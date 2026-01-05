CarWale
    AD

    एमजी हेक्टर प्लस में जल्द मिलेगा 6-सीटर का विकल्प; दो टॉप वेरीएंट्स में होगी पेश

    Read inEnglish
    Authors Image

    Desirazu Venkat

    2,352 बार पढ़ा गया
    एमजी हेक्टर प्लस में जल्द मिलेगा 6-सीटर का विकल्प; दो टॉप वेरीएंट्स में होगी पेश
    • पिछले महीने ही इसका 5-सीटर किया गया था पेश
    • इस महीने के आख़िर तक की जाएगी क़ीमतों की घोषणा

    एमजी मोटर इंडिया ने अपडेटेड एमजी हेक्टर प्लस के 6-सीटर लेआउट को लेकर अहम जानकारी साझा की है। कंपनी इस नए 6-सीटर कॉन्फ़िगरेशन को शार्प प्रो और सैवी प्रो के दो टॉप-स्पेक वेरीएंट्स में पेश करेगी। हालांकि, पहले की तरह, सिक्स-सीटर विकल्प सिर्फ़ टॉप वेरीएंट्स तक ही सीमित रहेगा और इसमें 5-सीटर मॉडल के मुक़ाबले कुछ अतिरिक्त फ़ीचर्स भी दिए जाएंगे।

    6-सीटर एमजी हेक्टर प्लस में ड्युअल-टोन टैन इंटीरियर, फ़ास्ट-चार्जिंग यूएसबी पोर्ट्स, थर्ड रो के लिए फैन स्पीड कंट्रोल और स्प्लिट-फ़ोल्डिंग थर्ड-रो सीट्स जैसे फ़ीचर्स मिलेंगे, जो 6-सीटर और 7-सीटर दोनों वर्ज़न्स में कॉमन होंगे। हालांकि, 6-सीटर मॉडल को ख़ास बनाता है, इसका स्लाइडिंग सेकंड रो सेटअप और दोनों पैसेंजर्स के लिए अलग-अलग आर्मरेस्ट, जो इसे ज़्यादा प्रीमियम और कम्फ़र्टेबल बनाते हैं।

    Interior Dashboard

    गौरतलब है कि, एमजी ने 15 दिसंबर को अपडेटेड हेक्टर और हेक्टर प्लस को भारतीय बाज़ार में लॉन्च किया था। उस समय कंपनी ने 5-सीटर और 7-सीटर वेरीएंट्स की क़ीमतों का ऐलान किया था, जबकि 6-सीटर वर्ज़न की डिटेल्स और क़ीमतें बाद में बताने की बात कही गई थी। पहले एमजी 6-सीटर और 7-सीटर वर्ज़न्स की क़ीमतों में कोई ख़ास अंतर नहीं रखती थी, लेकिन इस बार दोनों के क़ीमतों के बीच मामूली अंतर देखने को मिल सकता है।

    फ़िलहाल एमजी हेक्टर प्लस 6-सीटर सिर्फ़ पेट्रोल इंजन के साथ ही उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही कंपनी ने यह भी कन्फ़र्म किया है कि, डीज़ल वेरीएंट्स की क़ीमतों का ख़ुलासा इस महीने के आख़िर तक किया जाएगा।

    सेग्मेंट की बात करें तो, एमजी हेक्टर प्लस का सीधा मुक़ाबला हुंडई अल्काज़ार, किया कारेन्स क्लाविस और आने वाली महिंद्रा XUV 7XO जैसी एसयूवीज़ से होगा। नए 6-सीटर लेआउट के साथ, एमजी अपने ग्राहकों को ज़्यादा प्रीमियम और कम्फ़र्ट-फ़ोकस्ड विकल्प देने की तैयारी में है।

    अनुवाद: गुलाब चौबे

    एमजी हेक्टर प्लस इमेज
    एमजी हेक्टर प्लस
    Rs. 17.29 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    द्वारा साझा करें
    • Facebook Share Link
    • Twitter Share Link
    • Gmail Share Link
    हमें यहां फ़ॉलो करें
    गूगल न्यूज़
    हमें यहां फ़ॉलो करें गूगल न्यूज़
     पहले का 
    निसान टेक्टॉन के नए तस्वीरों ने मचाई हलचल; क्या हुंडई क्रेटा को मिलेगी कड़ी टक्कर?
     अगला 
    पिछले हफ़्ते ऑटो ख़बरों में सुर्खियां बनी किआ सेल्टोस की क़ीमत; हुंडई वेन्यू का HX5+ वेरीएंट और टाटा पंच का दिखा टीज़र

    चर्चित न्यूज़

    हाल-फ़िलहाल की न्यूज़

    एमजी हेक्टर प्लस गैलरी

    • images
    • videos
    MG Windsor EV Review: Real-World Range & Performance Tested!
    youtube-icon
    MG Windsor EV Review: Real-World Range & Performance Tested!
    CarWale टीम द्वारा24 Mar 2025
    68553 बार देखा गया
    264 लाइक्स
    Thar vs Jimny, Gloster vs Hilux, Defender vs G-Class | CarWale Off-Road Day 2023 | Pt 1
    youtube-icon
    Thar vs Jimny, Gloster vs Hilux, Defender vs G-Class | CarWale Off-Road Day 2023 | Pt 1
    CarWale टीम द्वारा29 Nov 2023
    133043 बार देखा गया
    445 लाइक्स

    फ़ीचर्ड कार्स

    • एसयूवीs
    • अभी लॉन्च हुआ
    • आगामी
    महिंद्रा XUV 7XO
    महिंद्रा XUV 7XO
    Rs. 13.66 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    अभी लॉन्च हुआ
    5th जनव
    किआ सेल्टोस
    किआ सेल्टोस
    Rs. 10.99 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    अभी लॉन्च हुआ
    2nd जनव
    टाटा सिएरा
    टाटा सिएरा
    Rs. 11.49 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    हुंडई वेन्यू
    हुंडई वेन्यू
    Rs. 8.00 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    महिंद्रा स्कॉर्पियो N
    महिंद्रा स्कॉर्पियो N
    Rs. 13.20 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    हुंडई क्रेटा
    हुंडई क्रेटा
    Rs. 10.79 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    मारुति सुज़ुकी फ्रॉन्क्स
    मारुति फ्रॉन्क्स
    Rs. 6.85 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    महिंद्रा XUV 3XO
    महिंद्रा XUV 3XO
    Rs. 7.28 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    सभी एसयूवी कार्स देखें
    टाटा पंच
    टाटा पंच
    Rs. 5.59 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    अभी लॉन्च हुआ
    13th जनव
    महिंद्रा XUV 3XO ईवी
    महिंद्रा XUV 3XO ईवी
    Rs. 13.89 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    अभी लॉन्च हुआ
    6th जनव
    महिंद्रा XUV 7XO
    महिंद्रा XUV 7XO
    Rs. 13.66 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    अभी लॉन्च हुआ
    5th जनव
    किआ सेल्टोस
    किआ सेल्टोस
    Rs. 10.99 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    अभी लॉन्च हुआ
    2nd जनव
    एमजी हेक्टर प्लस
    एमजी हेक्टर प्लस
    Rs. 17.29 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    एमजी हेक्टर
    एमजी हेक्टर
    Rs. 11.99 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    मिनी कूपर S कन्वर्टिबल
    मिनी कूपर S कन्वर्टिबल
    Rs. 58.50 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    महिंद्रा XEV 9S
    महिंद्रा XEV 9S
    Rs. 19.95 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    सभी लॉन्च की गई नई कार्स देखें
    मारुति सुज़ुकी ई विटारा
    Launching Soon
    जनव 2026
    मारुति ई विटारा

    Rs. 15.00 - 19.00 लाखअनुमानित प्राइस

    जनवरी 2026 (Tentative)अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    टोयोटा अर्बन क्रूज़र ईवी
    Launching Soon
    जनव 2026
    टोयोटा अर्बन क्रूज़र ईवी

    Rs. 20.00 - 25.00 लाखअनुमानित प्राइस

    20th जनवरी 2026अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    निसान ग्रैवाइट
    Launching Soon
    जनव 2026
    निसान ग्रैवाइट

    Rs. 6.00 - 9.00 लाखअनुमानित प्राइस

    21st जनवरी 2026अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    स्कोडा कुशाक फ़ेसलिफ़्ट
    स्कोडा कुशाक फ़ेसलिफ़्ट

    Rs. 11.00 - 19.00 लाखअनुमानित प्राइस

    20th जनवरी 2026Unveil Date

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    रेनो नया डस्टर
    रेनो नया डस्टर

    Rs. 12.00 - 20.00 लाखअनुमानित प्राइस

    26th जनवरी 2026Unveil Date

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    एमजी मजेस्टर
    एमजी मजेस्टर

    Rs. 40.00 - 45.00 लाखअनुमानित प्राइस

    फ़रवरी 2026 (Tentative)अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    निसान टेक्टॉन
    निसान टेक्टॉन

    Rs. 11.00 - 18.00 लाखअनुमानित प्राइस

    4th फ़रवरी 2026Unveil Date

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    विनफ़ास्ट लिमो ग्रीन
    विनफ़ास्ट लिमो ग्रीन

    Rs. 19.90 - 23.90 लाखअनुमानित प्राइस

    फ़रवरी 2026 (Tentative)अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    सभी आगामी कार्स देखें
    AD
    • एमजी-कार्स
    • अन्य ब्रैंड्स
    एमजी हेक्टर
    एमजी हेक्टर
    Rs. 11.99 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    एमजी साइबरस्टर
    एमजी साइबरस्टर
    Rs. 75.00 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    एमजी विंडसर ईवी
    एमजी विंडसर ईवी
    Rs. 12.00 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    सभी एमजी-कार्स

    एमजी हेक्टर प्लस की भारत में प्राइस

    शहरऑन-रोड कीमतें
    MumbaiRs. 20.48 लाख
    BangaloreRs. 21.31 लाख
    DelhiRs. 20.13 लाख
    PuneRs. 20.48 लाख
    HyderabadRs. 21.48 लाख
    AhmedabadRs. 19.08 लाख
    ChennaiRs. 21.49 लाख
    KolkataRs. 20.09 लाख
    ChandigarhRs. 19.54 लाख

    लोकप्रिय वीडियोज़

    MG Windsor EV Review: Real-World Range & Performance Tested!
    youtube-icon
    MG Windsor EV Review: Real-World Range & Performance Tested!
    CarWale टीम द्वारा24 Mar 2025
    68553 बार देखा गया
    264 लाइक्स
    Thar vs Jimny, Gloster vs Hilux, Defender vs G-Class | CarWale Off-Road Day 2023 | Pt 1
    youtube-icon
    Thar vs Jimny, Gloster vs Hilux, Defender vs G-Class | CarWale Off-Road Day 2023 | Pt 1
    CarWale टीम द्वारा29 Nov 2023
    133043 बार देखा गया
    445 लाइक्स
    Mail Image
    हमारे न्यूज़लेटर के लिए साइन अप करें
    Get all the latest updates from कारवाले
    • होम
    • न्यूज़
    • एमजी हेक्टर प्लस में जल्द मिलेगा 6-सीटर का विकल्प; दो टॉप वेरीएंट्स में होगी पेश