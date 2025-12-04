एमजी सिलेक्ट की ईवी बिक्री ने पकड़ी जोरदार रफ़्तार

साइबरस्टर बनी सबसे ज़्यादा मांग वाली इलेक्ट्रिक कार

मौजूदा समय में दो मॉडल बिक्री के लिए है उपलब्ध

एमजी मोटर के प्रीमियम नेटवर्क एमजी सिलेक्ट ने भारत में धीरे-धीरे ही सही, लेकिन लगातार अच्छा प्रदर्शन करते हुए एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। कंपनी ने देश में एक हजार से ज़्यादा इलेक्ट्रिक कार्स बेच ली हैं। इसमें ख़ास बात यह है कि, एमजी सिलेक्ट मौजूदा समय में सिर्फ़ दो मॉडल्स बेचता है, जिसमें से एक स्पोर्ट्स कार एमजी साइबरस्टर है और दूसरी लग्ज़री इलेक्ट्रिक एमपीवी एमजी M9 है।

इन दोनों में सबसे ज़्यादा चर्चा साइबरस्टर की हो रही है। इसकी क़ीमत 75 लाख रुपए एक्स शोरूम है और यह सिर्फ़ एक ही टॉप वेरीएंट में मिलती है। इसके बावजूद इसकी मांग इतनी ज़्यादा है कि, अभी इस पर चार से पांच महीने तक का वेटिंग पीरियड चल रहा है। इससे यह साफ पता चलता है कि, यह कार सिर्फ़ अपनी कम क़ीमत या फ़ीचर्स की वजह से लोकप्रिय नहीं हुई है, बल्कि लोगों के बीच अपनी एक मज़बूत फ़ॉलोइंग भी बना रही है।

एमजी सिलेक्ट अपनी मौजूदगी भी तेज़ी से बढ़ा रहा है। कंपनी ने हाल ही में देश में अपना पंद्रहवां इक्सपीरियंस सेन्टर खोला है। यह नया नेटवर्क सिर्फ़ कार ख़रीदने तक सीमित नहीं है, बल्कि एक ऐसा माहौल तैयार करने पर ध्यान देता है जहां ग्राहक को शुरुआत से लेकर डिलिवरी तक हर चीज ज़्यादा प्रीमियम और स्पेशल फ़ील हो।

कुल मिलाकर एमजी सिलेक्ट ने यह साबित कर दिया है कि, भारत में प्रीमियम इलेक्ट्रिक कार्स के लिए एक अलग पहचान बन रही है और एमजी अभी इस बढ़ते हुए बाज़ार में सबसे आगे दिखाई दे रहा है।

अनुवाद: गुलाब चौबे