CarWale
    AD

    नई 2027 हुंडई ट्यूसॉन हुई पेश – अब हाइब्रिड पावर और नई टेक्नोलॉजी के साथ

    Read inEnglish
    Authors Image
    Sagar Bhanushali
    10,221 बार पढ़ा गया
    नई 2027 हुंडई ट्यूसॉन हुई पेश – अब हाइब्रिड पावर और नई टेक्नोलॉजी के साथ
    • बिल्कुल नए इंजन ऑप्शन के साथ
    • बाहर और अंदर दोनों का नया डिजाइन

    हुंडई ने चौथी जेनरेशन की ट्यूसॉन को ग्लोबली पेश कर दिया है। इसमें पूरी तरह नया डिजाइन, अपडेटेड हाइब्रिड पावरट्रेन और नए केबिन के साथ लेटेस्ट इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है। यह SUV न्यू यॉर्क में पहली बार पेश हुई है और इस साल के आखिर में साउथ कोरिया में लॉन्च होगी। इसके बाद 2027 तक इसे नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और अन्य बाजारों में भी उतारा जाएगा।

    Hyundai Tucson Facelift Left Rear Three Quarter

    नई ट्यूसॉन का साइज पहले से बड़ा है। इसके लॉन्ग-व्हीलबेस वेरिएंट की लंबाई 4,700mm, चौड़ाई 1,905mm और ऊँचाई 1,685mm है। यानी यह पुराने मॉडल से 60mm लंबी, 40mm चौड़ी और 20mm ऊँची हो गई है। इसका व्हीलबेस भी 30mm बढ़कर अब 2,785mm हो गया है। कंपनी का कहना है कि ज्यादा डायमेंशन्स के साथ केबिन में भी ज्यादा स्पेस मिलेगा।

    Hyundai Tucson Facelift Dashboard

    इंटीरियर में एकदम क्लीन डैशबोर्ड दिया गया है जिसमें ड्यूल-लेयर इंस्ट्रूमेंट पैनल और क्लाइमेट कंट्रोल, ऑडियो सिस्टम के लिए फिजिकल बटन मिलते हैं। मार्केट और वेरिएंट के हिसाब से इसमें 17-इंच या 12.9-इंच का सेंट्रल टचस्क्रीन और 9.9-इंच का डिस्प्ले मिलेगा।

    नई ट्यूसॉन में पेट्रोल, हाइब्रिड और प्लग-इन हाइब्रिड पावरट्रेन ऑप्शन मिलेंगे। हाइब्रिड वेरिएंट में 1.6-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर मिलती है, जो कोरियन स्पेसिफिकेशन में 245bhp तक पॉवर देती है। प्लग-इन हाइब्रिड वेरिएंट में 1.6-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन, 17.1kWh बैटरी मिलती है और यह 292bhp की पावर देता है। कंपनी का दावा है कि यह इलेक्ट्रिक मोड में 81km तक चल सकती है। बैटरी के लिए 7.2kW ऑनबोर्ड चार्जर भी मिलेगा। पीएचईवी वेरिएंट सलेक्टेड मार्केट्स में उपलब्ध रहेगा।

    Hyundai Tucson Facelift Left Side View
    हुंडई ट्यूसॉन फ़ेसलिफ़्ट इमेज
    हुंडई ट्यूसॉन फ़ेसलिफ़्ट
    Rs. 29.00 - 36.00 लाख
    द्वारा साझा करें
    • Facebook Share Link
    • Twitter Share Link
    • Gmail Share Link
    हमें यहां फ़ॉलो करें
    गूगल न्यूज़
    हमें यहां फ़ॉलो करें गूगल न्यूज़
     अगला 
    BYD की लग्ज़री ब्रांड डेंज़ा ने भारत में एंट्री कन्फर्म की

    संबंधित न्यूज़

    चर्चित न्यूज़

    हाल-फ़िलहाल की न्यूज़

    हुंडई ट्यूसॉन फ़ेसलिफ़्ट गैलरी

    • images
    • videos
    Hyundai Bayon Revealed | Features, Interior & Engine Options Detailed
    youtube-icon
    Hyundai Bayon Revealed | Features, Interior & Engine Options Detailed
    CarWale टीम द्वारा13 Oct 2026
    72953 बार देखा गया
    131 लाइक्स
    September & October 2026 New Car Launches in India | Full List with Dates & Expected Updates
    youtube-icon
    September & October 2026 New Car Launches in India | Full List with Dates & Expected Updates
    CarWale टीम द्वारा04 Sep 2026
    139298 बार देखा गया
    262 लाइक्स

    फ़ीचर्ड कार्स

    • एसयूवीs
    • अभी लॉन्च हुआ
    • आगामी
    महिंद्रा XUV 3XO
    महिंद्रा XUV 3XO
    Rs. 7.79 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    मारुति सुज़ुकी ब्रेज़ा
    मारुति ब्रेज़ा
    Rs. 7.50 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    महिंद्रा स्कॉर्पियो N
    महिंद्रा स्कॉर्पियो N
    Rs. 13.69 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    टाटा सिएरा
    टाटा सिएरा
    Rs. 11.49 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    महिंद्रा XUV 7XO
    महिंद्रा XUV 7XO
    Rs. 13.99 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    किआ सेल्टोस
    किआ सेल्टोस
    Rs. 11.25 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    हुंडई क्रेटा
    हुंडई क्रेटा
    Rs. 10.91 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    मारुति सुज़ुकी फ्रॉन्क्स
    मारुति फ्रॉन्क्स
    Rs. 6.90 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    सभी एसयूवी कार्स देखें
    ऑडी q3
    ऑडी q3
    Rs. 51.99 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    अभी लॉन्च हुआ
    16th अक्
    टोयोटा ग्लैंजा
    टोयोटा ग्लैंजा
    Rs. 6.99 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    अभी लॉन्च हुआ
    14th अक्
    वॉल्वो EX90
    वॉल्वो EX90
    Rs. 1.26 करोड़से शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    अभी लॉन्च हुआ
    12th अक्
    स्कोडा स्लाविया
    स्कोडा स्लाविया
    Rs. 10.00 लाखसे शुरु
    ऑफ़र्स
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    अभी लॉन्च हुआ
    6th अक्
    होंडा एलिवेट
    होंडा एलिवेट
    Rs. 11.84 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    अभी लॉन्च हुआ
    6th अक्
    मर्सिडीज़ बेंज़ मायबाक S-क्लास
    मर्सिडीज़ बेंज़ मायबाक S-क्लास
    Rs. 3.20 करोड़से शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    अभी लॉन्च हुआ
    5th अक्
    टाटा एरिस
    टाटा एरिस
    Rs. 5.30 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    महिंद्रा Thar OG
    महिंद्रा Thar OG
    Rs. 10.32 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    सभी लॉन्च की गई नई कार्स देखें
    हुंडई Bayon
    Launching in 3 days
    हुंडई Bayon

    Rs. 9.79 - 15.49 लाखअनुमानित प्राइस

    अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    मर्सिडीज़ बेंज़ जीएलसी ईवी
    पेश किया गया
    10 सितम्बर
    मर्सिडीज़ बेंज़ जीएलसी ईवी

    Rs. 80.00 - 85.00 लाखअनुमानित प्राइस

    अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    बीएमडब्ल्यू m3
    बीएमडब्ल्यू m3

    Rs. 3.00 - 3.10 करोड़अनुमानित प्राइस

    अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    बीएमडब्ल्यू M5 Touring
    बीएमडब्ल्यू M5 Touring

    Rs. 2.70 - 3.00 करोड़अनुमानित प्राइस

    अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    Denza D9
    Denza D9

    Rs. 85.00 - 95.00 लाखअनुमानित प्राइस

    अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    वॉल्वो ES90
    वॉल्वो ES90

    Rs. 70.00 - 75.00 लाखअनुमानित प्राइस

    अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    होंडा 0 अल्फ़ा
    होंडा 0 अल्फ़ा

    Rs. 17.00 - 22.00 लाखअनुमानित प्राइस

    Unveil Date

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    JSW जेटूर T2
    JSW जेटूर T2

    Rs. 30.00 - 45.00 लाखअनुमानित प्राइस

    Unveil Date

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    सभी आगामी कार्स देखें
    AD
    • हुंडई-कार्स
    • अन्य ब्रैंड्स
    हुंडई क्रेटा
    हुंडई क्रेटा
    Rs. 10.91 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    हुंडई वेन्यू
    हुंडई वेन्यू
    Rs. 8.00 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    हुंडई एक्सटर
    हुंडई एक्सटर
    Rs. 5.81 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    सभी हुंडई-कार्स

    लोकप्रिय वीडियोज़

    Hyundai Bayon Revealed | Features, Interior & Engine Options Detailed
    youtube-icon
    Hyundai Bayon Revealed | Features, Interior & Engine Options Detailed
    CarWale टीम द्वारा13 Oct 2026
    72953 बार देखा गया
    131 लाइक्स
    September & October 2026 New Car Launches in India | Full List with Dates & Expected Updates
    youtube-icon
    September & October 2026 New Car Launches in India | Full List with Dates & Expected Updates
    CarWale टीम द्वारा04 Sep 2026
    139298 बार देखा गया
    262 लाइक्स
    Mail Image
    हमारे न्यूज़लेटर के लिए साइन अप करें
    Get all the latest updates from कारवाले
    • होम
    • न्यूज़
    • नई 2027 हुंडई ट्यूसॉन हुई पेश – अब हाइब्रिड पावर और नई टेक्नोलॉजी के साथ