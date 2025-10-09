एमजी विंडसर इंस्पायर इडिशन लॉन्च; बनी भारत की सबसे ज़्यादा बिकने वाली ईवी!

सिर्फ़ 300 यूनिट्स ही है बिक्री के लिए उपलब्ध

बुकिंग्स आज से शुरू और डिलिवरी दिवाली से ठीक पहले

भारत की टॉप सेलिंग इलेक्ट्रिक कार एमजी विंडसर ईवी ने अपनी पहली एनिवर्सरी पर एक नया माइलस्टोन हासिल किया है। इसी मौक़े पर जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडिया ने लॉन्च की है विंडसर इंस्पायर इडिशन, जो देश के सस्टेनेबल ईवी फ़्यूचर की दिशा में एक बड़ा क़दम है। इस लिमिटेड इडिशन को केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने अपने दिल्ली स्थित आवास पर अनावरण किया।

सिर्फ़ 300 यूनिट्स

एमजी विंडसर इंस्पायर इडिशन को सिर्फ़ 300 यूनिट्स के लिए बनाया गया है। इसकी बुकिंग आज से शुरू हो चुकी है और डिलिवरी 15 अक्टूबर, 2025 से शुरू होगी।

क़ीमत और BaaS प्रोग्राम

BaaS (बैटरी-ऐज़-अ-सर्विस) क़ीमत: 9.99 लाख रुपए (3.9 रुपए/Km)

एक्स-शोरूम क़ीमत: 16.65 लाख रुपए

इस इडिशन में एमजी का स्पेशल BaaS मॉडल दिया गया है, जिसमें ग्राहक बैटरी को अलग से किराए पर लेकर चला सकते हैं यानी गाड़ी सस्ती और मेंटेनेंस आसान।

डिज़ाइन और फ़ीचर्स

विंडसर इंस्पायर इडिशन को स्पेशल बनाने के लिए इसे पर्ल वाइट और स्टारी ब्लैक ड्युअल-टोन इक्सटीरियर दिया गया है, साथ ही 18-इंच का ऑल-ब्लैक अलॉय वील्स और रोज़ गोल्ड क्लैडिंग्स इसके प्रीमियम लुक को और बढ़ाते हैं।

इंटीरियर की बात करें तो, इसमें सांगरिया रेड और ब्लैक लेदर अपहोल्स्ट्री दी गई है, जिसमें 135-डिग्री रिक्लाइन एरो लाउंज सीट्स हैं, जो बेहतरीन कम्फ़र्ट देती हैं। इसके अलावा, कार में स्काईलाइट इनफिनिटी व्यू ग्लास रूफ़, इलुमिनेटेड सिल प्लेट्स और वायरलेस चार्जिंग स्लॉट्स जैसे फ़ीचर्स भी मिलते हैं।

बैटरी और रेंज

एमजी विंडसर ईवी के इस स्पेशल इडिशन में 38kWh की LFP बैटरी दी गई है, जिसे 100kW (134bhp/200Nm) FWD मोटर से जोड़ा गया है और यह 331Km की रेंज देता है।

भारत की सबसे भरोसेमंद ईवी

एमजी विंडसर ईवी ने लॉन्च के सिर्फ़ एक साल में 40,000 यूनिट्स की बिक्री का आंकड़ा पार कर लिया है। इंस्पायर इडिशन इसी भरोसे और सफलता को देखते हुए पेश किया गया है, जो न केवल स्टाइल और लग्ज़री में आगे है, बल्कि भारत के इलेक्ट्रिक मोबिलिटी फ़्यूचर को भी रफ़्तार दे रहा है।