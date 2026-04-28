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    61.50 लाख रुपए में लॉन्च हुआ मिनी कन्वर्टिबल जेसीडब्ल्यू पैक

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    Gulab Chaubey

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    61.50 लाख रुपए में लॉन्च हुआ मिनी कन्वर्टिबल जेसीडब्ल्यू पैक
    • मिनी कन्वर्टिबल से 3 लाख रुपए ज़्यादा महंगी
    • सिर्फ़ लिमिटेड यूनिट्स में है उपलब्ध

    मिनी ने भारत में अपनी नई मिनी कन्वर्टिबल जेसीडब्ल्यू पैक को 61.50 लाख रुपए (एक्स-शोरूम) की क़ीमत पर लॉन्च कर दिया है। यह मॉडल स्टैंडर्ड कन्वर्टिबल से क़रीब 3 लाख रुपए महंगा है और इसे लिमिटेड यूनिट्स में ही ऑफ़र किया जाएगा। कंपनी इसे पूरी तरह से आयात (सीबीयू) के तौर पर भारत में बेच रही है, जिससे इसकी इक्सक्लूज़िविटी और बढ़ जाती है।

    Mini Cooper S Convertible Right Rear Three Quarter

    जेसीडब्ल्यू (जॉन कूपर वर्क्स) पैक के साथ यह कन्वर्टिबल पहले से ज़्यादा स्पोर्टी और अग्रेसिव दिखती है। इक्सटीरियर में नए फ्रंट और रियर बम्पर, यूनिक ग्रिल डिज़ाइन, साइड स्कर्ट्स और पियानो ब्लैक डिटेलिंग दी गई है, जो इसे एक अलग पहचान देती है। इसके साथ 17-इंच जेसीडब्ल्यू स्प्रिंट स्पोक ब्लैक अलॉय वील्स और लीजेंड ग्रे व मिडनाईट ब्लैक जैसे कलर ऑप्शन्स मिलते हैं। एलईडी हैडलैम्प्स में कस्टम लाइट सिग्नेचर और वेलकम एनिमेशन भी दिए गए हैं, जो इसे और प्रीमियम बनाते हैं।

    इस कार की सबसे बड़ी ख़ासियत इसका इलेक्ट्रिक सॉफ़्ट टॉप है, जिसे 30kmph तक की रफ़्तार पर भी सिर्फ़ 18 सेकंड में खोला जा सकता है, जबकि इसे बंद करने में 15 सेकंड लगते हैं। इसके अलावा, यह सनरूफ़ की तरह आंशिक रूप से भी खुल सकता है, जिससे ड्राइविंग इक्सपीरियंस और मज़ेदार हो जाता है।

    Mini Cooper S Convertible Dashboard

    इंटीरियर में भी जेसीडब्ल्यू टच साफ़ नजर आता है। इसमें स्पोर्ट्स सीट्स, नया स्टीयरिंग वील (पैडल शिफ़्टर्स के साथ) और ब्लैक अपहोल्स्ट्री दी गई है। डैशबोर्ड के बीच में सर्कुलर ओएलईडी टचस्क्रीन मिलती है, जो इंफ़ोटेन्मेंट और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दोनों का काम करती है।

    फ़ीचर्स की बात करें तो, इसमें हेड-अप डिस्प्ले, हार्मन कार्डन साउंड सिस्टम, वायरलेस चार्जिंग, ऐप्पल कारप्ले, ऐंड्राइड ऑटो, डिजिटल की और गो कार्ट, ग्रीन, विविड जैसे मल्टीपल ड्राइव मोड्स दिए गए हैं, जो इसे टेक्नोलॉजी के मामले में भी काफ़ी एड्वांस बनाते हैं।

    परफ़ॉर्मेंस के लिए इसमें 2.0-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 201bhp की पावर और 300Nm का टॉर्क जनरेट करता है। यह इंजन 7-स्पीड ड्युअल क्लच ट्रैंस्मिशन के साथ आता है। कंपनी के मुताबिक़, यह कार 0 से 100kmph की रफ़्तार सिर्फ़ 6.9 सेकंड में पकड़ सकती है और इसकी टॉप स्पीड 240kmph है।

    कुल मिलाकर, मिनी कन्वर्टिबल जेसीडब्ल्यू पैक उन ख़रीदारों के लिए है जो स्टाइल, परफ़ॉर्मेंस और इक्सक्लूज़िविटी तीनों का कॉम्बिनेशन चाहते हैं। लिमिटेड यूनिट्स और स्पोर्टी कैरेक्टर के साथ यह कार सड़कों पर अलग पहचान बनाने का दम रखती है।

    मिनी कूपर S कन्वर्टिबल इमेज
    मिनी कूपर S कन्वर्टिबल
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    MumbaiRs. 73.85 लाख
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    DelhiRs. 67.80 लाख
    PuneRs. 73.85 लाख
    HyderabadRs. 74.20 लाख
    AhmedabadRs. 64.28 लाख
    ChennaiRs. 73.63 लाख
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