नई एस्टन मार्टिन वलहाला स्पाइडर: 1,064bhp की पावर वाला ओपन-टॉप सुपरकार

ओपन-टॉप सुपरकार में 4.0-लीटर ट्विन-टर्बो V8 प्लग-इन हाइब्रिड पावरट्रेन मिलता है

1,100Nm टॉर्क जनरेट करता है और 0-100kmph महज़ 2.5 सेकंड में पहुँच जाता है

एस्टन मार्टिन ने अपनी सुपरकार वलहाला का रूफ खोलकर नई एस्टन मार्टिन वलहाला स्पाइडर पेश की है। इसमें कूपे वाला ही दमदार परफॉर्मेंस हार्डवेयर मिलता है, लेकिन ओपन-टॉप ड्राइविंग का मज़ा भी मिल जाता है। अब खरीदारों के पास हाई-पर्फॉर्मेंस हाइब्रिड सुपरकार का एक नया ऑप्शन है।

वलहाला स्पाइडर दिखने में काफी हद तक कूपे जैसी ही है- इसका लो-स्लंग लुक, कार्बन-फाइबर बॉडी और सिग्नेचर डाइहेड्रल डोर्स हैं। सबसे बड़ा बदलाव, जाहिर है, रूफ में है। खरीदार स्टैंडर्ड फैब्रिक रूफ या ऑप्शनल कार्बन-फाइबर हार्डटॉप में से चुन सकते हैं। फैब्रिक रूफ को 200kmph तक की स्पीड पर ऑपरेट कर सकते हैं, जबकि हार्डटॉप वाले वर्जन में कार अपनी क्लेम्ड टॉप स्पीड 350kmph तक पहुँच सकती है। एस्टन मार्टिन का कहना है कि स्पाइडर रूफ हटाकर भी अपनी अधिकतम स्पीड पा सकती है।

ओपन-टॉप होने से कार के एरोडायनैमिक्स में कुछ बदलाव किए गए हैं। रूफ पर दिया गया स्कूप अब कूपे से 35mm ज्यादा ऊँचाई पर है और नया विंड डिफ्लेक्टर एयरफ्लो को कंट्रोल करता है, जिससे हवा इंजन के इंटेक की तरफ जाती है। यह डिफ्लेक्टर तीन हिस्सों में फोल्ड हो सकता है और साइड सिल्स में नई 15-लीटर की जगह में स्टोर किया जा सकता है। कार्बन-फाइबर डाइहेड्रल डोर्स को भी अपडेट किया गया है – अब इनका डिज़ाइन फ्रेमलेस है और ओपनिंग मैकेनिज्म में भी बदलाव किए गए हैं।

इसके अंदर, वलहाला स्पाइडर में वही प्लग-इन हाइब्रिड पावरट्रेन है जो कूपे में मिलता है। इसमें 4.0-लीटर ट्विन-टर्बो V8 पेट्रोल इंजन, तीन इलेक्ट्रिक मोटर्स और बैटरी पैक शामिल हैं। V8 इंजन 816bhp जनरेट करता है, जबकि इलेक्ट्रिक मोटर्स से 247bhp की पावर मिलती है। कुल मिलाकर आउटपुट 1,064bhp और 1,100Nm टॉर्क मिलता है।

दो इलेक्ट्रिक मोटर्स फ्रंट व्हील्स को ड्राइव करती हैं और तीसरी मोटर आठ-स्पीड ड्यूल-क्लच ट्रांसमिशन में इंटीग्रेटेड है। इस सेटअप से स्पाइडर में ऑल-व्हील ड्राइव मिलता है और फ्रंट एक्सल पर इलेक्ट्रिक टॉर्क वेक्टरिंग भी मिलती है। रियर में इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंशियल पावर डिलीवरी को कंट्रोल करता है।

परफॉर्मेंस के मामले में ये सुपरकार स्टैंडर्ड्स को भी पीछे छोड़ देती है। एस्टन मार्टिन का दावा है कि 0-100kmph सिर्फ 2.5 सेकंड में पहुँच जाती है और इसकी टॉप स्पीड 350kmph है। V8 का स्पेसिफिक आउटपुट 204bhp प्रति लीटर है, जिससे इंजन की पर्फॉर्मेंस का अंदाज़ा लगता है।

स्पाइडर में कार्बन-फाइबर मोनोकॉक मिलता है, जिसे एस्टन मार्टिन परफॉर्मेंस टेक्नोलॉजीज (कंपनी की फॉर्मूला 1 इंजीनियरिंग डिवीज़न) के इनपुट से बनाया गया है। इसमें पुशरॉड फ्रंट सस्पेंशन, अडैप्टिव डैम्पर्स और कार्बन-सिरेमिक ब्रेक्स हैं। एक्टिव एरोडायनैमिक्स और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल को ओपन रूफ के कारण बदलती एयरफ्लो के हिसाब से री-कैलिब्रेट किया गया है।

एस्टन मार्टिन का कहना है कि स्पाइडर रेस मोड में 240kmph पर 600kg से ज्यादा डाउनफोर्स जनरेट कर सकती है। इसकी वजह से हाई स्पीड पर स्टेबिलिटी मिलती है और ट्रैक पर भी इसका परफॉर्मेंस लाजवाब रहता है।

अंदर से, स्पाइडर में ड्राइवर-फोकस्ड लेआउट है, लेकिन अब इसमें स्टैंडर्ड के तौर पर नए कार्बन-फाइबर टूरिंग सीट्स मिलती हैं, जिससे कम्फर्ट और इन-आउट होना आसान हो जाता है, खासकर रूफ लगे रहने पर। जिन खरीदारों को पुरानी कार्बन-फाइबर सीट्स पसंद हैं, वे उन्हें भी बिना कोई एक्स्ट्रा चार्ज चुना सकते हैं। एस्टन मार्टिन की ‘Q’ डिवीज़न के जरिये पर्सनलाइजेशन के लिए स्पेशल एक्सटीरियर फिनिश, स्टीकर्स और इंटीरियर मटेरियल्स का विकल्प भी मिलता है।

वलहला स्पाइडर का पब्लिक डेब्यू 2026 के कोंकोर्स एट विन लास वेगास में होगा और डिलीवरी 2027 की तीसरी तिमाही में शुरू होने का अनुमान है। फिलहाल इसकी कीमत या भारत लॉन्च को लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आई है। वही दमदार 1,064bhp हाइब्रिड पावरट्रेन के साथ, स्पाइडर ओपन-एयर मोटरिंग और बेहतरीन पर्फॉर्मेंस का कॉम्बिनेशन देती है।