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    MG मैजेस्टर की कीमत फिर बढ़ी: जानें क्या हुआ बदलाव

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    Aditya Nadkarni
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    MG मैजेस्टर की कीमत फिर बढ़ी: जानें क्या हुआ बदलाव
    • तीन महीने में दूसरी बार दाम बढ़े
    • 1 लाख रुपये की बढ़ोतरी

    JSW-MG मोटर इंडिया ने अपनी फ्लैगशिप SUV, मेजेस्टर के दाम फिर से बढ़ा दिए हैं। तीन महीने के अंदर ये दूसरी बार है जब गाड़ी के दाम 1 लाख रुपये तक महंगे हो गए हैं।

    Exterior Right Front Three Quarter

    एमजी मेजेस्टर की सभी तीन वेरिएंट्स—Savvy 2WD Diesel AT 6S, Savvy 2WD Diesel AT 7S और Savvy 4WD Diesel AT 7S—पर ये 1 लाख रुपये की कीमत बढ़ी है। अब इस SUV की एक्स-शोरूम कीमत 43.49 लाख रुपये से शुरू होकर 45.99 लाख रुपये तक जाती है।

    Exterior Right Rear Three Quarter

    इससे पहले अगस्त में, एमजी ने मेजेस्टर एसयूवी के 2WD वेरिएंट्स के दाम 1.50 लाख रुपये बढ़ाए थे। इस महीने की शुरुआत में कंपनी ने हे़क्टर का Windsor Indulge Edition, Snowstorm और Blackstorm एडिशन लॉन्च किया था। उम्मीद है कि कंपनी फरवरी की शुरुआत में होने वाले 2027 भारत मोबिलिटी एक्स्पो में कई और अपकमिंग प्रोडक्ट्स शोकेस करेगी।

    एमजी मैजेस्टर इमेज
    एमजी मैजेस्टर
    Rs. 43.49 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
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    PuneRs. 52.83 लाख
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    ChennaiRs. 54.88 लाख
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