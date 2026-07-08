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    टेस्टिंग के दौरान दिखी एमजी स्टारलाइट 560 ईवी; जल्द हो सकता है लॉन्च!

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    Aditya Nadkarni
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    टेस्टिंग के दौरान दिखी एमजी स्टारलाइट 560 ईवी; जल्द हो सकता है लॉन्च!
    • पहले देखा गया था पीएचईवी वर्ज़न
    • जल्द ही एमजी की नई एनईवी का हो सकता है लॉन्च

    जेएसडब्ल्यू-एमजी मोटर इंडिया ने हाल ही में अपने न्यू एनर्ज़ी वीइकल (एनईवी) मॉडल को लॉन्च करने की पुष्टि कर दी है। हालांकि, कंपनी ने अभी तक यह नहीं बताया है कि, कौन-सा मॉडल लॉन्च होगा, लेकिन उम्मीद लगाई जा रही है कि, वुलिंग स्टारलाइट 560 एसयूवी हो सकती है, जिसे हाल ही में टेस्टिंग के दौरान स्पॉट किए जाने के साथ-साथ और पेटेंट भी कराया गया है।

    MG Starlight 560 Left Front Three Quarter

    एमजी के नया पेटेंट डिज़ाइन नए एनईवी मॉडल की ओर इशारा करता है। जबकि स्टारलाइट 560 सिर्फ़ पीएचईवी फ़ॉर्म में आएगी। साथ ही इंटरनेट पर आई स्पाइ तस्वीरें इसके ऑल-इलेक्ट्रिक वर्ज़न का टेस्ट म्यूल की हैं, जिससे इसके दूसरे पावरट्रेन ऑप्शन के आने की उम्मीद है।

    MG Starlight 560 Left Front Three Quarter

    स्टारलाइट 560 ईवी को एक ईवी चार्ज़िंग स्टेशन पर चार्ज़ करते हुए देखा गया। इसकी ख़ासियत में ड्युअल एलईडी डीआरएल्स दोनों साइड, फ्रंट बंपर्स पर एयर कर्टन, ब्लैंक्ड-ऑफ़ ग्रिल, मल्टी-स्पोक अलॉय वील्स, ब्लैक्ड-आउट बी-पिलर्स, रूफ़ रेल्स, लेफ़्ट रियर फे़ंडर पर चार्ज़िंग पोर्ट, रियर डिस्क ब्रेक्स और क्लियर लेंस एलईडी टेललाइट्स शामिल हैं।

    MG Starlight 560 Right Side View

    साथ ही एमजी की आगामी एसयूवी का यह इलेक्ट्रिक वेरीएंट 56.7kWh के बैटरी पैक के साथ आ सकता है, जो 134bhp का पावर और 200Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसके पीएचईवी वेरीएंट के बारे में कारवाले ने पहले ही विस्तार से जानकारी साझा की है। इस आप कारवाले की वेबसाइट पर जाकर पढ़ सकते हैं।

    अनवाद - शोभित शुक्ला

    तस्वीरों का स्त्रोत

    एमजी Starlight 560 इमेज
    एमजी Starlight 560
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