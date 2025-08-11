नई जनरेशन हुंडई वेन्यू फिर आई नज़र, साल के आख़िर तक होगी लॉन्च!

बिल्कुल नया इक्सटीरियर मिलने की उम्मीद

इंजन में नहीं किया जा सकता है कोई बदलाव

हुंडई, इस साल के आख़िर में अपनी पॉपुलर सब-फ़ोर-मीटर एसयूवी का नया अवतार पेश करने जा रही है। कंपनी की आने वाले सालों की ग्रैंड प्लानिंग के तहत नई जनरेशन की हुंडई वेन्यू उन 26 नए मॉडल्स में से एक होगी, जिन्हें 2030 तक लॉन्च किया जाएगा। लॉन्च से पहले इस एसयूवी की टेस्टिंग जोरों पर है और ताज़ा स्पाई शॉट्स में इसके कई नए डिटेल्स सामने आए हैं।

तस्वीरों में नया वेन्यू मॉडल कई लेयर्स वाले हेवी कवर से ढका हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन कुछ अहम बदलाव साफ दिखाई दे रहे हैं। इनमें ब्लैक-फ़िनिश वाले नए अलॉय वील्स, नए एलईडी टेल लाइट्स, ब्लैक रूफ़ रेल्स, मल्टी-स्लैट ग्रिल और फ्रंट बम्पर पर दिया गया एडास सेंसर्स शामिल है। इसके अलावा, इसमें नए डिज़ाइन के फ्रंट और रियर बम्पर्स, नए डिज़ाइन टेलगेट और अपडेटेड हेडलाइट्स सेटअप मिलने की भी उम्मीद है।

इंटीरियर में हुंडई नया डैशबोर्ड लेआउट, अपग्रेडेड एडास फ़ीचर्स और मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस केबिन दे सकती है। वहीं, इंजन ऑप्शन्स में बदलाव की उम्मीद कम है, यानी मौजूदा मॉडल में मिलने वाले 1.2-लीटर एनए पेट्रोल, 1.5-लीटर डीज़ल और 1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन नए वेन्यू में भी मिलेंगे, जो मौजूदा गियरबॉक्स विकल्पों के साथ पेश किए जाएंगे।

लॉन्च के बाद नई जनरेशन हुंडई वेन्यू का मुक़ाबला किआ सोनेट, मारुति ब्रेज़ा, टाटा नेक्सन, रेनो काइगर, महिंद्रा XUV 3XO और निसान मैग्नाइट जैसी कार्स से होगा।

अनुवाद: गुलाब चौबे