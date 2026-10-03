नई 2027 हुंडई ट्यूसॉन हुई पेश – अब हाइब्रिड पावर और नई टेक्नोलॉजी के साथ

बिल्कुल नए इंजन ऑप्शन के साथ

बाहर और अंदर दोनों का नया डिजाइन

हुंडई ने चौथी जेनरेशन की ट्यूसॉन को ग्लोबली पेश कर दिया है। इसमें पूरी तरह नया डिजाइन, अपडेटेड हाइब्रिड पावरट्रेन और नए केबिन के साथ लेटेस्ट इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है। यह SUV न्यू यॉर्क में पहली बार पेश हुई है और इस साल के आखिर में साउथ कोरिया में लॉन्च होगी। इसके बाद 2027 तक इसे नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और अन्य बाजारों में भी उतारा जाएगा।

नई ट्यूसॉन का साइज पहले से बड़ा है। इसके लॉन्ग-व्हीलबेस वेरिएंट की लंबाई 4,700mm, चौड़ाई 1,905mm और ऊँचाई 1,685mm है। यानी यह पुराने मॉडल से 60mm लंबी, 40mm चौड़ी और 20mm ऊँची हो गई है। इसका व्हीलबेस भी 30mm बढ़कर अब 2,785mm हो गया है। कंपनी का कहना है कि ज्यादा डायमेंशन्स के साथ केबिन में भी ज्यादा स्पेस मिलेगा।

इंटीरियर में एकदम क्लीन डैशबोर्ड दिया गया है जिसमें ड्यूल-लेयर इंस्ट्रूमेंट पैनल और क्लाइमेट कंट्रोल, ऑडियो सिस्टम के लिए फिजिकल बटन मिलते हैं। मार्केट और वेरिएंट के हिसाब से इसमें 17-इंच या 12.9-इंच का सेंट्रल टचस्क्रीन और 9.9-इंच का डिस्प्ले मिलेगा।

नई ट्यूसॉन में पेट्रोल, हाइब्रिड और प्लग-इन हाइब्रिड पावरट्रेन ऑप्शन मिलेंगे। हाइब्रिड वेरिएंट में 1.6-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर मिलती है, जो कोरियन स्पेसिफिकेशन में 245bhp तक पॉवर देती है। प्लग-इन हाइब्रिड वेरिएंट में 1.6-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन, 17.1kWh बैटरी मिलती है और यह 292bhp की पावर देता है। कंपनी का दावा है कि यह इलेक्ट्रिक मोड में 81km तक चल सकती है। बैटरी के लिए 7.2kW ऑनबोर्ड चार्जर भी मिलेगा। पीएचईवी वेरिएंट सलेक्टेड मार्केट्स में उपलब्ध रहेगा।