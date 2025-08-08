नई जनरेशन महिंद्रा बोलेरो ज़्यादा दमदार लुक और नए फ़ीचर्स के साथ फिर आई नज़र

- बॉक्सी शेप के साथ दमदार और रग्ड लुक
- इंटीरियर में बड़े बदलाव होने की उम्मीद
महिंद्रा अपनी पॉपुलर एसयूवी बोलेरो को नए अंदाज़ में लाने की तैयारी में है। हाल ही में इसकी नई जनरेशन टेस्टिंग के दौरान फिर दिखाई दी है और इस बार इसके डिज़ाइन और फ़ीचर्स के बारे में ज़्यादा जानकारी सामने आई है।
बाहरी डिज़ाइन में बोलेरो का पुराना बॉक्सी लुक बरकरार है, लेकिन इसमें कई मॉडर्न टच जोड़े गए हैं। इसमें फ़्लैट बोनट, चौकोर वील आर्चेस, नया वर्टिकल स्लैट ग्रिल और डीआरएल्स के साथ गोल एलईडी हेडलाइट्स मिलेंगे, जो इसे और स्टाइलिश बनाते हैं। साथ ही ड्युअल-टोन अलॉय वील्स और चौड़ी बॉडी क्लैडिंग इसके रग्ड लुक को और निखारते हैं।
अंदर की बात करें तो, इंटीरियर पहले से ज़्यादा मॉडर्न होगा। इसमें नया स्टीयरिंग वील (उम्मीद है कि यह स्कॉर्पियो N से लिया गया हो), अपडेटेड डैशबोर्ड, टचस्क्रीन इंफ़ोटेन्मेंट सिस्टम और नया सेंटर कंसोल मिलेगा। इसका मकसद बोलेरो को ज़्यादा आरामदायक और फ़ीचर-रिच बनाना है, बिना उसकी मज़बूत पहचान बदले।
इंजन के मामले में इसमें मौजूदा 1.5-लीटर डीज़ल इंजन मिलने की उम्मीद है, जिसे थोड़ा और बेहतर परफ़ॉर्मेंस के लिए रिट्यून किया जा सकता है। इसमें 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स और रियर-वील ड्राइव स्टैंडर्ड रहेंगे।
उम्मीद है कि, नई बोलेरो अगले साल तक लॉन्च हो जाएगी। इसके आने के बाद यह फिर से शहर और गांव दोनों जगह अपनी पकड़ मज़बूत करने के लिए तैयार होगी।
अनुवाद: गुलाब चौबे