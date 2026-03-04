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    मारुति सुज़ुकी जुलाई तक बढ़ाएगी गुजरात प्लांट की उत्पादन क्षमता

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    Desirazu Venkat

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    मारुति सुज़ुकी जुलाई तक बढ़ाएगी गुजरात प्लांट की उत्पादन क्षमता
    • ई विटारा से बढ़ेगा ग्लोबल गेम
    • गुजरात में बनेगा दूसरा प्लांट

    मारुति सुज़ुकी ने घोषणा की है कि, वह जुलाई तक अपने गुजरात प्लांट की प्रोडक्शन कैपेसिटी में बड़ा इज़ाफ़ा करेगी। फ़िलहाल यह प्लांट 100 प्रतिशत क्षमता पर काम कर रहा है। कंपनी यहां चौथी प्रोडक्शन लाइन जोड़ने की तैयारी में है, जिससे उत्पादन क्षमता और बढ़ेगी।

    इसके साथ ही हरियाणा के खरखोदा प्लांट में भी विस्तार किया जा रहा है, जो मई तक शुरू होने की उम्मीद है। इन दोनों प्लांट्स के अपग्रेड के बाद वित्त वर्ष के अंत तक क़रीब पांच लाख अतिरिक्त यूनिट्स सालाना प्रोडक्शन क्षमता जुड़ सकती है।

    मारुति सुज़ुकी ई विटारा को मिलेगा सीधा फ़ायदा

    इस विस्तार का सबसे बड़ा फ़ायदा ई विटारा को मिलने वाला है। यह इलेक्ट्रिक एसयूवी गुजरात प्लांट में ग्लोबल मार्केट के लिए तैयार की जाती है। फ़िलहाल कंपनी हर महीने क़रीब 2,000 से 2,500 यूनिट्स ही बना पा रही है, जिसमें एक्सपोर्ट और टोयोटा को सप्लाई शामिल है।

    टोयोटा इसी मॉडल को टोयोटा अर्बन क्रूज़र इबेला नाम से बेचेगी। ई विटारा को हाल ही में 15.99 लाख रुपए (इंट्रोडक्टरी एक्स-शोरूम) की शुरुआती क़ीमत पर लॉन्च किया गया है।

    गुजरात में दूसरा प्लांट भी बनेगा

    Exterior Left Front Three Quarter

    मारुति सुज़ुकी ने गुजरात में दूसरा प्लांट बनाने का भी ऐलान किया है। इसके लिए राज्य सरकार से जमीन हासिल कर ली गई है। यह नया प्लांट वित्त वर्ष 2029 तक चालू होने की उम्मीद है और इसमें क़रीब 4,960 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा।

    कंपनी का टारगेट साफ नज़र आ रहा है कि, ब्रैंड का मकसद घरेलू और ग्लोबल डिमांड को बेहतर तरीक़े से पूरा करना और इलेक्ट्रिक सेग्मेंट में अपनी पोज़िशन और मज़बूत करना है।

    अनुवाद: गुलाब चौबे

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