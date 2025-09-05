मारुति सुज़ुकी विक्टोरिस डीलरशिप पर पहुंची; लॉन्च से पहले शुरू हुई हलचल

भारत एनकैप में मिला है 5-स्टार सेफ़्टी रेटिंग

11,000 रुपए है इसका बुकिंग अमाउंट

मारुति सुज़ुकी की नई फ़्लैगशिप एसयूवी विक्टोरिस अब देशभर की डीलरशिप्स पर दिखाई देने लगी है। यह पहली बार है, जब ग्राहकों को इसके रियल-वर्ल्ड लुक की झलक मिली है। विक्टोरिस को कंपनी ने ब्रेज़ा और ग्रैंड विटारा के बीच पोज़िशन किया है और इसे अरीना आउटलेट्स से बेचा जाएगा।

डिज़ाइन की बात करें तो, विक्टोरिस में बड़ा और बोल्ड ग्रिल, कनेक्टेड एलईडी डीआरएल्स और शार्प रियर प्रोफ़ाइल दी गई है, जो इसे काफ़ी मॉडर्न लुक देती है। इंटीरियर में 10.1-इंच का इंफ़ोटेन्मेंट सिस्टम, 10.25-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, 64-कलर एम्बिएंट लाइटिंग, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स और पैनरॉमिक सनरूफ़ जैसी प्रीमियम सुविधाएं मिलती हैं।

एसयूवी के फ़ीचर्स लिस्ट में और भी ख़ास बातें शामिल हैं, जैसे लेवल 2 एडास, 360-डिग्री कैमरा, इनफ़िनिटी X डॉल्बी एटमॉस साउंड सिस्टम और वायरलेस स्मार्टफ़ोन कनेक्टिविटी। सुरक्षा के लिहाज से इसे 5-स्टार भारत एनकैप रेटिंग मिली है।

इंजन ऑप्शंस की बात करें तो, विक्टोरिस में माइल्ड-हाइब्रिड, स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड और सीएनजी (अंडरबॉडी टैंक के साथ) जैसे विकल्प मिलेंगे। कंपनी ने इसकी बुकिंग्स 11,000 रुपए टोकन अमाउंट पर शुरू कर दी है। वहीं, इसका लॉन्च अक्टूबर 2025 में होने की उम्मीद है, जो फ़ेस्टिव सीज़न से ठीक पहले होगा।

क़ीमत की बात करें तो, विक्टोरिस को 11 लाख रुपए से 18 लाख रुपए (एक्स-शोरूम) के बीच लॉन्च किया जा सकता है। यह एसयूवी सीधे तौर पर हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टोस, स्कोडा कुशाक और होंडा एलिवेट को टक्कर देगी।

अनुवाद: गुलाब चौबे