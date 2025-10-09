CarWale
    एमजी विंडसर इंस्पायर इडिशन लॉन्च; बनी भारत की सबसे ज़्यादा बिकने वाली ईवी!

    Gulab Chaubey

    236 बार पढ़ा गया
    एमजी विंडसर इंस्पायर इडिशन लॉन्च; बनी भारत की सबसे ज़्यादा बिकने वाली ईवी!
    • सिर्फ़ 300 यूनिट्स ही है बिक्री के लिए उपलब्ध
    • बुकिंग्स आज से शुरू और डिलिवरी दिवाली से ठीक पहले

    भारत की टॉप सेलिंग इलेक्ट्रिक कार एमजी विंडसर ईवी ने अपनी पहली एनिवर्सरी पर एक नया माइलस्टोन हासिल किया है। इसी मौक़े पर जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडिया ने लॉन्च की है विंडसर इंस्पायर इडिशन, जो देश के सस्टेनेबल ईवी फ़्यूचर की दिशा में एक बड़ा क़दम है। इस लिमिटेड इडिशन को केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने अपने दिल्ली स्थित आवास पर अनावरण किया।

    सिर्फ़ 300 यूनिट्स

    MG Windsor EV Left Side View

    एमजी विंडसर इंस्पायर इडिशन को सिर्फ़ 300 यूनिट्स के लिए बनाया गया है। इसकी बुकिंग आज से शुरू हो चुकी है और डिलिवरी 15 अक्टूबर, 2025 से शुरू होगी।

    क़ीमत और BaaS प्रोग्राम

    BaaS (बैटरी-ऐज़-अ-सर्विस) क़ीमत: 9.99 लाख रुपए (3.9 रुपए/Km)

    एक्स-शोरूम क़ीमत: 16.65 लाख रुपए

    इस इडिशन में एमजी का स्पेशल BaaS मॉडल दिया गया है, जिसमें ग्राहक बैटरी को अलग से किराए पर लेकर चला सकते हैं यानी गाड़ी सस्ती और मेंटेनेंस आसान।

    MG Windsor EV Wheel

    डिज़ाइन और फ़ीचर्स

    विंडसर इंस्पायर इडिशन को स्पेशल बनाने के लिए इसे पर्ल वाइट और स्टारी ब्लैक ड्युअल-टोन इक्सटीरियर दिया गया है, साथ ही 18-इंच का ऑल-ब्लैक अलॉय वील्स और रोज़ गोल्ड क्लैडिंग्स इसके प्रीमियम लुक को और बढ़ाते हैं।

    MG Windsor EV Dashboard

    इंटीरियर की बात करें तो, इसमें सांगरिया रेड और ब्लैक लेदर अपहोल्स्ट्री दी गई है, जिसमें 135-डिग्री रिक्लाइन एरो लाउंज सीट्स हैं, जो बेहतरीन कम्फ़र्ट देती हैं। इसके अलावा, कार में स्काईलाइट इनफिनिटी व्यू ग्लास रूफ़, इलुमिनेटेड सिल प्लेट्स और वायरलेस चार्जिंग स्लॉट्स जैसे फ़ीचर्स भी मिलते हैं।

    बैटरी और रेंज

    एमजी विंडसर ईवी के इस स्पेशल इडिशन में 38kWh की LFP बैटरी दी गई है, जिसे 100kW (134bhp/200Nm) FWD मोटर से जोड़ा गया है और यह 331Km की रेंज देता है।

    MG Windsor EV Right Front Three Quarter

    भारत की सबसे भरोसेमंद ईवी

    एमजी विंडसर ईवी ने लॉन्च के सिर्फ़ एक साल में 40,000 यूनिट्स की बिक्री का आंकड़ा पार कर लिया है। इंस्पायर इडिशन इसी भरोसे और सफलता को देखते हुए पेश किया गया है, जो न केवल स्टाइल और लग्ज़री में आगे है, बल्कि भारत के इलेक्ट्रिक मोबिलिटी फ़्यूचर को भी रफ़्तार दे रहा है।

    एमजी विंडसर ईवी
    एमजी विंडसर ईवी
    Rs. 12.00 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    एमजी विंडसर ईवी गैलरी

    • images
    • videos
    • एमजी-कार्स
    • अन्य ब्रैंड्स
    एमजी विंडसर ईवी
    एमजी विंडसर ईवी
    Rs. 12.00 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    एमजी साइबरस्टर
    एमजी साइबरस्टर
    Rs. 75.00 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    एमजी हेक्टर
    एमजी हेक्टर
    Rs. 14.00 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    सभी एमजी-कार्स

    एमजी विंडसर ईवी की भारत में प्राइस

    शहरऑन-रोड कीमतें
    MumbaiRs. 15.03 लाख
    BangaloreRs. 15.02 लाख
    DelhiRs. 14.98 लाख
    PuneRs. 15.05 लाख
    HyderabadRs. 15.10 लाख
    AhmedabadRs. 15.20 लाख
    ChennaiRs. 15.00 लाख
    KolkataRs. 15.00 लाख
    ChandigarhRs. 14.91 लाख

