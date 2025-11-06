CarWale
    2031 तक मारुति ला रहा है 8 नई एसयूवीज़; 50% मार्केट पर कब्ज़ा करने की तैयारी

    Dwij Bhandut

    भारत की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुज़ुकी इंडिया लिमिटेड अब एसयूवी सेग्मेंट में अपनी पकड़ और मज़बूत करने की तैयारी में है। कंपनी ने घोषणा की है कि, वह वित्त वर्ष 2030-31 तक आठ नई एसयूवी लॉन्च करेगी, जिससे उसका मार्केट शेयर मौजूदा 40% से बढ़कर 50% तक पहुंच सके।

    हाल ही में हुए जापान मोबिलिटी शो 2025 में सुज़ुकी इंटरनेशनल ने अपनी मल्टी-पावरट्रेन रणनीति साझा की थी, जिसमें पेट्रोल, सीएनजी, सीबीजी (कंप्रेस्ड बायोगैस), ईवी, एफएफवी (फ़्लेक्स-फ़्यूल वीइकल) और हाइब्रिड टेक्नोलॉजी (सुपर एने-चार्ज) शामिल हैं। यह रणनीति मारुति को लागत कम करने और हर बजट वर्ग के ग्राहकों को आकर्षित करने में मदद करेगी।

    मारुति की नई लॉन्च हुई विक्टोरिस एसयूवी इस दिशा में पहला क़दम है। यह ग्रैंड विटारा का बेहतर और फ़ीचर-पैक्ड वर्ज़न है, जो अरीना डीलरशिप के ज़रिए बेची जा रही है। इसमें लेवल 2 एडास, माइल्ड और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन, और सेग्मेंट-फ़र्स्ट सीएनजी ऑप्शन जैसे फ़ीचर्स मिलते हैं।

    इसके साथ ही, कंपनी जल्द ही अपनी पहली इलेक्ट्रिक एसयूवी ई विटारा लॉन्च करेगी। इन नई पेशकशों के ज़रिए मारुति का टारगेट भारतीय बाज़ार में एसयूवी सेग्मेंट में अपनी लीडरशिप को और मज़बूत करना और 2031 तक 50% मार्केट शेयर हासिल करना है।

    अनुवाद: गुलाब चौबे

