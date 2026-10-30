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    मaserati ने भारत में खोला नया डीलरशिप, GT2 Stradale भी पेश की

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    Haji Chakralwale
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    मaserati ने भारत में खोला नया डीलरशिप, GT2 Stradale भी पेश की
    • इटली की लग्ज़री कार निर्माता ने भारत में अपनी तीसरी फ्लैगशिप डीलरशिप खोली है
    • मसेराती ने अपना रिफ्रेश्ड 2027 रेंज भी पेश किया है

    मसेराती साफ़ कर रही है कि भारत अब उसके लिए सिर्फ़ एक और बाज़ार नहीं रहा। इटली की इस लग्ज़री कार कंपनी की भारत में दिलचस्पी अब नए स्तर पर है और उसके ताज़ा एलान दिखाते हैं कि ब्रांड यहां बड़ी भूमिका निभाने की तैयारी में है।

    ब्रांड ने अपनी रिटेल मौजूदगी बढ़ाते हुए मुंबई में नया फ्लैगशिप शोरूम शुरू किया है, जिसे नावनित मोटर्स के साथ पार्टनरशिप में डेवलप किया गया है। यह मसेराती का भारत में तीसरा फ्लैगशिप आउटलेट बन गया है, दिल्ली और बेंगलुरु के बाद। इसी मौके पर कंपनी ने ग्रीकाले, ग्रैनटूरिज्मो और ग्रैनकैब्रियो के रिफ्रेश्ड 2027 वर्ज़न भी पेश किए।

    Right Front Three Quarter

    हालांकि इवेंट का सबसे बड़ा आकर्षण GT2 स्ट्रैडाले रहा। मसेराती ने इंडिया में अपना ये ट्रैक-फोक्स्ड सुपरकार अनवील किया और इसकी क़ीमत 5.72 करोड़ रुपये रखी। ब्रांड खुद GT2 स्ट्रैडाले को लगभग रोड-लीगल रेस कार कहता है, जो कि ऐसे मार्केट में काफी इंटरेस्टिंग है, जहाँ ज़्यादातर लग्ज़री कार खरीदार कम्फर्ट, एक्सक्लूसिविटी और डेली यूज़ेबिलिटी देखना पसंद करते हैं।

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    दिलचस्प ये है कि मसेराती ने बताया कि उसने GT2 स्ट्रैडाले के लिए इंडिया में पहले ही कुछ बुकिंग्स हासिल कर ली हैं और यहां के ग्राहक उसके प्रोडक्ट्स में काफी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। भले ही ये वॉल्यूम प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन ये दिखाता है कि इंडिया में कुछ ग्राहक खास ऑफरिंग्स के लिए बड़ा अमाउंट देने को तैयार हैं।

    Right Front Three Quarter

    मसेराती के लिए ग्रीकाले फिलहाल इंडिया में उसका सबसे अहम प्रोडक्ट है। यही ब्रांड का लग्ज़री SUV सेगमेंट में एंट्री पॉइंट है और सेल्स का ज़्यादातर दारोमदार इसी पर है। यहीं इंडिया-EU फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) बड़ी भूमिका निभा सकता है। मसेराती मानती है कि फेवरबल ट्रेड एग्रीमेंट उसके प्रोडक्ट्स को ज़्यादा एक्सेसिबल बना सकता है और खासकर ग्रीकाले को इम्पोर्ट ड्यूटी कम होने से फ़ायदा मिल सकता है।

    और यह एक जरूरी बात है। मसेराती के पास आकर्षक प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन इंडिया में प्राइसिंग बड़ी बाधा है। अगर दाम कॉम्पिटिटिव हुए तो ब्रांड ज़्यादा कस्टमर्स तक पहुंच सकता है, खासकर उन लोगों तक जो Porsche, Mercedes-Benz और BMW जैसी कंपनियों के लग्ज़री SUV देख रहे हैं।

    Carwale Exclusive:

    मुंबई में मसेराती ने जो पेश किया, उससे भी कहीं ज़्यादा कुछ बैकग्राउंड में चल रहा है। एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक, इटली की कार कंपनी एक बड़े SUV पर काम कर रही है, जो ग्रीकाले से ऊपर होगा और Porsche Cayenne जैसी गाड़ियों को टक्कर देगा।

    कंपनी दिसंबर 2026 में अपने फ्यूचर प्रोडक्ट लाइनअप का एक्सक्लूसिव प्रीव्यू देने वाली है। मसेराती कुछ चुनिंदा पुराने ग्राहकों और इन्वेस्टर्स को मोडेना, इटली लेकर जा रही है, जहाँ वे आने वाले नए प्रोडक्ट्स की पहली झलक देख सकेंगे। इससे ब्रांड के भविष्य की दिशा और नई गाड़ियों का आइडिया मिलेगा।

    मसेराती के लिए बड़ा SUV बनाना समझदारी है। ग्रीकाले लग्ज़री SUV सेगमेंट में एंट्री कर रही है, लेकिन एक और ज़्यादा प्रीमियम और स्पेशियस SUV उसे कहीं ज़्यादा लुभावना सेगमेंट में लाकर खड़ा कर सकती है। Porsche Cayenne यहां बड़ा नाम है, और उसे टक्कर देने के लिए सिर्फ़ इटली का बैज या डिजाइन ही काफी नहीं होगा।

    Left Front Three Quarter

    फिलहाल, मसेराती का फोकस भारत में अपनी मौजूदगी मज़बूत करना, एक्सेस बढ़ाना और कस्टमर बेस बनाना है। मुंबई का नया शोरूम, रिफ्रेश्ड मॉडल रेंज, और GT2 स्ट्रैडाले इसी रणनीति का हिस्सा हैं।

    बड़ा सवाल ये है कि क्या मसेराती आज जो इंटरेस्ट देख रही है, उसे वह लंबे वक्त में सेल्स में बदल पाएगी। इंडिया में एक्सॉटिक कार्स पसंद करने वाले ग्राहकों की कमी नहीं है, लेकिन इन्हें लगातार जीतना सिर्फ प्रोडक्ट पोजिशनिंग, प्राइसिंग और आफ्टर-सेल्स एक्सपीरियंस पर निर्भर करेगा। अगर FTA का फ़ायदा मिला और आने वाला बड़ा SUV सही डिलीवर हुआ, तो मसेराती के पास इंडिया के लग्ज़री कार मार्केट के लिए और भी तगड़ा ऑफर होगा।

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