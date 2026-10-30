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    MG विंडसर EV की कीमत में 15,000 रुपये की बढ़ोतरी

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    Jay Shah
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    MG विंडसर EV की कीमत में 15,000 रुपये की बढ़ोतरी
    • सभी वेरिएंट्स के दाम में 15,000 रुपये की बढ़ोतरी हुई है
    • विंडसर EV की नई कीमत अब 14.85 लाख रुपये से शुरू होकर 19.15 लाख रुपये तक (एक्स-शोरूम) पहुँच गई है

    JSW MG मोटर इंडिया ने विंडसर EV की सभी वेरिएंट्स की कीमत 15,000 रुपये बढ़ा दी है। अब इसकी रेंज 14.85 लाख रुपये से शुरू होकर 19.15 लाख रुपये तक जाती है (दोनों कीमतें एक्स-शोरूम हैं)।

    MG Windsor EV Dashboard

    विंडसर EV एक्साइट, एक्सक्लूसिव और एसेंस तीन वेरिएंट्स में मिलती है। एक्सक्लूसिव और एसेंस के Pro वर्ज़न भी आते हैं। Pro वेरिएंट्स में आपको बड़ा 52.9kWh बैटरी पैक, अलग इंटीरियर थीम और ADAS फीचर्स मिलते हैं। कीमत में बढ़ोतरी इन वेरिएंट्स पर भी लागू होगी।

    MG Windsor EV Right Front Three Quarter

    हाल ही में लॉन्च हुई Indulge एडिशन पर ये बढ़ोतरी लागू नहीं होगी और इसकी एक्स-शोरूम कीमत अभी भी 18 लाख रुपये है। यह स्टैंडर्ड 38kWh वर्शन पर बेस्ड है और इसके मुकाबले लगभग 85,000 रुपये ज्यादा महंगी है। Indulge एडिशन सिर्फ 300 यूनिट्स तक सीमित है और इसमें ज़्यादातर बदलाव लुक्स और फीचर्स के हिसाब से हैं।

    विंडसर को 39kWh और 52.9kWh के दो बैटरी पैक ऑप्शन में लिया जा सकता है। कंपनी के मुताबिक, 39kWh वर्ज़न की क्लेम्ड रेंज 331km जबकि 52.9kWh वर्ज़न की रेंज 449km है।

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