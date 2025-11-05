CarWale
    AD

    नई जनरेशन टोयोटा हाइलक्स का धमाकेदार टीज़र जारी; 10 नवंबर को होगी लॉन्च!

    Read inEnglish
    Authors Image

    Haji Chakralwale

    7,404 बार पढ़ा गया
    नई जनरेशन टोयोटा हाइलक्स का धमाकेदार टीज़र जारी; 10 नवंबर को होगी लॉन्च!
    • 10 नवंबर को होगा ग्लोबल डेब्यू
    • मिलेगा नया डिज़ाइन और हाइब्रिड इंजन
    टोयोटा ने अपनी आइकॉनिक पिकअप हाइलक्स की नई जनरेशन का टीज़र जारी कर दिया है, जिससे साफ हो गया है कि इसका ग्लोबल डेब्यू 10 नवंबर, 2025 को होने वाला है। इस बार कंपनी हाइलक्स को एक नए अवतार में पेश करेगी, जिसमें नया डिज़ाइन, मॉडर्न टेक्नोलॉजी और हाइब्रिड इंजन शामिल होंगे।
    Toyota Hilux Right Front Three Quarter

    टीज़र में नज़र आई नई टोयोटा हाइलक्स 2026 पहले से ज़्यादा अग्रेसिव और मस्कुलर लग रही है। इसमें बड़ा फ्रंट ग्रिल, पतले एलईडी हेडलैंम्प्स, सी-शेप एलईडी टेललाइट्स और नया टेलगेट डिज़ाइन दिया गया है, जिससे इसका रोड प्रज़ेंस और भी दमदार हो गया है।

    नई हाइलक्स को टोयोटा के TNGA-F प्लेटफ़ॉर्म पर बनाया गया है, जो पहले से ज़्यादा मज़बूत और आरामदायक ड्राइविंग अनुभव देगा। केबिन में भी बड़े बदलाव किए गए हैं, जिसमें अब 12.3-इंच का टचस्क्रीन इंफ़ोटेन्मेंट सिस्टम, वायरलेस ऐप्पल कारप्ले और ऐंड्रॉयड ऑटो के साथ नया प्रीमियम डैशबोर्ड लेआउट मिलेगा।

    Toyota Hilux Rear View

    पावर के मामले में, इसमें 2.8-लीटर टर्बो-डीज़ल इंजन बरक़रार रहेगा, जो क़रीब 201bhp की पावर और 500Nm का टॉर्क जनरेट करेगा। वहीं, पहली बार इसमें 48V माइल्ड-हाइब्रिड सिस्टम भी दिया जा सकता है, जो परफ़ॉर्मेंस और माइलेज दोनों को बढ़ाएगा।

    नई टोयोटा हाइलक्स 2026 अपने बोल्ड डिज़ाइन और एड्वांस फ़ीचर्स के साथ पिकअप सेग्मेंट में एक नया स्टैंडर्ड सेट करने को तैयार है।

    अनुवाद: गुलाब चौबे

    टोयोटा हाइलक्स इमेज
    टोयोटा हाइलक्स
    Rs. 28.02 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    द्वारा साझा करें
    • Facebook Share Link
    • Twitter Share Link
    • Gmail Share Link
    हमें यहां फ़ॉलो करें
    गूगल न्यूज़
    हमें यहां फ़ॉलो करें गूगल न्यूज़
     अगला 
    महिंद्रा XEV 9S का इंटीरियर हुआ टीज़; स्लाइडिंग सीट्स और तीन डिस्प्ले के साथ बनेगी सबसे एड्वांस्ड ई-एसयूवी!

    संबंधित न्यूज़

    चर्चित न्यूज़

    हाल-फ़िलहाल की न्यूज़

    टोयोटा हाइलक्स गैलरी

    • images
    • videos
    Toyota Hyryder E Base Variant | Most Affordable Toyota SUV at Rs. 11.34 Lakh | CarWale
    youtube-icon
    Toyota Hyryder E Base Variant | Most Affordable Toyota SUV at Rs. 11.34 Lakh | CarWale
    CarWale टीम द्वारा01 Sep 2025
    102399 बार देखा गया
    600 लाइक्स
    Toyota Hilux Review | Should You Buy It Over the Fortuner?
    youtube-icon
    Toyota Hilux Review | Should You Buy It Over the Fortuner?
    CarWale टीम द्वारा13 Nov 2025
    8572 बार देखा गया
    100 लाइक्स

    फ़ीचर्ड कार्स

    • Pickups
    • अभी लॉन्च हुआ
    • आगामी
    इसुज़ू वी-क्रॉस
    इसुज़ू वी-क्रॉस
    Rs. 20.35 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    सभी Pickup कार्स देखें
    पोर्शे Cayenne EV
    पोर्शे Cayenne EV
    Rs. 1.76 करोड़से शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    अभी लॉन्च हुआ
    20th नवं
    हुंडई वेन्यू
    हुंडई वेन्यू
    Rs. 7.90 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    अभी लॉन्च हुआ
    4th नवं
    हुंडई वेन्यू एन लाइन
    हुंडई वेन्यू एन लाइन
    Rs. 10.55 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    अभी लॉन्च हुआ
    4th नवं
    स्कोडा ऑक्टाविया आरएस
    स्कोडा ऑक्टाविया आरएस
    Rs. 49.99 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    महिंद्रा बोलेरो नियो
    महिंद्रा बोलेरो नियो
    Rs. 8.49 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    महिंद्रा बोलेरो
    महिंद्रा बोलेरो
    Rs. 7.99 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    मासेराती MCPura
    मासेराती MCPura
    Rs. 5.12 करोड़से शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    महिंद्रा थार
    महिंद्रा थार
    Rs. 9.99 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    सभी लॉन्च की गई नई कार्स देखें
    टाटा सिएरा
    Launching Soon
    नवं 2025
    टाटा सिएरा

    Rs. 12.50 - 18.05 लाखअनुमानित प्राइस

    25th नवम्बर 2025अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    महिंद्रा XEV 9S
    Launching Soon
    नवं 2025
    महिंद्रा XEV 9S

    Rs. 21.00 - 30.00 लाखअनुमानित प्राइस

    27th नवम्बर 2025अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    मारुति सुज़ुकी ई विटारा
    मारुति ई विटारा

    Rs. 20.00 - 25.00 लाखअनुमानित प्राइस

    दिसम्बर 2025 (Tentative)अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    मिनी Cooper S Convertible
    मिनी Cooper S Convertible

    Rs. 45.00 - 48.00 लाखअनुमानित प्राइस

    दिसम्बर 2025 (Tentative)अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    महिंद्रा XUV700 फ़ेसलिफ़्ट
    महिंद्रा XUV700 फ़ेसलिफ़्ट

    Rs. 15.00 - 26.00 लाखअनुमानित प्राइस

    जनवरी 2026 (Tentative)अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    फ़ॉक्सवैगन टेरॉन
    फ़ॉक्सवैगन टेरॉन

    Rs. 48.00 - 50.00 लाखअनुमानित प्राइस

    जनवरी 2026 (Tentative)अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    हुंडई आयनिक 5 फ़ेसलिफ़्ट
    हुंडई आयनिक 5 फ़ेसलिफ़्ट

    Rs. 36.37 - 46.36 लाखअनुमानित प्राइस

    जनवरी 2026 (Tentative)अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    किआ नई सेल्टोस
    किआ नई सेल्टोस

    Rs. 12.00 - 21.00 लाखअनुमानित प्राइस

    जनवरी 2026 (Tentative)अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    सभी आगामी कार्स देखें
    AD
    • टोयोटा-कार्स
    • अन्य ब्रैंड्स
    टोयोटा अर्बन क्रूज़र हायराइडर
    टोयोटा अर्बन क्रूज़र हायराइडर
    Rs. 10.95 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    टोयोटा फ़ॉर्च्यूनर
    टोयोटा फ़ॉर्च्यूनर
    Rs. 33.64 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    टोयोटा अर्बन क्रूज़र टाइज़र
    टोयोटा अर्बन क्रूज़र टाइज़र
    Rs. 7.21 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    सभी टोयोटा-कार्स

    टोयोटा हाइलक्स की भारत में प्राइस

    शहरऑन-रोड कीमतें
    BangaloreRs. 34.88 लाख
    DelhiRs. 33.44 लाख
    PuneRs. 35.75 लाख
    HyderabadRs. 36.54 लाख
    AhmedabadRs. 30.95 लाख
    ChennaiRs. 35.50 लाख
    KolkataRs. 34.02 लाख

    लोकप्रिय वीडियोज़

    Toyota Hyryder E Base Variant | Most Affordable Toyota SUV at Rs. 11.34 Lakh | CarWale
    youtube-icon
    Toyota Hyryder E Base Variant | Most Affordable Toyota SUV at Rs. 11.34 Lakh | CarWale
    CarWale टीम द्वारा01 Sep 2025
    102399 बार देखा गया
    600 लाइक्स
    Toyota Hilux Review | Should You Buy It Over the Fortuner?
    youtube-icon
    Toyota Hilux Review | Should You Buy It Over the Fortuner?
    CarWale टीम द्वारा13 Nov 2025
    8572 बार देखा गया
    100 लाइक्स
    Mail Image
    हमारे न्यूज़लेटर के लिए साइन अप करें
    Get all the latest updates from कारवाले
    • होम
    • न्यूज़
    • नई जनरेशन टोयोटा हाइलक्स का धमाकेदार टीज़र जारी; 10 नवंबर को होगी लॉन्च!