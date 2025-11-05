नई जनरेशन टोयोटा हाइलक्स का धमाकेदार टीज़र जारी; 10 नवंबर को होगी लॉन्च!

- 10 नवंबर को होगा ग्लोबल डेब्यू
- मिलेगा नया डिज़ाइन और हाइब्रिड इंजन
टीज़र में नज़र आई नई टोयोटा हाइलक्स 2026 पहले से ज़्यादा अग्रेसिव और मस्कुलर लग रही है। इसमें बड़ा फ्रंट ग्रिल, पतले एलईडी हेडलैंम्प्स, सी-शेप एलईडी टेललाइट्स और नया टेलगेट डिज़ाइन दिया गया है, जिससे इसका रोड प्रज़ेंस और भी दमदार हो गया है।
नई हाइलक्स को टोयोटा के TNGA-F प्लेटफ़ॉर्म पर बनाया गया है, जो पहले से ज़्यादा मज़बूत और आरामदायक ड्राइविंग अनुभव देगा। केबिन में भी बड़े बदलाव किए गए हैं, जिसमें अब 12.3-इंच का टचस्क्रीन इंफ़ोटेन्मेंट सिस्टम, वायरलेस ऐप्पल कारप्ले और ऐंड्रॉयड ऑटो के साथ नया प्रीमियम डैशबोर्ड लेआउट मिलेगा।
पावर के मामले में, इसमें 2.8-लीटर टर्बो-डीज़ल इंजन बरक़रार रहेगा, जो क़रीब 201bhp की पावर और 500Nm का टॉर्क जनरेट करेगा। वहीं, पहली बार इसमें 48V माइल्ड-हाइब्रिड सिस्टम भी दिया जा सकता है, जो परफ़ॉर्मेंस और माइलेज दोनों को बढ़ाएगा।
नई टोयोटा हाइलक्स 2026 अपने बोल्ड डिज़ाइन और एड्वांस फ़ीचर्स के साथ पिकअप सेग्मेंट में एक नया स्टैंडर्ड सेट करने को तैयार है।
अनुवाद: गुलाब चौबे