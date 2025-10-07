CarWale
    लॉन्च से पहले नई-जनरेशन हुंडई वेन्यू का डिज़ाइन हुआ लीक

    Haji Chakralwale

    648 बार पढ़ा गया
    लॉन्च से पहले नई-जनरेशन हुंडई वेन्यू का डिज़ाइन हुआ लीक
    • 4 नवंबर को होगी लॉन्च
    • महिंद्रा XUV 3XO, टाटा नेक्सन और किआ सोनेट को देगी टक्कर

    हुंडई इंडिया जल्द ही अपनी पॉपुलर कॉम्पैक्ट एसयूवी वेन्यू की नई-जनरेशन लॉन्च करने वाली है। लॉन्च से पहले इसके टेस्टिंग मॉडल की तस्वीरें सामने आई हैं, जिनमें एसयूवी का नया फ्रंट प्रोफ़ाइल साफ दिखाई देता है।

    नई वेन्यू का डिज़ाइन अब हुंडई की ग्लोबल एसयूवीज़ जैसे पैलासाइड से इंस्पायर्ड होगा। इसमें सी-शेप्ड एलईडी डीआरएल्स, बिल्कुल नया ग्रिल, नए डिज़ाइन के हेडलैम्प्स, अपडेटेड बम्पर और ज़्यादा मस्कुलर बोनट दिया गया है। ख़ास बात यह है कि, इसके फ्रंट बम्पर में एडास मॉड्यूल भी इंटीग्रेट किया गया है।

    इंटीरियर में भी बड़े बदलाव होंगे। नई वेन्यू में ड्युअल-कर्व्ड स्क्रीन सेटअप, अपडेटेड डैशबोर्ड, वायरलेस चार्जर, टाइप-सी पोर्ट्स, एम्बिएंट लाइटिंग, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल, क्रूज़ कंट्रोल, ऑटो-डिमिंग आईआरवीएम और सनरूफ़ मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा, नया सेंटर कंसोल और नया स्टीयरिंग वील भी देखने को मिलेगा।

    लॉन्च के बाद नई-जनरेशन हुंडई वेन्यू का मुक़ाबला फिर से टाटा नेक्सन, किआ सोनेट, महिंद्रा XUV 3XO, सिट्रोएन बसॉल्ट, निसान मैग्नाइट और रेनो काइगर जैसी कॉम्पैक्ट एसयूवीज़ से होगा।

    अनुवाद: गुलाब चौबे

    हुंडई नई वेन्यू इमेज
    हुंडई नई वेन्यू
    Rs. 7.90 - 14.00 लाख
