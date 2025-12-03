नई हुंडई वेन्यू की ज़बरदस्त मांग, बुकिंग्स ने 32,000 का आंकड़ा किया पार

नई हुंडई वेन्यू को भारतीय बाज़ार में शानदार रिस्पॉन्स मिल रहा है। कंपनी ने बताया है कि, अपडेटेड कॉम्पैक्ट एसयूवी की बुकिंग्स ने 32,000 यूनिट्स का बड़ा आंकड़ा पार कर लिया है। बुकिंग्स 24 अक्टूबर से शुरू हुई थीं और 4 नवंबर को क़ीमतों का ऐलान होने के बाद से इसकी मांग लगातार बढ़ती जा रही है। नवंबर 2025 में हुंडई इंडिया की कुल बिक्री 66,840 यूनिट्स रही, जो ब्रैंड की मज़बूत पकड़ को दिखाती है।

नई हुंडई वेन्यू की क़ीमते 7.90 लाख रुपए से 15.69 लाख रुपए (एक्स-शोरूम) के बीच है। इस अपडेट में कई बड़े और मॉडर्न फ़ीचर्स शामिल किए गए हैं, जिनमें ड्युअल 12.3-इंच कर्व्ड डिस्प्ले, लेवल 2 एडास, बोस ऑडियो सिस्टम, ऑटो-डिमिंग आईआरवीएम, वायरलेस चार्जर, एम्बिएंट लाइटिंग और इलेक्ट्रिक सनरूफ़ जैसे प्रीमियम फ़ीचर्स शामिल हैं।

इंजन विकल्प पहले जैसे ही हैं। नई वेन्यू में 1.2-लीटर पेट्रोल, 1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल और 1.5-लीटर डीज़ल इंजन मिलते हैं। वेरीएंट के आधार पर मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों ट्रैंस्मिशन विकल्प उपलब्ध हैं।

कॉम्पैक्ट एसयूवी सेग्मेंट में हुंडई वेन्यू का मुक़ाबला महिंद्रा XUV 3XO, मारुति सुज़ुकी ब्रेज़ा, किआ सोनेट, स्कोडा कायलाक और टाटा नेक्सन जैसी लोकप्रिय एसयूवीज़ से है।

अनुवाद: गुलाब चौबे