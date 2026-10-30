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    MY27 मसेराटी ग्रान टूरिज़्मो और ग्रान कैब्रियो भारत में लॉन्च

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    Desirazu Venkat
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    MY27 मसेराटी ग्रान टूरिज़्मो और ग्रान कैब्रियो भारत में लॉन्च
    • मासेराती की इंडिया के लिए नई स्ट्रैटेजी का हिस्सा
    • दो पावरट्रेन ऑप्शन में उपलब्ध

    MY2027 मासेराती ग्रान टूरिज्मो और ग्रान कैब्रियो अब भारत में लॉन्च हो गई हैं। इनकी कीमतें क्रमशः 2.62 करोड़ रुपये और 2.91 करोड़ रुपये रखी गई हैं। दोनों कारों में एक्सटीरियर और इंटीरियर में अपग्रेड किए गए हैं और इन्हें भारतीय बाजार में दो ट्रिम लेवल्स में खरीदा जा सकता है।

    Front View

    V6 पावर

    दोनों गाड़ियाँ सभी चार ट्रिम लेवल्स में कंपनी के 3.0-लीटर ट्विन-टर्बो V6 पेट्रोल इंजन के साथ आती हैं। 490 ट्रिम में यह इंजन 490bhp और 600Nm टॉर्क देता है, जबकि ट्रोफिओ ट्रिम में 590bhp और 650Nm मिलते हैं। दोनों गाड़ियों में 8-स्पीड AT और AWD स्टैंडर्ड है। हार्डटॉप ग्रान कूपे 0-100kmph सिर्फ 3.9 सेकंड में पहुँचती है, वहीं ट्रोफिओ वेरिएंट 3.5 सेकंड में और इसकी टॉप स्पीड 320kmph है। ग्रान कैब्रियो में 0-100kmph की स्प्रिंट 490 वेरिएंट में 4 सेकंड और ट्रोफिओ में 3.6 सेकंड में हो जाती है।

    Dashboard

    एक्सटीरियर और इंटीरियर हाइलाइट्स

    दोनों कारों में नए बंपर और अपडेटेड LED टेल लैम्प्स एक्सटीरियर में देखने को मिलते हैं। अंदर की तरफ नई स्टीयरिंग व्हील, अपग्रेडेड क्लॉक और नया ड्राइव सेलेक्टर डिजाइन दिया गया है। ब्रांड ने नई पेंट स्कीम्स, एलॉय व्हील्स का नया डिजाइन और अपना फुओरिसेरी कस्टमाइजेशन प्रोग्राम भी पेश किया है, जिससे ग्राहक अपनी तरह की मासेराती बना सकते हैं।

    Dashboard

    इंडिया पर बड़ा फोकस

    मासेराती इंडिया पर बड़ा दांव खेल रही है और अपने प्रोग्राम के तहत अभी मुंबई, दिल्ली और बेंगलुरु में शोरूम्स हैं। भविष्य में और भी टचपॉइंट खोले जा सकते हैं। साथ ही, हमें यह भी पता चला है कि मासेराती एक पोर्शे काएन के मुकाबले की SUV पर भी काम कर रही है, जिसकी डीटेल्स हमने एक अलग एक्सक्लूसिव इंडिया स्टोरी में दी है।

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    मासेराती ग्रैनकैब्रियो की भारत में प्राइस

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    MumbaiRs. 3.65 करोड़
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    PuneRs. 3.65 करोड़
    HyderabadRs. 3.67 करोड़
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