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    मर्सीडीज़-बेंज़ इलेक्ट्रिक GLC भारत में 4 नवम्बर को होगी लॉन्च

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    Jay Shah
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    मर्सीडीज़-बेंज़ इलेक्ट्रिक GLC भारत में 4 नवम्बर को होगी लॉन्च
    • भारत में लोकली असेम्बल की जाएगी
    • 400 4MATIC वेरिएंट में उपलब्ध होगी

    मर्सिडीज़-बेंज ने कन्फर्म किया है कि इलेक्ट्रिक जीएलसी भारत में 4 नवंबर को लॉन्च होगी। यह इलेक्ट्रिक SUV भारत में लोकली असेम्बल की जाएगी। मर्सिडीज़ का कहना है कि CKD फॉर्मेट में किसी ग्लोबल मॉडल को इतनी जल्दी, यानी ग्लोबल लॉन्च के 6 महीने के अंदर भारत लाने का यह सबसे तेज़ रिकॉर्ड है।

    Exterior Left Rear Three Quarter

    भारत के लिए, इलेक्ट्रिक जीएलसी सिर्फ 400 4Matic वेरिएंट में मिलेगी। इसमें 94kWh बैटरी पैक है, जिसे WLTP साइकिल पर 715km तक की रेंज देने का दावा किया गया है। इसमें डुअल-मोटर सेटअप है, जिससे स्टैंडर्ड ऑल-व्हील ड्राइव मिलता है। कुल पावर आउटपुट 483bhp और 800Nm है, जो 2,500kg से ज़्यादा वजन के बावजूद SUV को 0-100kmph तक जाने में सिर्फ 4.3 सेकेंड लगते हैं।

    रियर-व्हील स्टीयरिंग भी इसमें स्टैंडर्ड मिलती है। भारत आने वाली कार में स्टैंडर्ड 2,972mm व्हीलबेस है, जबकि चाइना के लॉन्ग-व्हीलबेस वेरिएंट में 55mm लंबा व्हीलबेस मिलता है, जो भारतीय वर्जन में नहीं है।

    Mercedes-Benz GLC EV Dashboard

    डिज़ाइऩ की बात करें तो जीएलसी इलेक्ट्रिक में मर्सिडीज़ का नया स्टार-पैटर्न एलईडी लाइटिंग सिग्नेचर दी गई है और बड़ा इल्युमीनेटेड ग्रिल है। अगर AMG Line वेरिएंट लॉन्च होता है तो इसमें स्पोर्टियर बंपर मिलेंगे, और वेरिएंट के हिसाब से व्हील साइज 21 इंच तक जाता है।

    इंटीरियर में सबसे बड़ा आकर्षण 39.1-इंच वाला MBUX Hyperscreen है, जो अब तक मर्सिडीज़ की किसी भी कार में दिया गया सबसे बड़ा डिस्प्ले है। यह पूरा डैशबोर्ड कवर करता है और इसमें ड्राइवर डिस्प्ले, सेंट्रल टचस्क्रीन और पैसेंजर स्क्रीन एक साथ दिखती है। इसमें नया MBUX वर्जन और इनबिल्ट AI असिस्टेंट मिलता है। मर्सिडीज़ ने स्टीयरिंग व्हील और सेंटर कंसोल पर फिज़िकल बटन व नॉब्स वापस दिए हैं ताकि टच-स्क्रीन डोमिनेटेड EVs के मुकाबले इस्तेमाल में आसानी हो।

    लोकल असेम्बली की वजह से, मर्सिडीज़ का इलेक्ट्रिक जीएलसी की कीमतें इस सेगमेंट के मुताबिक काफी कॉम्पिटिटिव रहने की उम्मीद है — एक्स-शोरूम कीमत 80 लाख से 85 लाख रुपए के बीच हो सकती है। इसका सबसे सीधा मुकाबला BMW iX3 से होगा, जो अगले साल भारत में लॉन्ग-व्हीलबेस वर्जन के साथ आने वाली है।

    मर्सिडीज़ बेंज़ जीएलसी ईवी इमेज
    मर्सिडीज़ बेंज़ जीएलसी ईवी
    Rs. 80.00 - 85.00 लाख
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