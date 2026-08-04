एमजी हेक्टर और हेक्टर प्लस की क़ीमतों में 50,800 रुपए तक का इज़ाफ़ा

चुनिंदा वेरीएंट्स पर लागू

अब शुरुआती क़ीमत 11.99 लाख रुपए

जेएसडब्ल्यू-एमजी मोटर इंडिया ने हेक्टर रेंज की क़ीमतों में तुरंत प्रभाव से इज़ाफ़ा कर दिया है। यह बढ़ोतरी हेक्टर और हेक्टर प्लस, दोनों पर लागू होगी। आइए अब जानते हैं कि किन वेरीएंट्स की क़ीमत में कितना बदलाव हुआ है।

हेक्टर के एंट्री-लेवल स्टाइल पेट्रोल एमटी वेरिएंट की क़ीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ है और यह अब भी 11.99 लाख रुपए में उपलब्ध है। वहीं, सेलेक्ट प्रो पेट्रोल एमटी, स्मार्ट प्रो पेट्रोल एमटी और शार्प प्रो पेट्रोल एमटी वेरीएंट्स की क़ीमत 50,800 रुपए तक बढ़ा दी गई है। इसके बाद स्मार्ट प्रो पेट्रोल एटी वेरिएंट की क़ीमत में 40,800 रुपए का इज़ाफ़ा हुआ है।

हेक्टर रेंज के टॉप-स्पेक शार्प प्रो पेट्रोल एटी और सेवी प्रो पेट्रोल एटी वेरीएंट्स की क़ीमत में 30,800 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। अब एमजी हेक्टर की एक्स-शोरूम क़ीमत 11.99 लाख से 19.50 लाख रुपए के बीच है।

अब बात करते हैं हेक्टर प्लस की। शार्प प्रो पेट्रोल एमटी 7-सीटर वेरीएंट ख़रीदने के लिए ग्राहकों को पहले के मुक़ाबले 50,800 रुपए ज़्यादा चुकाने होंगे। वहीं, शार्प प्रो पेट्रोल एटी 7-सीटर और सेवी प्रो पेट्रोल एटी 7-सीटर वेरीएंट्स की क़ीमत में 30,800 रुपए का इज़ाफ़ा हुआ है। इसके बाद इस तीन-रो एसयूवी की एक्स-शोरूम क़ीमत अब 18 लाख से 20 लाख रुपए के बीच हो गई है।

अनुवाद: सोनम गुप्ता