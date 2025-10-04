नई हुंडई वेन्यू भारत में 4 नवंबर को होगी लॉन्च

अपडेटेड वेन्यू N लाइन भी जल्द किया जाएगा पेश

तीन इंजन विकल्प में की जा सकती है पेश

हुंडई ने भारत में अपनी नई जनरेशन वेन्यू के लॉन्च की तारीख़ फाइनल कर दी है। इस एसयूवी को 4 नवंबर, 2025 को लॉन्च किया जाएगा, और इसके कुछ समय बाद ही अपडेटेड वेन्यू N लाइन का भी आगमन हो सकता है।

नई वेन्यू में डिज़ाइन में बड़े बदलाव किए गए हैं। इसमें नए फ्रंट और रियर बम्पर्स, स्प्लिट हेडलैम्प डिज़ाइन, नई ग्रिल और एलईडी टेललाइट्स शामिल हैं। नए अलॉय वील्स, रूफ़ रेल्स और हाई-माउंटेड स्पॉइलर के साथ एसयूवी का लुक पहले से ज़्यादा शार्प और मॉडर्न लग रहा है।

इंटीरियर में भी काफ़ी अपडेट्स हैं। डैशबोर्ड पर कर्व्ड ड्युअल-डिस्प्ले, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और बड़ा टचस्क्रीन मिलेगा। इसके अलावा, नए एसी वेंट्स, रिवाइज़्ड सेंटर कंसोल, तीन-स्पोक स्टियरिंग वील, डैशबोर्ड स्पीकर, इलेक्ट्रिक सनरूफ़ और लेवल 2 एडास फ़ीचर्स इसे प्रीमियम बनाते हैं।

इंजन ऑप्शन में 1.2-लीटर एनए पेट्रोल, 1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल और 1.5-लीटर डीज़ल शामिल होंगे। गियरबॉक्स में पांच-स्पीड और छह-स्पीड मैनुअल के साथ-साथ सात-स्पीड सडीसीटी ऑटोमैटिक भी मिलेगा।

नई वेन्यू का मुक़ाबला मारुति ब्रेज़ा, किआ सोनेट, स्कोडा कुशाक, महिंद्रा XUV 3XO, रेनो काइगर, टाटा नेक्सन और निसान मैग्नाइट जैसी एसयूवीज़ से होगा। यह मॉडल भारतीय मिड-साइज़ एसयूवी सेग्मेंट में कड़ी टक्कर देने वाला है।

अनुवाद: गुलाब चौबे