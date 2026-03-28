नई हुंडई वरना 2026 का कौन-सा वेरीएंट है आपके लिए सही ऑप्शन?

9 मार्च को भारत में हुई थी लॉन्च

1.5-लीटर पेट्रोल और 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन का विकल्प

कई नए फ़ीचर्स और अपडेटेड वेरीएंट लाइन-अप

हुंडई ने 9 मार्च को भारत में अपडेटेड हुंडई वरना लॉन्च कर सभी को चौंका दिया। इस अपडेट में नई फ़ीचर लिस्ट, इंटीरियर और कुछ इक्सटीरियर बदलाव शामिल किए गए हैं। दिलचस्प बात यह है कि, अपने सेग्मेंट में सबसे पहले इसी सिडैन को बड़ा अपडेट मिला है, जबकि आने वाले महीनों में इसके मुक़ाबले में आने वाली कार्स भी अपडेट हो सकती हैं।

नई हुंडई वरना अब नए HX सीरीज़ वेरीएंट्स के साथ आती है। आइए समझते हैं कि, इसके हर वेरीएंट में क्या-क्या मिलता है।

HX2 (बेस वेरीएंट)

यह ऐंट्री-लेवल वेरीएंट सिर्फ़ 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन और 6-स्पीड मैनुअल के साथ आता है। इसमें मिलने वाले प्रमुख फ़ीचर्स:

छह एयरबैग्स

हिल-स्टार्ट असिस्ट

रिवर्स पार्किंग सेंसर

प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स

15-इंच स्टील वील्स

ड्युअल-टोन अपहोल्स्ट्री

रियर आर्मरेस्ट और कप होल्डर्स

पावर विंडो

यूएसबी-सी चार्जिंग पोर्ट्स

HX4

बेस वेरीएंट से लगभग 1.4 लाख रुपए महंगा यह वेरीएंट भी उसी 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन और 6-स्पीड एमटी के साथ आता है। इसमें कई अतिरिक्त फ़ीचर्स जोड़े गए हैं:

टीपीएमएस

एलईडी डीआरएल्स और टेललैम्प्स

रियर स्पॉइलर

शार्क-फ़िन ऐंटीना

15-इंच अलॉय वील्स

8-इंच टचस्क्रीन इंफ़ोटेन्मेंट

डिजिटल क्लस्टर

वायरलेस फ़ोन मिररिंग

वॉइस रिकॉग्निशन

सनरूफ़

कूल्ड ग्लवबॉक्स

HX6

यह मिड-स्पेक वेरीएंट है और HX4 से लगभग 1.4 लाख रुपए महंगा है। यहीं से ऑटोमैटिक ऑप्शन भी मिलना शुरू होता है। प्रमुख फ़ीचर्स:

रिवर्स कैमरा

ड्राइवर रियर-व्यू मॉनिटर

इलेक्ट्रिक आईआरवीएम

पुश-बटन स्टार्ट

एलईडी हेडलैम्प्स

16-इंच डायमंड-कट वील्स

लेदर स्टीयरिंग और गियर नॉब

पैडल शिफ्टर्स (ऑटोमैटिक)

एम्बिएंट लाइटिंग

HX6+

यह HX6 का अपग्रेडेड वर्ज़न है और इसमें दो अतिरिक्त प्रीमियम फ़ीचर्स मिलते हैं:

8-स्पीकर बोस साउंड सिस्टम

फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स

HX8

यह प्रीमियम वेरीएंट है और यहीं से 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन का विकल्प मिलता है। इसमें प्रमुख फ़ीचर्स हैं:

पावर ड्राइवर सीट

लेवल-2 एडास

10.25-इंच टचस्क्रीन

डैश कैम (टर्बो)

16-इंच डार्क-ग्रे वील्स

रेड ब्रेक कैलिपर्स (टर्बो मॉडल)

HX10 (टॉप वेरीएंट)

यह हुंडई वरना का टॉप-स्पेक और पूरी तरह फ़ुली-लोडेड वेरीएंट है, जिसमें इस सिडैन के लगभग सभी प्रीमियम फ़ीचर्स मिलते हैं। इसकी क़ीमत 20.32 लाख रुपए से शुरू होकर 21.79 लाख रुपए (ऑन-रोड मुंबई) तक जाती है।

इस वेरीएंट में सिर्फ़ ऑटोमैटिक ट्रैंस्मिशन का विकल्प दिया गया है। ख़रीदार अपनी पसंद के इंजन के हिसाब से इसे सीवीटी या डीसीटी गियरबॉक्स के साथ चुन सकते हैं, जिससे ड्राइविंग अनुभव और भी आसान और प्रीमियम हो जाता है।

यह नई हुंडई वरना का सबसे फ़ुली-लोडेड वेरीएंट है। इसमें लगभग सभी प्रीमियम फ़ीचर्स मिलते हैं।

पावर फ्रंट सीट्स

ड्युअल 10.25-इंच स्क्रीन सेटअप

ख़रीदारों के लिहाज़ से देखें तो, नई हुंडई वरना का यह वेरीएंट लाइन-अप अलग-अलग बजट और ज़रूरी फ़ीचर्स को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। बेस मॉडल सुरक्षा पर ध्यान देता है, जबकि मिड और टॉप वेरीएंट्स में टेक्नोलॉजी और प्रीमियम फ़ील देने वाले फ़ीचर्स शामिल किए गए हैं।

अनुवाद: गुलाब चौबे