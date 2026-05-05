नई हुंडई क्रेटा का इंटीरियर आया सामने; टेक्नोलॉजी में मिलेगा बड़ा अपग्रेड

इसमें मिलेगा नया प्लेओस कनेक्ट इंफ़ोटेन्मेंट सिस्टम

मल्टी-लिंक रियर सस्पेंशन पहली बार

मिड-साइज़ एसयूवी सेग्मेंट में अपनी पकड़ मज़बूत रखने के लिए हुंडई क्रेटा का नया फ़ेसलिफ़्ट तैयार हो रहा है। अब सामने आई ताज़ा स्पाई तस्वीरों से इसके केबिन का अहम अपडेट सामने आया है, जिससे साफ है कि, इस बार कंपनी सिर्फ़ हल्का-फुल्का बदलाव नहीं, बल्कि काफ़ी एड्वांस टेक्नोलॉजी लाने की तैयारी में है।

नया इंफ़ोटेन्मेंट: अब और स्मार्ट

नई हुंडई क्रेटा में सबसे बड़ा बदलाव इसका नया प्लेओस कनेक्ट इंफ़ोटेन्मेंट सिस्टम है। यह एक सेंट्रल टैबलेट जैसा सेटअप होगा, जो कंपनी के एसडीवी (सॉफ्टवेयर डिफाइंड वीइकल) सिस्टम पर काम करेगा।

अच्छी बात यह है कि, इसमें केवल टच कंट्रोल ही नहीं, बल्कि ज़रूरी फ़ंक्शन के लिए फिजिकल बटन भी दिए जाएंगे। इससे ड्राइविंग के दौरान यूज़ करना आसान रहेगा।

इस सिस्टम में आपको मिलेंगे:

ओटीए अपडेट

स्प्लिट स्क्रीन फ़ंक्शन

कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी

केबिन लेआउट में बदलाव

नई हुंडई क्रेटा में इस बार कॉलम-माउंटेड गियर सिलेक्टर (शिफ़्ट-बाय-वायर) दिया जा सकता है। यह वही सेटअप है, जो हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक और किआ कारेन्स क्लाविस ईवी में देखा गया है। इससे केबिन ज़्यादा क्लीन और प्रीमियम लगेगा, साथ ही सेंटर कंसोल में अतिरिक्त स्पेस मिलेगा।

राइड और हैंडलिंग में सुधार

इस फ़ेसलिफ़्ट का एक बड़ा अपडेट है मल्टी-लिंक रियर सस्पेंशन। यह सेटअप आम तौर पर ज़्यादा प्रीमियम कार्स में मिलता है और इससे:

राइड क्वालिटी बेहतर होती है

हाइवे स्टेबिलिटी बढ़ती है

इसके अलावा, टॉप वेरीएंट्स में:

19-इंच वील्स

एडब्ल्यूडी (ऑल-वील ड्राइव) विकल्प

भी देखने को मिल सकते हैं, जो इसे और कैपेबल एसयूवी बनाएंगे।

ख़रीदारों के लिए क्या बदलेगा?

नई हुंडई क्रेटा के ये अपडेट दिखाते हैं कि, कंपनी इसे सिर्फ़ डिज़ाइन अपडेट तक सीमित नहीं रखना चाहती।

ज़्यादा एड्वांस इंफ़ोटेन्मेंट और टेक्नोलॉजी

बेहतर राइड के लिए नया सस्पेंशन

प्रीमियम केबिन इक्सपीरियंस

अगर ये सभी अपडेट प्रोडक्शन मॉडल में आते हैं, तो क्रेटा अपने सेग्मेंट में फिर से मज़बूत बढ़त बना सकती है। साथ ही दिलचस्प बात यह है कि, यही अपडेट आगे चलकर किआ सेल्टोस में भी देखने को मिल सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल बाज़ार में बढ़त क्रेटा के पास ही रहने की उम्मीद है।

तस्वीरों के स्रोत