एमजी हेक्टर प्लस में जल्द मिलेगा 6-सीटर का विकल्प; दो टॉप वेरीएंट्स में होगी पेश

पिछले महीने ही इसका 5-सीटर किया गया था पेश

इस महीने के आख़िर तक की जाएगी क़ीमतों की घोषणा

एमजी मोटर इंडिया ने अपडेटेड एमजी हेक्टर प्लस के 6-सीटर लेआउट को लेकर अहम जानकारी साझा की है। कंपनी इस नए 6-सीटर कॉन्फ़िगरेशन को शार्प प्रो और सैवी प्रो के दो टॉप-स्पेक वेरीएंट्स में पेश करेगी। हालांकि, पहले की तरह, सिक्स-सीटर विकल्प सिर्फ़ टॉप वेरीएंट्स तक ही सीमित रहेगा और इसमें 5-सीटर मॉडल के मुक़ाबले कुछ अतिरिक्त फ़ीचर्स भी दिए जाएंगे।

6-सीटर एमजी हेक्टर प्लस में ड्युअल-टोन टैन इंटीरियर, फ़ास्ट-चार्जिंग यूएसबी पोर्ट्स, थर्ड रो के लिए फैन स्पीड कंट्रोल और स्प्लिट-फ़ोल्डिंग थर्ड-रो सीट्स जैसे फ़ीचर्स मिलेंगे, जो 6-सीटर और 7-सीटर दोनों वर्ज़न्स में कॉमन होंगे। हालांकि, 6-सीटर मॉडल को ख़ास बनाता है, इसका स्लाइडिंग सेकंड रो सेटअप और दोनों पैसेंजर्स के लिए अलग-अलग आर्मरेस्ट, जो इसे ज़्यादा प्रीमियम और कम्फ़र्टेबल बनाते हैं।

गौरतलब है कि, एमजी ने 15 दिसंबर को अपडेटेड हेक्टर और हेक्टर प्लस को भारतीय बाज़ार में लॉन्च किया था। उस समय कंपनी ने 5-सीटर और 7-सीटर वेरीएंट्स की क़ीमतों का ऐलान किया था, जबकि 6-सीटर वर्ज़न की डिटेल्स और क़ीमतें बाद में बताने की बात कही गई थी। पहले एमजी 6-सीटर और 7-सीटर वर्ज़न्स की क़ीमतों में कोई ख़ास अंतर नहीं रखती थी, लेकिन इस बार दोनों के क़ीमतों के बीच मामूली अंतर देखने को मिल सकता है।

फ़िलहाल एमजी हेक्टर प्लस 6-सीटर सिर्फ़ पेट्रोल इंजन के साथ ही उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही कंपनी ने यह भी कन्फ़र्म किया है कि, डीज़ल वेरीएंट्स की क़ीमतों का ख़ुलासा इस महीने के आख़िर तक किया जाएगा।

सेग्मेंट की बात करें तो, एमजी हेक्टर प्लस का सीधा मुक़ाबला हुंडई अल्काज़ार, किया कारेन्स क्लाविस और आने वाली महिंद्रा XUV 7XO जैसी एसयूवीज़ से होगा। नए 6-सीटर लेआउट के साथ, एमजी अपने ग्राहकों को ज़्यादा प्रीमियम और कम्फ़र्ट-फ़ोकस्ड विकल्प देने की तैयारी में है।

अनुवाद: गुलाब चौबे