मारुति विक्टोरिस की धूम! 30,000 से ज़्यादा बुकिंग्स के आंकड़े को किया पार

पेट्रोल वेरीएंट्स की सबसे ज़्यादा डिमांड

इसमें मिलता है लेवल 2 एडास

मारुति सुज़ुकी की नई एसयूवी विक्टोरिस लॉन्च के कुछ ही हफ़्तों में लोगों की फ़ेवरेट बन गई है। कंपनी ने ख़ुलासा किया है कि, विक्टोरिस को अब तक 30,000 से ज़्यादा बुकिंग्स मिल चुकी हैं, जिनमें से आधे से ज़्यादा पेट्रोल वेरीएंट्स के लिए हैं।

पेट्रोल वर्ज़न की ज़बरदस्त डिमांड

विक्टोरिस की सबसे बड़ी ख़ासियत इसका 1.5-लीटर इंजन है, जो माइल्ड हाइब्रिड, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड और सीएनजी के तीनों ऑप्शंस में उपलब्ध है। रिपोर्ट्स के मुताबिक़, कुल बुकिंग्स में से 53 प्रतिशत पेट्रोल वर्ज़न के लिए हैं, जबकि 11,000 कस्टमर्स ने सीएनजी वेरीएंट्स को चुना है।

एडास वेरीएंट्स की भी बढ़ती लोकप्रियता

मारुति विक्टोरिस कंपनी की पहली कार है, जिसमें लेवल 2 एडास दिया गया है। शुरुआत में सीमित रुचि दिखाने के बाद अब इसके एडास वेरीएंट्स की डिमांड भी 16 प्रतिशत तक पहुंच गई है। साथ ही, इसके ईसीवीटी वेरीएंट्स की सेल भी धीरे-धीरे बढ़ रही है।

ग्रैंड विटारा से ज़्यादा स्मार्ट एसयूवी

विक्टोरिस को अरीना नेटवर्क के ज़रिए बेचा जा रहा है और इसे ख़ास तौर पर ग्रैंड विटारा के मुक़ाबले ज़्यादा एक्सेसिबल और फ़ीचर-रिच बनाया गया है। इसे मारुति ने “स्मार्ट ग्रैंड विटारा” कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें एड्वांस्ड टेक्नोलॉजी, बेहतर सेफ़्टी और किफ़ायती इंजन ऑप्शंस का कॉम्बिनेशन मिलता है।

निष्कर्ष

मारुति विक्टोरिस ने लॉन्च के साथ ही बाज़ार में ज़बरदस्त पकड़ बना ली है। पेट्रोल और हाइब्रिड वेरीएंट्स की भारी डिमांड बताती है कि, भारतीय ग्राहक अब ज़्यादा टेक्नोलॉजी और माइलेज वाली एसयूवी को तरजीह दे रहे हैं। अगर ऐसा ही ट्रेंड जारी रहा, तो विक्टोरिस आने वाले महीनों में सेग्मेंट लीडर बन सकती है।

अनुवाद: गुलाब चौबे