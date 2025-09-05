CarWale
    मारुति सुज़ुकी विक्टोरिस LXi वेरीएंट; जानें इस बेस मॉडल में क्या-क्या मिलता है?

    Aditya Nadkarni

    60,785 बार पढ़ा गया
    मारुति सुज़ुकी विक्टोरिस LXi वेरीएंट; जानें इस बेस मॉडल में क्या-क्या मिलता है?
    • छह वेरीएंट्स में है उपलब्ध
    • बेस मॉडल पेट्रोल और सीएनजी विकल्प के साथ की गई है पेश

    मारुति सुज़ुकी ने हाल ही में अपनी नई एसयूवी विक्टोरिस से पर्दा उठाया था। यह मॉडल सिर्फ़ अरीना डीलरशिप नेटवर्क से बेचा जाएगा और हमें उम्मीद है कि, इसकी क़ीमतें आने वाले हफ़्तों में घोषित की जाएंगी। नई विक्टोरिस को कुल LXi, VXi, ZXi, ZXi (O), ZXi+ और ZXi+ (O) के छह वेरीएंट्स में लॉन्च किया जाएगा। यहां हम नज़र डालते हैं इसके बेस वेरीएंट LXi पर।

    Maruti Suzuki Victoris Front View

    विक्टोरिस LXi वेरीएंट में हैलोजन प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, एलईडी टेललैम्प्स और टर्न इंडिकेटर्स, सिल्वर फ्रंट और रियर स्किड प्लेट्स, शार्क-फ़िन ऐंटीना और हाई-माउंटेड एलईडी स्टॉप लैम्प दिए गए हैं। लुक्स भले ही बेस वेरीएंट के हों, लेकिन एसयूवी का स्टांस प्रीमियम और मॉडर्न है।

    Maruti Suzuki Victoris Right Side View

    केबिन को ब्लैक और आइवरी थीम में सजाया गया है, जिसमें पियानो ब्लैक इंसर्ट्स दिए गए हैं। इसमें 4.2-इंच टीएफटी स्क्रीन, 60:40 स्प्लिट रियर सीट्स, सभी सीट्स पर अडज़स्टेबल हेडरेस्ट, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, रियर एसी वेंट्स, स्टोरेज के साथ फ्रंट स्लाइडिंग आर्मरेस्ट और कप होल्डर्स के साथ रियर आर्मरेस्ट मिलते हैं।

    Maruti Suzuki Victoris Dashboard

    इसके अलावा, इसमें 7-इंच टचस्क्रीन इंफ़ोटेन्मेंट सिस्टम, वायरलेस ऐंड्राइड ऑटो/ऐप्पल कारप्ले, ओटीए अपडेट्स और स्टीयरिंग-माउंटेड कंट्रोल्स शामिल हैं।

    सेफ़्टी पैकेज भी काफ़ी दमदार है। इसमें 6 एयरबैग्स, ईबीडी के साथ एबीएस, ईएसपी, ट्रैक्शन कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक डिफ़रेंशियल कंट्रोल, हिल होल्ड असिस्ट, रियर पार्किंग सेंसर्स, स्पीड अलर्ट और सीटबेल्ट रिमाइंडर जैसे फ़ीचर्स स्टैंडर्ड तौर पर मिलते हैं।

    Maruti Suzuki Victoris Left Rear Three Quarter

    विक्टोरिस LXi में 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 102bhp की पावर और 139Nm का टॉर्क जनरेट करता है और 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स से जुड़ा है। वहीं इसका सीएनजी वर्ज़न 87bhp और 121Nm का पावर-टॉर्क देता है।

    अनुवाद: गुलाब चौबे

    मारुति सुज़ुकी विक्टोरिस इमेज
    मारुति सुज़ुकी विक्टोरिस
    Rs. 10.50 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मारुति सुज़ुकी विक्टोरिस गैलरी

