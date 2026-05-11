2026 स्कोडा कोडिएक 37 लाख रुपए में हुई लॉन्च; अब मिलेगा एडास और नए फ़ीचर्स का तड़का

नई टेक्नोलॉजी और एडवांस सेफ़्टी फ़ीचर्स के साथ अपडेट हुई कोडिएक

क़ीमत 37 लाख रुपए (एक्स-शोरूम) से शुरू

स्कोडा ऑटो इंडिया ने अपनी फ़्लैगशिप 4x4 एसयूवी स्कोडा कोडिएक को 2026 के लिए नए अपडेट्स के साथ पेश किया है। कंपनी ने कोडिएक रेंज में एड्वांस टेक्नोलॉजी, एडास और कई प्रीमियम फ़ीचर्स जोड़े हैं।

नई कोडिएक अब तीन वेरीएंट्स – लाउन्ज, स्पोर्टलाइन और सिलेक्शन L&K में उपलब्ध होगी। कंपनी का कहना है कि, हर वेरीएंट अलग-अलग ग्राहकों की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जिसमें वैल्यू, स्पोर्टीनेस और प्रीमियम लग्ज़री पर फोकस किया गया है।

कोडिएक लाउन्ज

कोडिएक लाउन्ज वेरीएंट को ज़्यादा ऐक्सेसिबल बनाने के लिए पेश किया गया है। यह 5-सीटर कॉन्फ़िगरेशन के साथ आती है और इसमें 786-लीटर का बड़ा बूट स्पेस मिलता है।

इस वेरीएंट में 2.0-लीटर टीएसआई इंजन, 7-स्पीड डीएसजी ट्रैंस्मिशन और 4x4 सिस्टम स्टैंडर्ड दिया गया है। इसके अलावा, इसमें स्लाइडिंग पैनरॉमिक सनरूफ़, लेदर मल्टीफ़ंक्शन स्टीयरिंग वील, 3-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल और अतिरिक्त अकॉस्टिक इंसुलेशन जैसे फ़ीचर्स मिलते हैं।

कोडिएक स्पोर्टलाइन

स्पोर्टलाइन वेरीएंट को कंपनी की मोटरस्पोर्ट डीएनए से इंस्पायर्ड डिज़ाइन के साथ पेश किया गया है। 2026 अपडेट के बाद इसमें एडास को जोड़ा गया है।

इसमें एलईडी मैट्रिक्स हैडलैम्प्स, अडैप्टिव क्रूज़ कंट्रोल, फ्रंट असिस्ट, लेन असिस्ट, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग, रियर ट्रैफ़िक अलर्ट और एग्ज़िट वार्निंग सिस्टम जैसे फ़ीचर्स मिलते हैं।

इसके अलावा, 360-डिग्री कैमरा, इंटेलिजेंट पार्क असिस्ट और इलुमिनेटेड फ्रंट ग्रिल जैसे फ़ीचर्स भी अब इस वेरीएंट में उपलब्ध हैं। इक्सटीरियर में ग्लॉसी ब्लैक एलिमेंट्स और इंटीरियर में ब्लैक सूडिया थीम दी गई है।

कोडिएक सिलेक्शन L&K

सिलेक्शन L&K वेरीएंट को सबसे प्रीमियम विकल्प के तौर पर पेश किया गया है। इसमें भी अब एडास टेक्नोलॉजी दी गई है। इस वेरीएंट में कॉन्यैक लेदर अपहोल्स्ट्री, मसाज फ़ंक्शन वाले एर्गो सीट्स, वेंटिलेशन, हीटिंग और पावर्ड सीट अडज़स्टमेंट जैसे प्रीमियम फ़ीचर्स दिए गए हैं।

इंजन और परफ़ॉर्मेंस

2026 कोडिएक में पहले वाला 2.0-लीटर टीएसआई पेट्रोल इंजन जारी रखा गया है। यह इंजन 204hp की पावर और 320Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इंजन के साथ 7-स्पीड डीएसजी ऑटोमैटिक ट्रैंस्मिशन मिलता है, जो सभी चारों वील्स तक पावर भेजता है।

सभी वेरीएंट्स की एक्स-शोरूम क़ीमत

वेरीएंट एक्स-शोरूम क़ीमत कोडिएक लाउन्ज 36.99 लाख रुपए कोडिएक स्पोर्टलाइन 44.99 लाख रुपए कोडिएक सिलेक्शन L&K 46.99 लाख रुपए

सभी क़ीमतें एक्स-शोरूम इंडिया हैं।