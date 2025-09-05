CarWale
    मारुति सुज़ुकी विक्टोरिस डीलरशिप पर पहुंची; लॉन्च से पहले शुरू हुई हलचल

    Haji Chakralwale

    मारुति सुज़ुकी विक्टोरिस डीलरशिप पर पहुंची; लॉन्च से पहले शुरू हुई हलचल
    • भारत एनकैप में मिला है 5-स्टार सेफ़्टी रेटिंग
    • 11,000 रुपए है इसका बुकिंग अमाउंट

    मारुति सुज़ुकी की नई फ़्लैगशिप एसयूवी विक्टोरिस अब देशभर की डीलरशिप्स पर दिखाई देने लगी है। यह पहली बार है, जब ग्राहकों को इसके रियल-वर्ल्ड लुक की झलक मिली है। विक्टोरिस को कंपनी ने ब्रेज़ा और ग्रैंड विटारा के बीच पोज़िशन किया है और इसे अरीना आउटलेट्स से बेचा जाएगा।

    Maruti Suzuki Victoris Right Front Three Quarter

    डिज़ाइन की बात करें तो, विक्टोरिस में बड़ा और बोल्ड ग्रिल, कनेक्टेड एलईडी डीआरएल्स और शार्प रियर प्रोफ़ाइल दी गई है, जो इसे काफ़ी मॉडर्न लुक देती है। इंटीरियर में 10.1-इंच का इंफ़ोटेन्मेंट सिस्टम, 10.25-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, 64-कलर एम्बिएंट लाइटिंग, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स और पैनरॉमिक सनरूफ़ जैसी प्रीमियम सुविधाएं मिलती हैं।

    Maruti Suzuki Victoris Dashboard

    एसयूवी के फ़ीचर्स लिस्ट में और भी ख़ास बातें शामिल हैं, जैसे लेवल 2 एडास, 360-डिग्री कैमरा, इनफ़िनिटी X डॉल्बी एटमॉस साउंड सिस्टम और वायरलेस स्मार्टफ़ोन कनेक्टिविटी। सुरक्षा के लिहाज से इसे 5-स्टार भारत एनकैप रेटिंग मिली है।

    इंजन ऑप्शंस की बात करें तो, विक्टोरिस में माइल्ड-हाइब्रिड, स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड और सीएनजी (अंडरबॉडी टैंक के साथ) जैसे विकल्प मिलेंगे। कंपनी ने इसकी बुकिंग्स 11,000 रुपए टोकन अमाउंट पर शुरू कर दी है। वहीं, इसका लॉन्च अक्टूबर 2025 में होने की उम्मीद है, जो फ़ेस्टिव सीज़न से ठीक पहले होगा।

    Maruti Suzuki Victoris Left Rear Three Quarter

    क़ीमत की बात करें तो, विक्टोरिस को 11 लाख रुपए से 18 लाख रुपए (एक्स-शोरूम) के बीच लॉन्च किया जा सकता है। यह एसयूवी सीधे तौर पर हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टोस, स्कोडा कुशाक और होंडा एलिवेट को टक्कर देगी।

    अनुवाद: गुलाब चौबे

    मारुति सुज़ुकी विक्टोरिस
    Rs. 10.50 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मारुति सुज़ुकी विक्टोरिस गैलरी

    • images
    • videos
    Rs. 14.57 Lakh Maruti Victoris ZXi CNG Walkaround | Interior, Features, and Boot Space Detailed
    youtube-icon
    Rs. 14.57 Lakh Maruti Victoris ZXi CNG Walkaround | Interior, Features, and Boot Space Detailed
    CarWale टीम द्वारा16 Sep 2025
    141399 बार देखा गया
    510 लाइक्स
    Grand Vitara 2025 Sigma Base Model | Full Walkaround & Prices
    youtube-icon
    Grand Vitara 2025 Sigma Base Model | Full Walkaround & Prices
    CarWale टीम द्वारा23 Sep 2025
    21208 बार देखा गया
    112 लाइक्स

    मारुति सुज़ुकी विक्टोरिस की भारत में प्राइस

    शहरऑन-रोड कीमतें
    MumbaiRs. 12.50 लाख
    BangaloreRs. 13.07 लाख
    DelhiRs. 12.31 लाख
    PuneRs. 12.50 लाख
    HyderabadRs. 13.11 लाख
    AhmedabadRs. 11.65 लाख
    ChennaiRs. 13.12 लाख
    KolkataRs. 12.27 लाख
    ChandigarhRs. 11.93 लाख

