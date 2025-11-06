नई हुंडई वेन्यू का बेस वेरीएंट पहुंचा डीलरशिप पर; क़ीमत 7.90 लाख रुपए से शुरू!

कुल आठ वेरीएंट्स में है उपलब्ध

तीन इंजन विकल्प के साथ की गई है पेश

हुंडई मोटर इंडिया ने हाल ही में अपनी नई जनरेशन हुंडई वेन्यू 2025 की क़ीमतों का ऐलान किया था। अब इसका बेस वेरीएंट HX2 देशभर की डीलरशिप पर पहुंचना शुरू हो गया है। इसकी शुरुआती क़ीमत 7.90 लाख रुपए (एक्स-शोरूम) रखी गई है।

नई वेन्यू HX2 वेरीएंट को सिम्प्लिसिटी के साथ आकर्षक लुक दिया गया है। इसमें हैलोजन प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, एलईडी डीआरएल्स, एलईडी टेल लाइट्स, ब्लैक वील कवर्स के साथ 15-इंच स्टील वील्स और बॉडी-कलर्ड डोर हैंडल्स व ओआरवीएम्स दिए गए हैं। रियर में वेन्यू की बैजिंग दी गई है, जो इसके नए डिज़ाइन को कम्पलीट करता है।

2025 वेन्यू के केबिन में कई अपग्रेड्स किए गए हैं। इसमें अब ड्युअल स्क्रीन सेटअप, नया थ्री-स्पोक स्टीयरिंग वील, स्टीयरिंग-माउंटेड कंट्रोल्स और वायरलेस ऐंड्राइड ऑटो और ऐप्पल कारप्ले कनेक्टिविटी दी गई है। इसके अलावा, इसमें आगे और पीछे स्पीकर्स, इलेक्ट्रिकली अडज़स्टेबल ओआरवीएम्स, रियर एसी वेंट्स, चार टाइप-सी चार्जिंग पोर्ट्स और सभी पावर विंडो दिए गए हैं। इंटीरियर ऑल-ब्लैक फैब्रिक थीम में है, जो इसे मॉडर्न फ़ील देता है।

नई हुंडई वेन्यू HX2 तीन इंजन ऑप्शन्स में उपलब्ध है, जिसमें 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल, 1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल और 1.5-लीटर डीज़ल इंजन शामिल है। पेट्रोल इंजन के साथ 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स, जबकि टर्बो और डीज़ल वर्ज़न में 6-स्पीड मैनुअल ट्रैंस्मिशन दिया गया है।

7.90 लाख रुपए की शुरुआती क़ीमत पर हुंडई वेन्यू HX2 उन ख़रीदारों के लिए बढ़िया विकल्प है, जो एक स्टाइलिश, फ़ीचर-लोडेड और किफ़ायती एसयूवी चाहते हैं। कंपनी ने इसे कुल आठ वेरीएंट्स में पेश किया है, जिनके डिटेल्स जल्द ही सामने आएंगे।

तस्वीरों के स्रोत: ऑटो ट्रेंड

अनुवाद: गुलाब चौबे