, जिन्हें आप हमारी वेबसाइट पर जाकर पढ़ सकते हैं। फ़िलहाल आइए जानते हैं कि इसके हर वेरीएंट में क्या कुछ ख़ास मिलता है।

HX2

यह बेस वेरीएंट होने के बावजूद काफ़ी अच्छी सुविधाएं देता है। इसमें एलईडी डीआरएल्स, प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, एलईडी टेल लैंप, ड्युअल एयरबैग्स (सभी वेरीएंट में साइड और कर्टेन एयरबैग स्टैंडर्ड), ईएससी, हिल-स्टार्ट असिस्ट, रियर एसी वेंट्स, वायरलेस ऐंड्रॉइड ऑटो और ऐप्पल कारप्ले के साथ 10.25-इंच टचस्क्रीन और डे-नाइट आईआरवीएम जैसे फीचर्स मिलते हैं।

HX4

इस वेरीएंट में रियर डिफ़ॉगर, टीपीएमएस और ओआरवीएम-माउंटेड टर्न इंडिकेटर्स जैसे फ़ीचर्स भी शामिल हैं। इसमें केबिन थीम भी ज़्यादा प्रीमियम ड्युअल-टोन फ़िनिश में बदल गई है।

HX5

यह वैल्यू-फ़ॉर-मनी वेरीएंट कहा जा सकता है। इसमें हाइट-अडज़स्टेबल ड्राइवर सीट, रियर पार्सल ट्रे, स्टीयरिंग-माउंटेड कंट्रोल्स और रियर पार्किंग कैमरा शामिल हैं, जो इसे रोज़मर्रा के इस्तेमाल के लिए ज़्यादा यूज़र-फ्रेंडली बनाते हैं। यही वेरीएंट 1.0-लीटर टर्बो इंजन के साथ सबसे ज़्यादा डिमांड में है।

HX6/ HX6T

इस वेरीएंट में कई प्रीमियम फ़ीचर्स शामिल किए गए हैं। HX6 वेरीएंट में कई बदलाव देखने को मिलता है। इसमें एलईडी हेडलैम्प्स, हॉरिज़न-स्टाइल एलईडी पोज़िशनिंग लैंप, पूरी तरह से ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, पुश-बटन स्टार्ट के साथ स्मार्ट की, वायरलेस फ़ोन चार्जिंग और ऑटो-फ़ोल्डिंग ओआरवीएम्स जैसे फ़ीचर्स मिलते हैं। वहीं HX6T में इलेक्ट्रिक सनरूफ़ जोड़कर इसे और बेहतर बनाया गया है। साथ ही HX6T वेरीएंट में टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ डीसीटी ट्रैंस्मिशन का विकल्प दिया गया है।

HX7

HX7 वेरीएंट में 60:40 स्प्लिट फ़ोल्डिंग रियर सीट्स, रियर सनशेड्स, रियर सेंटर आर्मरेस्ट, रियर वाइपर और वॉशर और डीसीटी वर्ज़न्स के लिए पैडल शिफ्टर्स जैसे अतिरिक्त फ़ीचर शामिल हैं।। यह वेरीएंट डिज़ाइन और फ़िनिश के मामले में ज़्यादा पॉलिश्ड है।

HX8

यह वेरीएंट लग्ज़री टच के लिए जाना जाएगा। इसमें फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स, एम्बिएंट लाइटिंग, इलेक्ट्रिक फ़ोर-वे अडज़स्टेबल ड्राइवर सीट और ड्युअल-टोन लेदरेट अपहोल्स्ट्री जैसे प्रीमियम एलिमेंट्स शामिल हैं।

HX10

यह टॉप-स्पेक वेरीएंट है और इसमें हुंडई ने अपने सारे प्रीमियम फ़ीचर्स दिए हैं। इसमें लेवल-2 एडास, ड्युअल 12.3-इंच कर्व्ड डिजिटल डिस्प्ले, बोस का 8-स्पीकर वाला साउंड सिस्टम, फ्रंट और साइड पार्किंग सेंसर्स, ऑटो-डिमिंग आईआरवीएम और आइडल स्टॉप-गो फ़ंक्शन शामिल हैं। यह वेरीएंट टर्बो-पेट्रोल डीसीटी और डीज़ल ऑटोमैटिक, दोनों विकल्पों में उपलब्ध है और पूरी तरह से लोडेड डीज़ल ऑटोमैटिक कॉन्फ़िगरेशन की क़ीमत 15.51 लाख रुपए (एक्स-शोरूम) तक है।

इंजन और ट्रैंस्मिशन

नई वेन्यू तीन इंजन विकल्पों के साथ आती है —

1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल (82bhp/ 115Nm) – 5-स्पीड मैनुअल

1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल (118bhp/ 172Nm) – 6-स्पीड एमटी/ 7-स्पीड डीसीटी

1.5-लीटर डीज़ल इंजन (114bhp/ 250Nm) – 6-स्पीड एमटी/ 6-स्पीड ऑटोमैटिक

निष्कर्ष

नई हुंडई वेन्यू 2025 अब पहले से कहीं ज़्यादा एड्वांस और लग्ज़री है। इसका हर वेरीएंट किसी ना किसी सेग्मेंट को ध्यान में रखकर बनाया गया है, जैसे बेस वेरीएंट बजट ग्राहकों के लिए और HX10 हाई-टेक ड्राइविंग चाहने वालों के लिए। अगर आप एक कम्पलीट पैकेज वाली एसयूवी चाहते हैं, जो स्टाइलिश, पावरफुल और टेक्नोलॉजी से लैस हो तो, नई वेन्यू आपके लिए परफ़ेक्ट चॉइस साबित हो सकती है।