एमजी एस्टर में शामिल किया गया नया बेस वेरीएंट

- स्टैंडर्ड वेरीएंट से 6,000 से 12,200 रुपए कम है इसकी क़ीमत

- इसमें कुछ सेफ़्टी फ़ीचर्स और 10.1-इंच टचस्क्रीन इंफ़ोटेन्मेंट सिस्टम मौजूद नहीं

एमजी मोटर इंडिया ने एस्टर एसयूवी के वेरीएंट लाइन-अप को अपडेट किया है। कार निर्माता ने इसमें स्टाइल EX, स्मार्ट EX, शार्प EX और सुपर EX के चार नए वेरीएंट्स को पेश किया है। ये वेरीएंट्स स्टैंडर्ड वेरीएंट्स के नीचे के मॉडल हैं और 10.22 लाख रुपए (एक्स-शोरूम) की शुरुआती क़ीमत पर उपलब्ध हैं।

अन्य वेरीएंट्स की तुलना में, EX में एबीएस, ईबीडी, ट्रैक्शन कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हिल-होल्ड व हिल-डिसेंट कंट्रोल और 10.1-इंच का टचस्क्रीन इंफ़ोटेन्मेंट सिस्टम जैसे फ़ीचर्स मौजूद नहीं हैं। नए वेरीएंट्स सिर्फ़ 1.5-लीटर इंजन में उपलब्ध हैं और इसमें पांच-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स को जोड़ा गया है।

एमजी एस्टर 1.5-लीटर नैचुरली-एस्पिरेटेड पेट्रोल और 1.3-लीटर टर्बो-पेट्रोल के दो इंजन विकल्पों में उपलब्ध है। 1.5-लीटर इंजन पांच-स्पीड मैनुअल और सीवीटी यूनिट के साथ उपलब्ध है, वहीं 1.3-लीटर इंजन में छह-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक गियरबॉक्स को जोड़ा गया है।

अनुवाद: विनय वाधवानी