मारुति सुज़ुकी XL6 हुई अपडेट; अब नया स्पॉइलर, बेहतर एसी वेंट्स और टाइप-C पोर्ट्स

ज़ेटा, अल्फ़ा और अल्फ़ा+ सभी वेरीएंट्स में मिलेंगे ये बदलाव

मकैनिकल तौर पर नहीं किया गया है कोई बदलाव

मारुति सुज़ुकी ने अपनी प्रीमियम एमपीवी XL6 को नए फ़ीचर्स और छोटे-छोटे बदलावों के साथ अपडेट किया है। ये बदलाव अब कंपनी की ऑफ़िशियल ब्रॉशर में भी दिखाई दे रहे हैं और ज़ेटा, अल्फ़ा और अल्फ़ा+ सभी वेरीएंट्स में दिए जाएंगे।

नया डिज़ाइन अपडेट

XL6 में अब एक नया रियर स्पॉइलर स्टैंडर्ड दिया गया है। इसका डिज़ाइन पहले से ज़्यादा स्पोर्टी है और ब्लैक इंसर्ट्स के साथ आता है, जिससे गाड़ी का लुक और शार्प दिखता है।

एयर-कॉन और यूएसबी पोर्ट्स में सुधार

अब सेकंड रो एसी वेंट्स को रूफ़ से हटाकर सेंटर कंसोल के पीछे शिफ़्ट किया गया है। इससे पीछे बैठे पैसेंजर्स को ज़्यादा हेडरूम और बेहतर एयर फ़्लो मिलेगा।

तीसरी रो के लिए अब ब्लोअर कंट्रोल के साथ डेडिकेटेड एसी वेंट्स दिए गए हैं। इसके अलावा, अब टाइप-C यूएसबी पोर्ट्स भी जोड़े गए हैं, जिसमें दो सेकंड रो और दो तीसरी रो के लिए हैं। यानी हर पैसेंजर को फ़ोन चार्ज करने की सुविधा मिलेगी।

सेफ़्टी और क़ीमत

जुलाई में XL6 को पहले ही बड़ा अपडेट मिला था, जब मारुति ने इसमें 6 एयरबैग्स स्टैंडर्ड कर दिए थे। इसके बाद क़ीमतों में मामूली बढ़ोतरी हुई थी। अब XL6 की क़ीमत 11.94 लाख रुपए से 14.84 लाख रुपए (एक्स-शोरूम) के बीच है।

इंजन और पावर

हालांकि, इसमें मकैनिकल लेवल पर कोई बदलाव नहीं किया गया है। XL6 अभी भी 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन (102bhp/136.8Nm) के साथ आती है, जिसे 5-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स से जोड़ा गया है। इसके अलावा, इसका सीएनजी वेरीएंट भी मौजूद है, जो 87bhp और 121.5Nm देता है और सिर्फ़ मैनुअल में मिलता है।

अगर आप एक स्टाइलिश और फ़ैमिली-फ्रेंडली 6-सीटर एमपीवी ख़रीदना चाह रहे हैं, तो अपडेटेड मारुति XL6 अब और भी ज़्यादा प्रैक्टिकल और फ़ीचर-रिच विकल्प बन गई है।