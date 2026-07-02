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    जुलाई 2026 में भारत में लॉन्च और डेब्यू होने वाले नए कार्स

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    Aditya Nadkarni
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    जुलाई 2026 में भारत में लॉन्च और डेब्यू होने वाले नए कार्स
    Nissan Tekton Front View
    Nissan Tekton Front View

    मौसम की तरह ही जुलाई का महीना भी ऑटो इंडस्ट्री के लिए काफ़ी व्यस्त रहने वाला है। आने वाले हफ़्तों में कई नए कार्स लॉन्च और डेब्यू होने जा रही हैं। आइए जानते हैं इस महीने भारतीय बाज़ार में कौन-कौन सी नई कार्स दस्तक देने वाली हैं।

    स्कोडा कोडिएक RS

    Exterior Right Front Three Quarter

    भारत में स्कोडा की फ़्लैगशिप एसयूवी को जल्द ही इसका परफ़ॉर्मेंस वर्ज़न मिलने वाला है, ठीक वैसे ही जैसे मौजूदा ऑक्टाविया RS। कोडिएक RS नाम की इस एसयूवी के लिए 3 लाख रुपए में प्री-बुकिंग शुरू की गई थी और भारत के लिए तय की गई सभी 50 यूनिट्स पहले ही बुक हो चुकी हैं।

    स्पोर्टी डिज़ाइन के अलावा कोडिएक RS में DCC फ़ीचर भी मिलेगा, जो भारत में बिकने वाली ऑक्टाविया RS में नहीं दिया गया है। स्टैंडर्ड कोडिएक वाला 2.0-लीटर पेट्रोल इंजन इसमें नए ट्यून के साथ मिलेगा, जो अब 265bhp की पावर और 400Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसकी मदद से यह एसयूवी 0 से 100 किमी प्रति घंटे की रफ़्तार ​सिर्फ 6.3 सेकेंड्स में पकड़ सकती है। इसकी क़ीमतों का ऐलान 2 जुलाई को किया जाएगा।

    रेनो क्विड फ़ेसलिफ़्ट

    Exterior Left Front Three Quarter

    यह तस्वीर केवल प्रतिनिधित्व के लिए इस्तेमाल की गई है।

    भारतीय बाजार में रेनो की सबसे किफ़ायती कार क्विड को 3 जुलाई को बड़ा अपडेट मिलने जा रहा है। इसी दिन इसकी नई क़ीमतों का भी ऐलान किया जाएगा। इसमें फ्रंट और रियर बम्पर का नया डिज़ाइन, अपडेटेड लाइटिंग एलिमेंट्स और नए अलॉय वील्स जैसे छोटे बदलाव देखने को मिल सकते हैं।

    इंटीरियर में नई अपहोल्स्ट्री के साथ कुछ नए फ़ीचर्स भी जोड़े जा सकते हैं। इसमें पहले वाला 1.0-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलने की उम्मीद है, जिसे पांच-स्पीड मैनुअल और एएमटी गियरबॉक्स के साथ पेश किया जाएगा। इसके अलावा डीलर-लेवल सीएनजी किट का विकल्प भी मिलेगा।

    निसान टेक्टॉन

    Nissan Tekton Front View

    इस साल निसान की दूसरी लॉन्च टेक्टॉन होगी, जिसे हुंडई क्रेटा, किया सेल्टोस, टाटा सिएरा, रेनो डस्टर और इस सेग्मेंट की दूसरी एसयूवीज़ को टक्कर देने के लिए लाया जाएगा। इसका डेब्यू 9 जुलाई को होगा। इसके बाद अगले साल इसका थ्री-रो वर्ज़न भी पेश किया जाएगा। टेरानो की आध्यात्मिक उत्तराधिकारी मानी जा रही टेक्टॉन में एलईडी हेडलैम्प्स, नया ग्रिल, बड़े अलॉय वील्स, रूफ़ रेल्स, शार्क-फ़िन एंटीना, फ़ॉक्स स्किड प्लेट्स, एलईडी लाइट बार और एलईडी टेललाइट्स मिलेंगी।

    एसयूवी के इंटीरियर में बड़ा टचस्क्रीन, डिजिटल कलर्ड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, पैनारॉमिक सनरूफ़, वायरलेस चार्जर समेत कई फ़ीचर्स मिल सकते हैं। इसमें डस्टर वाले ही इंजन विकल्प मिलने की उम्मीद है, जिनमें 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल, 1.3-लीटर टर्बो-पेट्रोल और 1.8-लीटर टर्बो-पेट्रोल हाइब्रिड शामिल हैं।

    नई टोयोटा हाइलक्स

    Exterior Rear View

    नई जनरेशन टोयोटा हाइलक्स, जो फिलहाल ग्लोबल बाज़ारो में बिक रही है, इस महीने के आख़िर तक भारत आ सकती है। इसमें इक्सटीरियर और इंटीरियर में बड़े बदलाव किए गए हैं, जबकि इंजन विकल्प मौजूदा मॉडल जैसे ही रहने की उम्मीद है।

    नई 2026 हाइलक्स में नया फ्रंट डिज़ाइन, नए हेडलैम्प्स और एलईडी डीआरएल्स, नई ग्रिल, कॉन्ट्रास्ट कलर स्किड प्लेट और ग्लॉसी ब्लैक इंसर्ट्स दिए जाएंगे। इसके अलावा नए अलॉय वील्स, फ्रंट डोर्स पर हाइलक्स बैज, नए डिज़ाइन की टेललाइट्स, टेलगेट पर ब्लैक टोयोटा लेटरिंग और शार्क-फ़िन एंटीना भी मिलेगा। इंटीरियर में दो 12.3-इंच स्क्रीन, नया स्टीयरिंग वील, नया गियर लीवर, 360-डिग्री कैमरा, वेंटिलेटेड और पावर्ड फ्रंट सीट्स और ड्युअल-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल मिल सकता है। साथ ही एडास फ़ीचर्स और डीज़ल इंजन के साथ माइल्ड-हाइब्रिड सिस्टम भी दिया जा सकता है।

    मारुति सुज़ुकी ब्रेज़ा फ़ेसलिफ़्ट

    Exterior Rear View

    मारुति सुज़ुकी अपनी लोकप्रिय सब-4-मीटर एसयूवी ब्रेज़ा का अपडेटेड मॉडल लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। दूसरी जनरेशन मॉडल के लॉन्च के चार साल बाद यह इसका पहला बड़ा अपडेट होगा।

    इस फ़ेसलि​फ़्ट में डिज़ाइन में छोटे बदलाव और कुछ नए फ़ीचर्स मिलने की उम्मीद है। हालांकि, अफवाहें हैं कि इस एसयूवी में फ्रॉन्क्स वाला 1.0-लीटर बूस्टरजेट टर्बो-पेट्रोल इंजन भी दिया जा सकता है। इससे कंपनी इसकी क़ीमत को और प्रतिस्पर्धी बना सकेगी, क्योंकि 1200cc या उससे कम इंजन वाली सब-4-मीटर कार्स को टैक्स का फ़ायदा मिलता है। फ़िलहाल ब्रेज़ा सिर्फ 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ उपलब्ध है।

    होंडा ZR-V

    Exterior Right Front Three Quarter

    होंडा की भारत के लिए नई फ़्लैगशिप एसयूवी ने इस साल की शुरुआत में भारत में डेब्यू किया था। इसकी क़ीमतों का ऐलान इसी महीने होने की उम्मीद है। फिलहाल इसकी प्री-बुकिंग शुरू हो चुकी है और इसे एक ही फ़ुली-लोडेड वेरीएंट में पेश किया जाएगा।

    2026 होंडा ZR-V में 2.0-लीटर पेट्रोल-हाइब्रिड (e:HEV) इंजन मिलेगा, जिसे ई-सीवीटी गियरबॉक्स के साथ जोड़ा जाएगा। यह सेटअप 181bhp का कम्बाइंड पावर और 315Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसकी एआरएआई-प्रमाणित माइलेज 22.8kmpl है। फ़ीचर्स की बात करें तो इसमें ऑल-एलईडी लाइटिंग, 18-इंच अलॉय वील्स, 360-डिग्री कैमरा, 9-इंच टचस्क्रीन इंफ़ोटेन्मेंट सिस्टम, 10-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, पैनारॉमिक सनरूफ़, पावर्ड फ्रंट सीट्स, ड्राइवर सीट के लिए मेमरी फ़ंक्शन और ड्युअल-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल जैसे फ़ीचर्स मिलेंगे।

    अनुवाद: सोनम गुप्ता

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