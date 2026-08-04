CarWale
    AD

    एमजी हेक्टर और हेक्टर प्लस की क़ीमतों में 50,800 रुपए तक का इज़ाफ़ा

    Read inEnglish
    Authors Image
    Aditya Nadkarni
    452 बार पढ़ा गया
    एमजी हेक्टर और हेक्टर प्लस की क़ीमतों में 50,800 रुपए तक का इज़ाफ़ा
    • चुनिंदा वेरीएंट्स पर लागू
    • अब शुरुआती क़ीमत 11.99 लाख रुपए

    जेएसडब्ल्यू-एमजी मोटर इंडिया ने हेक्टर रेंज की क़ीमतों में तुरंत प्रभाव से इज़ाफ़ा कर दिया है। यह बढ़ोतरी हेक्टर और हेक्टर प्लस, दोनों पर लागू होगी। आइए अब जानते हैं कि किन वेरीएंट्स की क़ीमत में कितना बदलाव हुआ है।

    हेक्टर के एंट्री-लेवल स्टाइल पेट्रोल एमटी वेरिएंट की क़ीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ है और यह अब भी 11.99 लाख रुपए में उपलब्ध है। वहीं, सेलेक्ट प्रो पेट्रोल एमटी, स्मार्ट प्रो पेट्रोल एमटी और शार्प प्रो पेट्रोल एमटी वेरीएंट्स की क़ीमत 50,800 रुपए तक बढ़ा दी गई है। इसके बाद स्मार्ट प्रो पेट्रोल एटी वेरिएंट की क़ीमत में 40,800 रुपए का इज़ाफ़ा हुआ है।

    Exterior Left Side View

    हेक्टर रेंज के टॉप-स्पेक शार्प प्रो पेट्रोल एटी और सेवी प्रो पेट्रोल एटी वेरीएंट्स की क़ीमत में 30,800 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। अब एमजी हेक्टर की एक्स-शोरूम क़ीमत 11.99 लाख से 19.50 लाख रुपए के बीच है।

    अब बात करते हैं हेक्टर प्लस की। शार्प प्रो पेट्रोल एमटी 7-सीटर वेरीएंट ख़रीदने के लिए ग्राहकों को पहले के मुक़ाबले 50,800 रुपए ज़्यादा चुकाने होंगे। वहीं, शार्प प्रो पेट्रोल एटी 7-सीटर और सेवी प्रो पेट्रोल एटी 7-सीटर वेरीएंट्स की क़ीमत में 30,800 रुपए का इज़ाफ़ा हुआ है। इसके बाद इस तीन-रो एसयूवी की एक्स-शोरूम क़ीमत अब 18 लाख से 20 लाख रुपए के बीच हो गई है।

    अनुवाद: सोनम गुप्ता

    द्वारा साझा करें
    • Facebook Share Link
    • Twitter Share Link
    • Gmail Share Link
    हमें यहां फ़ॉलो करें
    गूगल न्यूज़
    हमें यहां फ़ॉलो करें गूगल न्यूज़
     अगला 
    इक्सक्लूज़िव: लॉन्च के साथ दो इंजन ऑप्शन में आएगी नई किआ सोरेन्टो, प्री-बुकिंग शुरू

    संबंधित न्यूज़

    चर्चित न्यूज़

    हाल-फ़िलहाल की न्यूज़

    एमजी हेक्टर गैलरी

    • images
    • videos
    EXCLUSIVE! 2026 MG Astor Facelift Walkaround | Interior, Features & Powertrain Detailed | GIIAS 2026
    youtube-icon
    EXCLUSIVE! 2026 MG Astor Facelift Walkaround | Interior, Features & Powertrain Detailed | GIIAS 2026
    CarWale टीम द्वारा02 Aug 2026
    64999 बार देखा गया
    317 लाइक्स
    MG Windsor EV Exclusive Variant Walkaround | Interior, Features, and Variants Detailed
    youtube-icon
    MG Windsor EV Exclusive Variant Walkaround | Interior, Features, and Variants Detailed
    CarWale टीम द्वारा06 Apr 2026
    36607 बार देखा गया
    164 लाइक्स

    फ़ीचर्ड कार्स

    • एसयूवीs
    • अभी लॉन्च हुआ
    • आगामी
    मारुति सुज़ुकी ब्रेज़ा
    मारुति ब्रेज़ा
    Rs. 7.40 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    अभी लॉन्च हुआ
    24th जुल
    टाटा नेक्सन
    टाटा नेक्सन
    Rs. 7.40 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    महिंद्रा स्कॉर्पियो N
    महिंद्रा स्कॉर्पियो N
    Rs. 13.69 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    टाटा पंच
    टाटा पंच
    Rs. 5.70 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    किआ सेल्टोस
    किआ सेल्टोस
    Rs. 11.00 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    हुंडई वेन्यू
    हुंडई वेन्यू
    Rs. 8.00 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    महिंद्रा XUV 7XO
    महिंद्रा XUV 7XO
    Rs. 13.99 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    हुंडई क्रेटा
    हुंडई क्रेटा
    Rs. 10.91 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    सभी एसयूवी कार्स देखें
    टोयोटा हाइलक्स
    टोयोटा हाइलक्स
    Rs. 31.99 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    अभी लॉन्च हुआ
    28th जुल
    होंडा ZR-V
    होंडा ZR-V
    Rs. 47.99 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    अभी लॉन्च हुआ
    25th जुल
    मारुति सुज़ुकी ब्रेज़ा
    मारुति ब्रेज़ा
    Rs. 7.40 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    अभी लॉन्च हुआ
    24th जुल
    मर्सिडीज़ बेंज़ AMG E53 PHEV
    मर्सिडीज़ बेंज़ AMG E53 PHEV
    Rs. 1.45 करोड़से शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    अभी लॉन्च हुआ
    23rd जुल
    किआ सीरॉस ईवी
    किआ सीरॉस ईवी
    Rs. 10.76 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    अभी लॉन्च हुआ
    23rd जुल
    फ़रारी Amalfi Spider
    फ़रारी Amalfi Spider
    Rs. 4.60 करोड़से शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    लेक्सस ES 350h
    लेक्सस ES 350h
    Rs. 66.10 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    निसान टेक्टॉन
    निसान टेक्टॉन
    Rs. 10.49 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    सभी लॉन्च की गई नई कार्स देखें
    महिंद्रा BE 6 Facelift
    Launching in 7 days
    महिंद्रा BE 6 Facelift

    Rs. 24.00 - 29.00 लाखअनुमानित प्राइस

    15th अगस्त 2026अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    स्कोडा Slavia 2026
    स्कोडा Slavia 2026

    Rs. 12.00 - 19.00 लाखअनुमानित प्राइस

    18th अगस्त 2026अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    बीएमडब्ल्यू X1 LWB
    बीएमडब्ल्यू X1 LWB

    Rs. 43.50 - 45.00 लाखअनुमानित प्राइस

    21st अगस्त 2026अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    एमजी Hector Hawk
    एमजी Hector Hawk

    Rs. 20.00 - 27.00 लाखअनुमानित प्राइस

    28th अगस्त 2026अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    महिंद्रा विज़न S कॉम्पैक्ट एसयूवी
    महिंद्रा विज़न S कॉम्पैक्ट एसयूवी

    Rs. 10.50 - 17.50 लाखअनुमानित प्राइस

    15th अगस्त 2026Unveil Date

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    वॉल्वो EX90
    वॉल्वो EX90

    Rs. 1.00 - 1.30 करोड़अनुमानित प्राइस

    18th अगस्त 2026Unveil Date

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    एमजी IM6
    एमजी IM6

    Rs. 60.00 - 70.00 लाखअनुमानित प्राइस

    अगस्त 2026 (Tentative)अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    बीएमडब्ल्यू i7 Facelift
    बीएमडब्ल्यू i7 Facelift

    Rs. 2.10 - 2.60 करोड़अनुमानित प्राइस

    अगस्त 2026 (Tentative)अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    सभी आगामी कार्स देखें
    AD
    • एमजी-कार्स
    • अन्य ब्रैंड्स
    एमजी विंडसर ईवी
    एमजी विंडसर ईवी
    Rs. 12.36 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    एमजी हेक्टर
    एमजी हेक्टर
    Rs. 11.99 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    एमजी कॉमेट ईवी
    एमजी कॉमेट ईवी
    Rs. 6.41 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    सभी एमजी-कार्स

    एमजी हेक्टर की भारत में प्राइस

    शहरऑन-रोड कीमतें
    MumbaiRs. 14.25 लाख
    BangaloreRs. 14.82 लाख
    DelhiRs. 14.02 लाख
    PuneRs. 14.25 लाख
    HyderabadRs. 14.93 लाख
    AhmedabadRs. 13.27 लाख
    ChennaiRs. 14.95 लाख
    KolkataRs. 13.98 लाख
    ChandigarhRs. 13.59 लाख

    लोकप्रिय वीडियोज़

    EXCLUSIVE! 2026 MG Astor Facelift Walkaround | Interior, Features & Powertrain Detailed | GIIAS 2026
    youtube-icon
    EXCLUSIVE! 2026 MG Astor Facelift Walkaround | Interior, Features & Powertrain Detailed | GIIAS 2026
    CarWale टीम द्वारा02 Aug 2026
    64999 बार देखा गया
    317 लाइक्स
    MG Windsor EV Exclusive Variant Walkaround | Interior, Features, and Variants Detailed
    youtube-icon
    MG Windsor EV Exclusive Variant Walkaround | Interior, Features, and Variants Detailed
    CarWale टीम द्वारा06 Apr 2026
    36607 बार देखा गया
    164 लाइक्स
    Mail Image
    हमारे न्यूज़लेटर के लिए साइन अप करें
    Get all the latest updates from कारवाले
    • होम
    • न्यूज़
    • एमजी हेक्टर और हेक्टर प्लस की क़ीमतों में 50,800 रुपए तक का इज़ाफ़ा