CarWale
    AD

    मर्सिडीज़-बेंज़ मायबैक एस-क्लास कल होगी लॉन्च

    Read inEnglish
    Authors Image
    Haji Chakralwale
    697 बार पढ़ा गया
    मर्सिडीज़-बेंज़ मायबैक एस-क्लास कल होगी लॉन्च
    • अनुमानित कीमत करीब 3 करोड़ रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू हो सकती है
    • बड़ी इल्युमिनेटेड ग्रिल और अपडेटेड कैबिन टेक्नोलॉजी मिलेगी

    मर्सिडीज़-बेंज़ भारत में नई Maybach S-Class का लॉन्च कल, 5 अक्टूबर को करने वाली है। इस फ्लैगशिप लिमोज़िन में स्टाइलिंग और टेक्नोलॉजी के अपडेट मिलेंगे। इंडिया-स्पेक वेरिएंट, फीचर्स और पॉवरट्रेन ऑप्शन लॉन्च के समय बताए जाएंगे।

    Maybach S-Class में फेमिलियर सिल्हूट बरकरार है, लेकिन फ्रंट का लुक अब और डिस्टिंक्टिव है। इसमें बड़ी ग्रिल है जिसमें सिग्नेचर Maybach वर्टिकल स्लैट्स मिलते हैं और इसे इल्युमिनेट किया जा सकता है। बोनट पर भी इल्युमिनेटेड मर्सिडीज़-बेंज़ का थ्री-पॉइंटेड स्टार दिया गया है। हेडलाइट्स में थ्री-पॉइंटेड-स्टार शेप वाले डे-टाइम रनिंग लाइट्स हैं, साथ ही नया लोअर बंपर और D-पिलर पर इल्युमिनेटेड Maybach लोगो है।

    इंटरनेशनल लेवल पर नई 20-इंच और 21-इंच अलॉय व्हील्स के डिजाइन मिलते हैं। साथ में टू-टोन पेंट स्कीम और पर्सनलाइजेशन ऑप्शन भी मौजूद हैं।

    केबिन के अंदर सबसे बड़ा बदलाव मर्सिडीज़-बेंज़ का नया Superscreen लेआउट है, जिसमें 12.3-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 14.4-इंच का सेंट्रल टचस्क्रीन और 12.3-इंच पैसेंजर डिस्प्ले शामिल है।

    इंटरनेशनल-स्पेक मॉडल्स में लेटेस्ट MB.OS ऑपरेटिंग सिस्टम और चौथी जेनरेशन MBUX दिया गया है। रियर केबिन मुख्य फोकस है, जिसमें रीक्लाइन होने वाली सीट्स मिलती हैं, जो हीटेड, वेंटिलेशन और मसाज फंक्शन ऑफर करती हैं।

    अंतरराष्ट्रीय स्तर पर Maybach S-Class पेट्रोल और प्लग-इन हाइब्रिड पॉवरट्रेन ऑप्शन में मिलती है, जो मार्केट पर डिपेंड करता है।

    S 580 में मिलेगा नया 4.0-लीटर V8 इंजन, जिसकी पावर 537 bhp और टॉर्क 750 Nm है। S 580e वेरिएंट में 3.0-लीटर सिक्स-सिलिंडर पेट्रोल इंजन के साथ इलेक्ट्रिक मोटर और 22 kWh की बैटरी मिलती है, इससे 585 bhp पावर और 750 Nm टॉर्क जनरेट होता है।

    S 680 चुनिंदा मार्केट्स में टॉप वेरिएंट रहेगा। मर्सिडीज़-बेंज़ ने अब तक कन्फर्म नहीं किया है कि इनमें से कौन-कौन से पॉवरट्रेन इंडिया में मिलेंगे।

    पुरानी Maybach S-Class की कीमत भारत में करीब 2.88 करोड़ रुपये (एक्स-शोरूम) है। नए मॉडल की कीमत इससे ज्यादा होगी और शुरुआत करीब 3 करोड़ रुपये (एक्स-शोरूम) से हो सकती है।

    मर्सिडीज़ बेंज़ मायबाक S-क्लास इमेज
    मर्सिडीज़ बेंज़ मायबाक S-क्लास
    Rs. 3.20 करोड़से शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    द्वारा साझा करें
    • Facebook Share Link
    • Twitter Share Link
    • Gmail Share Link
    हमें यहां फ़ॉलो करें
    गूगल न्यूज़
    हमें यहां फ़ॉलो करें गूगल न्यूज़
     पहले का 
    नई सिट्रोन 2CV EV का पेरिस मोटर शो में डेब्यू से पहले टीजर जारी
     अगला 
    नई 2027 हुंडई ट्यूसॉन हुई पेश – अब हाइब्रिड पावर और नई टेक्नोलॉजी के साथ

    संबंधित न्यूज़

    चर्चित न्यूज़

    हाल-फ़िलहाल की न्यूज़

    मर्सिडीज़ बेंज़ मायबाक S-क्लास गैलरी

    • images
    • videos
    Mercedes-Benz GLC Electric Walkaround | Interior, Range & Everything Confirmed For India Launch
    youtube-icon
    Mercedes-Benz GLC Electric Walkaround | Interior, Range & Everything Confirmed For India Launch
    CarWale टीम द्वारा16 Sep 2026
    22424 बार देखा गया
    40 लाइक्स
    Mercedes-AMG GLC 43 Tested at MMRT | A Sports Car Disguised as an SUV | Driver's Cars S3, EP5.
    youtube-icon
    Mercedes-AMG GLC 43 Tested at MMRT | A Sports Car Disguised as an SUV | Driver's Cars S3, EP5.
    CarWale टीम द्वारा02 Apr 2025
    114017 बार देखा गया
    281 लाइक्स

    फ़ीचर्ड कार्स

    • सिडैनs
    • अभी लॉन्च हुआ
    • आगामी
    टाटा एरिस
    टाटा एरिस
    Rs. 5.30 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    स्कोडा स्लाविया
    स्कोडा स्लाविया
    Rs. 10.00 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    अभी लॉन्च हुआ
    6th अक्
    फ़ॉक्सवैगन वर्टूस
    फ़ॉक्सवैगन वर्टूस
    Rs. 10.71 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    मारुति सुज़ुकी डिज़ायर
    मारुति डिज़ायर
    Rs. 6.31 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    होंडा अमेज
    होंडा अमेज
    Rs. 7.69 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    हुंडई वरना
    हुंडई वरना
    Rs. 10.99 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    होंडा सिटी
    होंडा सिटी
    Rs. 12.04 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    हुंडई ऑरा
    हुंडई ऑरा
    Rs. 6.00 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    सभी सिडैन कार्स देखें
    ऑडी q3
    ऑडी q3
    Rs. 51.99 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    अभी लॉन्च हुआ
    16th अक्
    टोयोटा ग्लैंजा
    टोयोटा ग्लैंजा
    Rs. 6.99 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    अभी लॉन्च हुआ
    14th अक्
    वॉल्वो EX90
    वॉल्वो EX90
    Rs. 1.26 करोड़से शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    अभी लॉन्च हुआ
    12th अक्
    स्कोडा स्लाविया
    स्कोडा स्लाविया
    Rs. 10.00 लाखसे शुरु
    ऑफ़र्स
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    अभी लॉन्च हुआ
    6th अक्
    होंडा एलिवेट
    होंडा एलिवेट
    Rs. 11.84 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    अभी लॉन्च हुआ
    6th अक्
    मर्सिडीज़ बेंज़ मायबाक S-क्लास
    मर्सिडीज़ बेंज़ मायबाक S-क्लास
    Rs. 3.20 करोड़से शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    अभी लॉन्च हुआ
    5th अक्
    टाटा एरिस
    टाटा एरिस
    Rs. 5.30 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    महिंद्रा Thar OG
    महिंद्रा Thar OG
    Rs. 10.32 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    सभी लॉन्च की गई नई कार्स देखें
    हुंडई Bayon
    Launching in 3 days
    हुंडई Bayon

    Rs. 9.79 - 15.49 लाखअनुमानित प्राइस

    अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    मर्सिडीज़ बेंज़ जीएलसी ईवी
    पेश किया गया
    10 सितम्बर
    मर्सिडीज़ बेंज़ जीएलसी ईवी

    Rs. 80.00 - 85.00 लाखअनुमानित प्राइस

    अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    बीएमडब्ल्यू m3
    बीएमडब्ल्यू m3

    Rs. 3.00 - 3.10 करोड़अनुमानित प्राइस

    अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    बीएमडब्ल्यू M5 Touring
    बीएमडब्ल्यू M5 Touring

    Rs. 2.70 - 3.00 करोड़अनुमानित प्राइस

    अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    Denza D9
    Denza D9

    Rs. 85.00 - 95.00 लाखअनुमानित प्राइस

    अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    वॉल्वो ES90
    वॉल्वो ES90

    Rs. 70.00 - 75.00 लाखअनुमानित प्राइस

    अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    होंडा 0 अल्फ़ा
    होंडा 0 अल्फ़ा

    Rs. 17.00 - 22.00 लाखअनुमानित प्राइस

    Unveil Date

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    JSW जेटूर T2
    JSW जेटूर T2

    Rs. 30.00 - 45.00 लाखअनुमानित प्राइस

    Unveil Date

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    सभी आगामी कार्स देखें
    AD
    • मर्सिडीज़ बेंज़-कार्स
    • अन्य ब्रैंड्स
    मर्सिडीज़ बेंज़ G-क्लास
    मर्सिडीज़ बेंज़ G-क्लास
    Rs. 2.90 करोड़से शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    मर्सिडीज़ बेंज़ जीएलए
    मर्सिडीज़ बेंज़ जीएलए
    Rs. 51.80 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    मर्सिडीज़ बेंज़ सी-क्लास
    मर्सिडीज़ बेंज़ सी-क्लास
    Rs. 61.20 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    सभी मर्सिडीज़ बेंज़-कार्स

    मर्सिडीज़ बेंज़ मायबाक S-क्लास की भारत में प्राइस

    शहरऑन-रोड कीमतें
    MumbaiRs. 3.79 करोड़
    BangaloreRs. 3.94 करोड़
    DelhiRs. 3.68 करोड़
    PuneRs. 3.79 करोड़
    HyderabadRs. 4.04 करोड़
    AhmedabadRs. 3.50 करोड़
    ChennaiRs. 4.00 करोड़
    KolkataRs. 3.68 करोड़
    ChandigarhRs. 3.63 करोड़

    लोकप्रिय वीडियोज़

    Mercedes-Benz GLC Electric Walkaround | Interior, Range & Everything Confirmed For India Launch
    youtube-icon
    Mercedes-Benz GLC Electric Walkaround | Interior, Range & Everything Confirmed For India Launch
    CarWale टीम द्वारा16 Sep 2026
    22424 बार देखा गया
    40 लाइक्स
    Mercedes-AMG GLC 43 Tested at MMRT | A Sports Car Disguised as an SUV | Driver's Cars S3, EP5.
    youtube-icon
    Mercedes-AMG GLC 43 Tested at MMRT | A Sports Car Disguised as an SUV | Driver's Cars S3, EP5.
    CarWale टीम द्वारा02 Apr 2025
    114017 बार देखा गया
    281 लाइक्स
    Mail Image
    हमारे न्यूज़लेटर के लिए साइन अप करें
    Get all the latest updates from कारवाले
    • होम
    • न्यूज़
    • मर्सिडीज़-बेंज़ मायबैक एस-क्लास कल होगी लॉन्च