    मारुति स्विफ़्ट ने छुआ 1 करोड़ का आंकड़ा; सबसे ज़्यादा भारत में मिली लोकप्रियता

    Dwij Bhandut

    241 बार पढ़ा गया
    मारुति स्विफ़्ट ने छुआ 1 करोड़ का आंकड़ा; सबसे ज़्यादा भारत में मिली लोकप्रियता
    • हर 10 में से 6 स्विफ़्ट भारत में बिकी
    • 2005 में हुई थी लॉन्च

    मारुति सुज़ुकी की पॉपुलर हैचबैक स्विफ़्ट ने दुनियाभर में 1 करोड़ यूनिट्स की बिक्री का आंकड़ा पार कर लिया है। यह कार पिछले 20 सालों से लोगों की पसंद बनी हुई है और कई देशों में कार ऑफ़ द ईयर का ख़िताब भी जीत चुकी है।

    Maruti Suzuki Swift Right Front Three Quarter

    सबसे ख़ास बात यह है कि, इस ग्लोबल सेल्स में से 60% बिक्री भारत से हुई है। यानी, हर 10 में से 6 स्विफ़्ट भारत में बिकी हैं। इसके बाद यूरोप में 14%, जापान में 8% और बाकी देशों में 18% कार्स बिकी हैं। भारत में स्विफ़्ट 2005 में लॉन्च हुई थी और अब तक 60 लाख यूनिट्स बिक चुकी हैं।

    Interior Dashboard

    स्विफ़्ट की कामयाबी के पीछे इसके हाई माइलेज, कॉम्पैक्ट साइज़, कम मेंटेनेंस और सस्ती स्पेयर्स जैसी ख़ूबियां हैं। यही वजह है कि, यह कार शहरों से लेकर छोटे कस्बों तक हर जगह पसंद की जाती है।

    Exterior Right Rear Three Quarter

    अभी भारत में स्विफ़्ट का चौथा जनरेशन मॉडल मिल रहा है। अगर आप नई स्विफ़्ट लेने का प्लान बना रहे हैं, तो इसके फ़ीचर्स और वेरीएंट्स की जानकारी हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं।

    अनुवाद: गुलाब चौबे

    मारुति सुज़ुकी स्विफ़्ट
    मारुति सुज़ुकी स्विफ़्ट
    Rs. 5.79 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    Rs. 14.57 Lakh Maruti Victoris ZXi CNG Walkaround | Interior, Features, and Boot Space Detailed
    youtube-icon
    Rs. 14.57 Lakh Maruti Victoris ZXi CNG Walkaround | Interior, Features, and Boot Space Detailed
    CarWale टीम द्वारा16 Sep 2025
    141399 बार देखा गया
    510 लाइक्स
    Grand Vitara 2025 Sigma Base Model | Full Walkaround & Prices
    youtube-icon
    Grand Vitara 2025 Sigma Base Model | Full Walkaround & Prices
    CarWale टीम द्वारा23 Sep 2025
    21208 बार देखा गया
    112 लाइक्स

