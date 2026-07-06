मारुति विक्टोरिस की सीएनजी वेरीएंट्स की जून 2026 में कुल बुकिंग्स में 50 फ़ीसदी हिस्सेदारी

• तीन पावरट्रेन विकल्पों के साथ उपलब्ध

• मिलता है अंडरबॉडी सीएनजी टैंक

मारुति सुज़ुकी ने पिछले साल सितंबर में भारत में विक्टोरिस को लॉन्च किया था। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम क़ीमत 10.50 लाख रुपए रखी गई थी। मिड-साइज़ एसयूवी सेग्मेंट में ग्रैंड विटारा के बाद यह कंपनी की दूसरी पेशकश है। यह मॉडल बाजर में अपनी अच्छी जगह बनाने और कंपनी की बिक्री बढ़ाने में सफल रहा है। इसी तरह की रणनीति टाटा ने सिएरा और कर्व, जबकि हुंडई ने क्रेटा और किआ ने सेल्टोस के साथ अपनाई है।

मारुति सुज़ुकी ने हाल ही में पिछले महीने के कुछ अहम आंकड़े साझा किए हैं। इनमें सबसे ख़ास बात यह है कि जून 2026 में रेनो डस्टर की प्रतिद्वंद्वी विक्टोरिस की कुल बुकिंग्स में सीएनजी वेरीएंट्स की हिस्सेदारी 50 फ़ीसदी रही।

यह साफ़ दिखाता है कि मारुति की किफ़ायती और कम ईंधन ख़र्च करने वाली सीएनजी कार्स की मांग मजबूत बनी हुई है। हालांकि, यह भी ध्यान देने वाली बात है कि, कंपनी भारत में डीज़ल कार्स नहीं बेचती है। ऐसे में सीएनजी वेरीएंट्स की ज़्यादा मांग की यह भी एक वजह हो सकती है।

विक्टोरिस भारत की पहली मारुति सीएनजी कार है, जिसमें अंडरबॉडी सीएनजी टैंक दिया गया है। इसकी वजह से बूट में सामान रखने के लिए ज़्यादा जगह मिलती है। उम्मीद है कि आने वाले समय में यह तकनीक मारुति की दूसरी कार्स में भी देखने को मिलेगी। संभावना है कि इस महीने लॉन्च होने वाली अपडेटेड ब्रेज़ा इसका अगला मॉडल होगी।

सीएनजी वर्ज़न के अलावा मारुति विक्टोरिस में 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन भी मिलता है। इसके साथ माइल्ड-हाइब्रिड और स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड पावरट्रेन का विकल्प दिया गया है। ट्रैंस्मिशन के लिए इसमें पांच-स्पीड मैनुअल, छह-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक और ई-सीवीटी गियरबॉक्स का विकल्प मिलता है। इसके अलावा इसमें ऑलग्रिप वेरीएंट भी उपलब्ध है।

अनुवाद: सोनम गुप्ता