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    मासेराती GT2 स्ट्राडाले भारत में लॉन्च, कीमत 5.72 करोड़ रुपए

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    Aditya Nadkarni
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    मासेराती GT2 स्ट्राडाले भारत में लॉन्च, कीमत 5.72 करोड़ रुपए
    • सीमित एडिशन सुपरकार
    • ट्विन-टर्बो V6 इंजन देता है 631bhp/729Nm

    मासेराती इंडिया ने आज अपनी अपडेटेड कार रेंज भारत में पेश कर दी है। इनमें सबसे नया लॉन्च है GT2 स्ट्राडाले। ये असल में ब्रांड की GT2 रेस कार (MC20 बेस्ड) का रोड-लीगल वर्ज़न है, जिसे दुनियाभर में सिर्फ 914 यूनिट्स के लिए लिमिटेड रखा गया है।

    Maserati MC20 Engine Shot

    नई मासेराती GT2 स्ट्राडाले की एक्स-शोरूम कीमत 5.72 करोड़ रुपये है। इसमें 3.0-लीटर ट्विन-टर्बो V6 पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 631bhp और 720Nm पावर जनरेट करता है। इसके साथ 8-स्पीड ड्यूल-क्लच ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन दिया गया है। यह सुपरकार सिर्फ 2.8 सेकेंड में 0-100kmph की स्पीड पकड़ लेती है और इसकी टॉप स्पीड 324kmph है। इसमें चार ड्राइव मोड मिलते हैं: कोर्सा, स्पोर्ट, GT और वेट।

    डिज़ाइन की बात करें तो नई GT2 स्ट्राडाले में GT2 रेस कार का एयरो पैकेज लगा है। पूरे बॉडी पर कार्बन-फाइबर का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें बड़ा रियर विंग भी शामिल है। फ्रंट डिजाइन को बेहतर एयरफ्लो के लिए बदला गया है। रियर फेंडर में बड़े एयर इनटेक्स दिए गए हैं, जिससे इंजन और रेडिएटर तक ठंडी हवा 16% ज्यादा पहुंचती है। यह मॉडल 280kmph की स्पीड पर 500kg डाउनफोर्स बनाता है। इसमें 20-इंच के सिंगल-नट फोर्ज्ड व्हील्स मिलते हैं।

    Maserati MC20 Dashboard

    इंटीरियर में, मासेराती GT2 स्ट्राडाले में थ्री-स्पोक मल्टी-फंक्शन स्टीयरिंग व्हील मिलता है जिसमें कार्बन-फाइबर और अल्कंटारा इंसर्ट्स हैं। ड्राइवर डिस्प्ले और इंफोटेनमेंट के लिए रेक्टैंगलर स्क्रीन, फ्लोटिंग सेंटर कंसोल, बटरफ्लाई डोर्स, दो साइज में कार्बन-फाइबर सीट्स, और चार-पॉइंट सीटबेल्ट्स दिए गए हैं।

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