मर्सिडीज़-बेंज़ मायबैक एस-क्लास कल होगी लॉन्च

अनुमानित कीमत करीब 3 करोड़ रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू हो सकती है

बड़ी इल्युमिनेटेड ग्रिल और अपडेटेड कैबिन टेक्नोलॉजी मिलेगी

मर्सिडीज़-बेंज़ भारत में नई Maybach S-Class का लॉन्च कल, 5 अक्टूबर को करने वाली है। इस फ्लैगशिप लिमोज़िन में स्टाइलिंग और टेक्नोलॉजी के अपडेट मिलेंगे। इंडिया-स्पेक वेरिएंट, फीचर्स और पॉवरट्रेन ऑप्शन लॉन्च के समय बताए जाएंगे।

Maybach S-Class में फेमिलियर सिल्हूट बरकरार है, लेकिन फ्रंट का लुक अब और डिस्टिंक्टिव है। इसमें बड़ी ग्रिल है जिसमें सिग्नेचर Maybach वर्टिकल स्लैट्स मिलते हैं और इसे इल्युमिनेट किया जा सकता है। बोनट पर भी इल्युमिनेटेड मर्सिडीज़-बेंज़ का थ्री-पॉइंटेड स्टार दिया गया है। हेडलाइट्स में थ्री-पॉइंटेड-स्टार शेप वाले डे-टाइम रनिंग लाइट्स हैं, साथ ही नया लोअर बंपर और D-पिलर पर इल्युमिनेटेड Maybach लोगो है।

इंटरनेशनल लेवल पर नई 20-इंच और 21-इंच अलॉय व्हील्स के डिजाइन मिलते हैं। साथ में टू-टोन पेंट स्कीम और पर्सनलाइजेशन ऑप्शन भी मौजूद हैं।

केबिन के अंदर सबसे बड़ा बदलाव मर्सिडीज़-बेंज़ का नया Superscreen लेआउट है, जिसमें 12.3-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 14.4-इंच का सेंट्रल टचस्क्रीन और 12.3-इंच पैसेंजर डिस्प्ले शामिल है।

इंटरनेशनल-स्पेक मॉडल्स में लेटेस्ट MB.OS ऑपरेटिंग सिस्टम और चौथी जेनरेशन MBUX दिया गया है। रियर केबिन मुख्य फोकस है, जिसमें रीक्लाइन होने वाली सीट्स मिलती हैं, जो हीटेड, वेंटिलेशन और मसाज फंक्शन ऑफर करती हैं।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर Maybach S-Class पेट्रोल और प्लग-इन हाइब्रिड पॉवरट्रेन ऑप्शन में मिलती है, जो मार्केट पर डिपेंड करता है।

S 580 में मिलेगा नया 4.0-लीटर V8 इंजन, जिसकी पावर 537 bhp और टॉर्क 750 Nm है। S 580e वेरिएंट में 3.0-लीटर सिक्स-सिलिंडर पेट्रोल इंजन के साथ इलेक्ट्रिक मोटर और 22 kWh की बैटरी मिलती है, इससे 585 bhp पावर और 750 Nm टॉर्क जनरेट होता है।

S 680 चुनिंदा मार्केट्स में टॉप वेरिएंट रहेगा। मर्सिडीज़-बेंज़ ने अब तक कन्फर्म नहीं किया है कि इनमें से कौन-कौन से पॉवरट्रेन इंडिया में मिलेंगे।

पुरानी Maybach S-Class की कीमत भारत में करीब 2.88 करोड़ रुपये (एक्स-शोरूम) है। नए मॉडल की कीमत इससे ज्यादा होगी और शुरुआत करीब 3 करोड़ रुपये (एक्स-शोरूम) से हो सकती है।