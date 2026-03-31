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    एमजी कार्स अप्रैल 2026 से महंगी! 2% तक बढ़ेंगी क़ीमतें

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    Aditya Nadkarni

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    एमजी कार्स अप्रैल 2026 से महंगी! 2% तक बढ़ेंगी क़ीमतें
    • चुनिंदा मॉडल्स पर लागू होगा प्राइस अपडेट
    • सिलेक्ट रेंज फ़िलहाल रहेगी बिना बदलाव

    जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडिया ने घोषणा की है कि, वह अप्रैल 2026 से अपनी कार्स की क़ीमतों में इज़ाफ़ा करेगी। यह बढ़ोतरी नए फाइनेंशियल ईयर के साथ लागू होगी और मॉडल व वेरीएंट के मुताबिक़ क़रीब 2 प्रतिशत तक हो सकती है।

    इससे पहले देश में कई अन्य कंपनीज़ जैसे टाटा, बीएमडब्ल्यू और ऑडी भी क़ीमत बढ़ाने का ऐलान कर चुकी हैं, जिससे यह साफ है कि, इंडस्ट्री में कॉस्ट प्रेशर लगातार बढ़ रहा है।

    Exterior Left Front Three Quarter

    हालांकि, एमजी की सिलेक्ट रेंज, जिसमें साइबरस्टर और M9 शामिल हैं, इस प्राइस हाइक से प्रभावित नहीं होगी। फ़िलहाल इन मॉडल्स की क़ीमतों में कोई बदलाव नहीं होगा।

    एमजी के मौजूदा पोर्टफ़ोलियो में विंडसर ईवी, हेक्टर, हेक्टर प्लस, कॉमेट ईवी, एस्टर, ZS ईवी और ग्लॉस्टर जैसी कार्स शामिल हैं। वहीं, कंपनी जल्द ही ग्लॉस्टर पर आधारित नई एसयूवी मैजेस्टर को भी भारतीय बाज़ार में पेश करने की तैयारी कर रही है।

    Exterior Right Front Three Quarter

    ख़रीदारों के लिए यह अपडेट अहम है, क्योंकि अप्रैल के बाद इन मॉडल्स की ऑन-रोड क़ीमत में सीधा इज़ाफ़ा देखने को मिलेगा। ऐसे में जो ग्राहक एमजी की कार ख़रीदने की योजना बना रहे हैं, उनके लिए मौजूदा क़ीमत पर ख़रीदारी करना एक बेहतर विकल्प साबित हो सकता है।

    कुल मिलाकर, बढ़ती लागत के चलते इंडस्ट्री में यह ट्रेंड जारी है और आने वाले समय में कार्स की क़ीमतों में और बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है।

    अनुवाद: गुलाब चौबे

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