नई हुंडई वेन्यू भारत में हुई लॉन्च! क़ीमत जानकर रह जाएंगे हैरान

बुकिंग्स पहले से ही कर दी गई है शुरू

तीन इंजन विकल्प में है उपलब्ध

हुंडई मोटर इंडिया ने आख़िरकार भारतीय बाज़ार में नई जनरेशन वेन्यू को 7.90 लाख रुपए (एक्स-शोरूम) की शुरुआती क़ीमत में लॉन्च कर दिया है, जो 15.69 लाख रुपए एक्स-शोरूम तक जाती है। कंपनी ने इस कॉम्पैक्ट एसयूवी को पूरी तरह नए लुक, 8 रंग विकल्प, एड्वांस फ़ीचर्स और अपडेटेड टेक्नोलॉजी के साथ पेश किया है। लॉन्च के साथ ही हुंडई ने साफ कर दिया है कि, यह एसयूवी अब पहले से कहीं ज़्यादा प्रीमियम और स्मार्ट बनने जा रही है।

नया इक्सटीरियर डिज़ाइन

नई हुंडई वेन्यू का लुक अब पूरी तरह बदल चुका है। सामने की तरफ सी आकार के एलईडी डीआरएल्स, नई डार्क क्रोम रेडिएटर ग्रिल और स्प्लिट हेडलैम्प्स सेटअप दिए गए हैं, जो इसे और भी अग्रेसिव लुक देते हैं। साथ ही हुंडई लोगो अब बोनट पर शिफ़्ट हो गया है, जबकि पुराने मॉडल में ग्रिल पर था। एसयूवी के पिछले हिस्से में कनेक्टेड एलईडी टेल लैम्प्स, नए बम्पर और रिफ्लेक्टर लाइट्स के साथ एक फ़्यूचरिस्टिक डिज़ाइन देखने को मिलता है। इसके अलावा, साइड प्रोफ़ाइल में नए 16-इंच डायमंड कट अलॉय वील्स, चौकोर वील आर्चेस और ब्रिज टाइप रूफ़ रेल्स इसे ज़्यादा एसयूवी-लुक देते हैं।

नया इंटीरियर और हाई-टेक फ़ीचर्स

इंटीरियर में भी ज़बरदस्त बदलाव किए गए हैं। अब इसमें ड्युअल 12.3-इंच कर्व्ड डिजिटल डिस्प्ले मिलते हैं, जिसमें एक ड्राइवर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और दूसरा टचस्क्रीन इंफ़ोटेन्मेंट सिस्टम के लिए है। इसके अलावा, अब एसयूवी में वायरलेस ऐंड्राइड ऑटो और ऐप्पल कारप्ले, डी-कट स्टीयरिंग वील, कॉफ़ी-टेबल सेंटर कंसोल, 16 एड्वांस सेफ़्टी फ़ीचर्स के साथ लेवल 2 एडास, टीपीएमएस, टर्न बाय टर्न नेविगेशन, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, चार तरीक़े से अडज़स्टेबल इलेक्ट्रिक ड्राइवर सीट, 360-डिग्री कैमरा, बोस साउंड सिस्टम और ओवर-द-एयर (OTA) अपडेट्स जैसे फ़ीचर्स मिलते हैं।

इसके अलावा, प्रीमियम लेदर आर्मरेस्ट, कप होल्डर्स के साथ रियर सीट आर्मरेस्ट और पीछे की सीट्स के लिए रियर विंडो सनशेड्स, 60:40 स्प्लिट रियर सीट्स, 2-स्टेप रियर रिक्लिनिंग सीट और 375-लीटर का बूटस्पेस मिलता है। वहीं केबिन का कलर कॉम्बिनेशन अब ब्लू और ग्रे ड्युअल-टोन थीम में है, जो प्रीमियम फ़ील देता है।

इंजन और ट्रैंस्मिशन विकल्प

हुंडई ने वेन्यू के साथ पुराने इंजन ऑप्शंस को बरक़रार रखा गया है, जिसमें 1.2-लीटर कप्पा पेट्रोल इंजन (82bhp/115Nm), 1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन (118bhp/172Nm) और 1.5-लीटर डीज़ल इंजन (114bhp/250Nm) शामिल है।

ट्रैंस्मिशन विकल्पों में 5-स्पीड मैनुअल, 6-स्पीड मैनुअल, 7-स्पीड डीसीटी और अब पहली बार 6-स्पीड डीज़ल ऑटोमैटिक गियरबॉक्स शामिल किया गया है।

नई वेन्यू में ट्रैक्शन कंट्रोल मोड्स (सैंड, मड और स्नो) और ड्राइव मोड्स (ईको, नार्मल और स्पोर्ट) दिए गए हैं, जो हर रोड कंडीशन में बेहतर ग्रिप और कंट्रोल देंगे। इसके अलावा, इसमें पैडल शिफ़्टर्स भी जोड़े गए हैं, जो ड्राइविंग को और स्पोर्टी बनाते हैं।

कलर और वेरीएंट्स

नई वेन्यू को HX सीरीज़ के नए वेरीएंट नामों के साथ पेश किया गया है, जिसमें HX2, HX4, HX5, HX6, HX6T, HX7, HX8 और HX10 शामिल हैं। साथ ही यह यह आठ रंग विकल्पों में उपलब्ध है, जिनमें हेज़ल ब्लू, मिस्टिक सफ़ायर, एटलस वाइट, टाइटन ग्रे, ड्रैगन रेड, एबिस ब्लैक, एबिस ब्लैक रूफ़ के साथ हेज़ल ब्लू और एबिस ब्लैक रूफ़ के साथ एटलस वाइट शामिल हैं। इसके अलावा, इसकी बुकिंग 25,000 रुपए में शुरू हो चुकी है।

निष्कर्ष

नई हुंडई वेन्यू अब सिर्फ़ एक कॉम्पैक्ट एसयूवी नहीं, बल्कि एक टेक्नोलॉजी-भरी प्रीमियम फैमिली कार बन चुकी है। इसका नया लुक, बेहतर फ़ीचर्स और अपडेटेड इंजन इसे टाटा नेक्सन, मारुति ब्रेज़ा और किआ सोनेट जैसी एसयूवीज़ को कड़ी टक्कर देने में पूरी तरह सक्षम बनाता है।