    मारुति सुज़ुकी विक्टोरिस की ज़बरदस्त मांग; दिसंबर 2025 में 14,000 यूनिट्स की बिक्री पार

    Authors Image

    Gulab Chaubey

    988 बार पढ़ा गया
    मारुति सुज़ुकी विक्टोरिस की ज़बरदस्त मांग; दिसंबर 2025 में 14,000 यूनिट्स की बिक्री पार
    • ICOTY 2026 का जीता है ख़िताब
    • 10.50 लाख रुपए है शुरुआती क़ीमत

    मारुति सुज़ुकी की नई एसयूवी मारुति सुज़ुकी विक्टोरिस कंपनी के लिए बड़ी सफ़लता साबित हो रही है। अरीना नेटवर्क की फ़्लैगशिप एसयूवी के तौर पर पेश की गई विक्टोरिस को लॉन्च के साथ ही शानदार रिस्पॉन्स मिलना शुरू हो चुका है। साथ ही इसने ICOTY अवॉर्ड भी अपने नाम किया है।

    नवंबर 2025 में 13,496 यूनिट्स की बिक्री के बाद, दिसंबर में विक्टोरिस ने 14,000 यूनिट्स का आंकड़ा पार कर लिया। लगातार बढ़ती बिक्री यह दिखाती है कि, भारतीय ग्राहकों के बीच इस एसयूवी की मांग कितनी मज़बूत है। फ़िलहाल मारुति सुज़ुकी विक्टोरिस की शुरुआती एक्स-शोरूम क़ीमत 10.50 लाख रुपए है और यह कुल छह वेरीएंट्स में उपलब्ध है।

    कंपनी के पास इस समय विक्टोरिस के क़रीब 70,000 पेंडिंग ऑर्डर हैं। जबकि अब तक 35,000 से ज़्यादा यूनिट्स की डिलिवरी की जा चुकी है। यह आंकड़े साफ तौर पर बताते हैं कि, अरीना की फ़्लैगशिप एसयूवी के रूप में विक्टोरिस को पेश करने की मारुति सुज़ुकी की रणनीति पूरी तरह कामयाब रही है।

    अनुवाद: गुलाब चौबे

    मारुति सुज़ुकी विक्टोरिस इमेज
    मारुति सुज़ुकी विक्टोरिस
    Rs. 10.50 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
