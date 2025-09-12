मारुति स्विफ़्ट ने छुआ 1 करोड़ का आंकड़ा; सबसे ज़्यादा भारत में मिली लोकप्रियता

हर 10 में से 6 स्विफ़्ट भारत में बिकी

2005 में हुई थी लॉन्च

मारुति सुज़ुकी की पॉपुलर हैचबैक स्विफ़्ट ने दुनियाभर में 1 करोड़ यूनिट्स की बिक्री का आंकड़ा पार कर लिया है। यह कार पिछले 20 सालों से लोगों की पसंद बनी हुई है और कई देशों में कार ऑफ़ द ईयर का ख़िताब भी जीत चुकी है।

सबसे ख़ास बात यह है कि, इस ग्लोबल सेल्स में से 60% बिक्री भारत से हुई है। यानी, हर 10 में से 6 स्विफ़्ट भारत में बिकी हैं। इसके बाद यूरोप में 14%, जापान में 8% और बाकी देशों में 18% कार्स बिकी हैं। भारत में स्विफ़्ट 2005 में लॉन्च हुई थी और अब तक 60 लाख यूनिट्स बिक चुकी हैं।

स्विफ़्ट की कामयाबी के पीछे इसके हाई माइलेज, कॉम्पैक्ट साइज़, कम मेंटेनेंस और सस्ती स्पेयर्स जैसी ख़ूबियां हैं। यही वजह है कि, यह कार शहरों से लेकर छोटे कस्बों तक हर जगह पसंद की जाती है।

अभी भारत में स्विफ़्ट का चौथा जनरेशन मॉडल मिल रहा है। अगर आप नई स्विफ़्ट लेने का प्लान बना रहे हैं, तो इसके फ़ीचर्स और वेरीएंट्स की जानकारी हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं।

अनुवाद: गुलाब चौबे