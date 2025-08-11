CarWale
    नई जनरेशन हुंडई वेन्यू फिर आई नज़र, साल के आख़िर तक होगी लॉन्च!

    Aditya Nadkarni

    200 बार पढ़ा गया
    नई जनरेशन हुंडई वेन्यू फिर आई नज़र, साल के आख़िर तक होगी लॉन्च!
    • बिल्कुल नया इक्सटीरियर मिलने की उम्मीद
    • इंजन में नहीं किया जा सकता है कोई बदलाव

    हुंडई, इस साल के आख़िर में अपनी पॉपुलर सब-फ़ोर-मीटर एसयूवी का नया अवतार पेश करने जा रही है। कंपनी की आने वाले सालों की ग्रैंड प्लानिंग के तहत नई जनरेशन की हुंडई वेन्यू उन 26 नए मॉडल्स में से एक होगी, जिन्हें 2030 तक लॉन्च किया जाएगा। लॉन्च से पहले इस एसयूवी की टेस्टिंग जोरों पर है और ताज़ा स्पाई शॉट्स में इसके कई नए डिटेल्स सामने आए हैं।

    Hyundai New Venue Right Front Three Quarter

    तस्वीरों में नया वेन्यू मॉडल कई लेयर्स वाले हेवी कवर से ढका हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन कुछ अहम बदलाव साफ दिखाई दे रहे हैं। इनमें ब्लैक-फ़िनिश वाले नए अलॉय वील्स, नए एलईडी टेल लाइट्स, ब्लैक रूफ़ रेल्स, मल्टी-स्लैट ग्रिल और फ्रंट बम्पर पर दिया गया एडास सेंसर्स शामिल है। इसके अलावा, इसमें नए डिज़ाइन के फ्रंट और रियर बम्पर्स, नए डिज़ाइन टेलगेट और अपडेटेड हेडलाइट्स सेटअप मिलने की भी उम्मीद है।

    Hyundai New Venue Left Side View

    इंटीरियर में हुंडई नया डैशबोर्ड लेआउट, अपग्रेडेड एडास फ़ीचर्स और मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस केबिन दे सकती है। वहीं, इंजन ऑप्शन्स में बदलाव की उम्मीद कम है, यानी मौजूदा मॉडल में मिलने वाले 1.2-लीटर एनए पेट्रोल, 1.5-लीटर डीज़ल और 1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन नए वेन्यू में भी मिलेंगे, जो मौजूदा गियरबॉक्स विकल्पों के साथ पेश किए जाएंगे।

    Hyundai New Venue Left Rear Three Quarter

    लॉन्च के बाद नई जनरेशन हुंडई वेन्यू का मुक़ाबला किआ सोनेट, मारुति ब्रेज़ा, टाटा नेक्सन, रेनो काइगर, महिंद्रा XUV 3XO और निसान मैग्नाइट जैसी कार्स से होगा।

    अनुवाद: गुलाब चौबे

    हुंडई नई वेन्यू इमेज
    हुंडई नई वेन्यू
    Rs. 7.90 - 14.00 लाख
    अनुमानित प्राइस
    स्कोडा कायलाक का 25वां एनिवर्सरी लिमिटेड इडिशन लॉन्च; क़ीमत 11.25 लाख रुपए से शुरू

    हुंडई नई वेन्यू गैलरी

    Can a Creta N Line Be a Driver's Car? Tested at MMRT! | Driver's Cars S3, EP4
    youtube-icon
    Can a Creta N Line Be a Driver's Car? Tested at MMRT! | Driver's Cars S3, EP4
    CarWale टीम द्वारा17 Mar 2025
    108205 बार देखा गया
    247 लाइक्स
    Hyundai Creta Electric Range Test in Real-World Conditions | Pros, Cons & the Real Story
    youtube-icon
    Hyundai Creta Electric Range Test in Real-World Conditions | Pros, Cons & the Real Story
    CarWale टीम द्वारा04 Aug 2025
    10300 बार देखा गया
    129 लाइक्स

