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    जून 2026 में लॉन्च होने वाली नई कार्स; मर्सिडीज़, होंडा, बीएमडब्ल्यू और मिनी लाएंगी बड़े सरप्राइज़

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    Aditya Nadkarni
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    जून 2026 में लॉन्च होने वाली नई कार्स; मर्सिडीज़, होंडा, बीएमडब्ल्यू और मिनी लाएंगी बड़े सरप्राइज़

    जून 2026 भारतीय ऑटो इंडस्ट्री के लिए काफ़ी दिलचस्प रहने वाला है। इस महीने कई प्रीमियम और लग्ज़री ब्रैंड अपनी नई कार्स और एसयूवीज़ लॉन्च करने की तैयारी में हैं। इनमें फ़ेसलिफ़्ट मॉडल्स से लेकर नए हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वीइकल्स तक शामिल हैं। आइए जानते हैं इस महीने लॉन्च होने वाली प्रमुख कार्स के बारे में।

    नई मर्सिडीज़-बेंज एस-क्लास फ़ेसलिफ़्ट

    मर्सिडीज़-बेंज 15 जून को भारत में नई एस-क्लास फ़ेसलिफ़्ट लॉन्च करेगी। कंपनी का दावा है कि, भले ही इसे फ़ेसलिफ़्ट कहा जा रहा हो, लेकिन कार का लगभग 90 प्रतिशत हिस्सा नया है।

    इक्सटीरियर में नई ट्राई-एयरो एलईडी हैडलैम्प्स और टेललैम्प्स, नया बम्पर, नई मल्टी-स्पोक वील्स और इलुमिनेटेड ग्रिल दी गई है। वहीं केबिन में लेटेस्ट एमबी ओएस सिस्टम, ओटीए अपडेट्स और एमबीयूएक्स सुपरस्क्रीन जैसे एड्वांस फ़ीचर्स मिलेंगे।

    सबसे बड़ी ख़ासियत यह है कि, भारत में पहली बार एस-क्लास प्लग-इन हाइब्रिड इंजन के साथ आएगी। S450e वेरीएंट में 3.0-लीटर छह-सिलेंडर टर्बो-पेट्रोल इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर का कॉम्बिनेशन मिलेगा, जो 449bhp की पावर और 680Nm का टॉर्क जनरेट करेगा।

    होंडा ZR-V

    होंडा ने पिछले महीने सिटी फ़ेसलिफ़्ट के साथ अपनी नई फ़्लैगशिप एसयूवी ZR-V से पर्दा उठाया था। फ़िलहाल कंपनी ने इसकी लॉन्च डेट का ऐलान नहीं किया है, लेकिन उम्मीद है कि, इसकी क़ीमतों का ख़ुलासा जून में ही किया जाएगा, जबकि डिलिवरी जुलाई से शुरू होगी।

    नई ज़ेडआर-वी में 2.0-लीटर पेट्रोल-हाइब्रिड इंजन मिलेगा, जो 181bhp की पावर और 315Nm का टॉर्क जनरेट करेगा। इसके साथ ई-सीवीटी ट्रैंस्मिशन दिया जाएगा। कंपनी का दावा है कि, यह एसयूवी 22.8kmpl तक की माइलेज दे सकती है।

    होंडा की अगली बड़ी पेशकश 0 अल्फा इलेक्ट्रिक एसयूवी होगी, जिसे आने वाले समय में भारतीय बाज़ार में उतारा जाएगा।

    बीएमडब्ल्यू X6 फ़ेसलिफ़्ट

    बीएमडब्ल्यू ने मई की शुरुआत में नई X6 फ़ेसलिफ़्ट को पेश किया था और इसकी प्री-बुकिंग भी शुरू कर दी है। तीन साल से ज़्यादा समय बाद यह मॉडल भारतीय बाज़ार में वापसी करने जा रहा है।

    नई X6 में 4.4-लीटर ट्विन-टर्बो V8 इंजन के साथ 48V माइल्ड-हाइब्रिड सिस्टम मिलेगा। यह सेटअप 523bhp की पावर और 700Nm का टॉर्क जनरेट करता है।

    कंपनी के अनुसार यह कूपे-एसयूवी महज़ 4.3 सेकंड में 0 से 100kmph की रफ़्तार पकड़ सकती है। इसका मुक़ाबला मर्सिडीज़-एएमजी जीएलई कूपे, ऑडी SQ8 और पोर्शे काइएन कूपे से होगा।

    नई मिनी कंट्रीमैन C

    मिनी इंडिया जल्द ही कंट्रीमैन रेंज में नया कंट्रीमैन C वेरीएंट लॉन्च करेगी। यह भारत में लोकली प्रोड्यूस होने वाला पहला कंट्रीमैन मॉडल होगा। यह एसयूवी 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ आएगी, जो बीएमडब्ल्यू X1 में भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ सात-स्पीड डीसीटी ट्रैंस्मिशन मिलने की उम्मीद है।

    नई कंट्रीमैन C, कंट्रीमैन इलेक्ट्रिक और कंट्रीमैन जेसीडब्ल्यू ऑल4 के साथ कंपनी की लाइनअप का हिस्सा बनेगी। हालांकि, इसकी प्री-बुकिंग पहले ही शुरू हो चुकी है।

    जून 2026 में भारतीय कार बाज़ार में हर तरह के ख़रीदारों के लिए कुछ न कुछ नया देखने को मिलेगा। जहां मर्सिडीज़ अपनी लग्ज़री सिडैन को और एड्वांस बना रही है, वहीं होंडा हाइब्रिड एसयूवी से प्रीमियम सेग्मेंट में अपनी पकड़ मज़बूत करना चाहती है। दूसरी ओर बीएमडब्ल्यू और मिनी भी परफ़ॉर्मेंस और प्रीमियम एसयूवी सेग्मेंट में नए विकल्प पेश करने जा रही हैं।

    अनुवाद: गुलाब चौबे

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